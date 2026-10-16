Ajznbón (XXV - Liblice)
Český Brod. A napravo od nádraží panorama, které nejen průvodčí viděli 50 let. Nejvyšší stavba v Česku, vysílač Liblice. Dva ocelové stožáry, ve dne kolikrát vyčnívající nad mlhu nad poli, v noci červeně osvětlené.
Po dnešku už tam nejsou.
Žádné hodnocení nepřidám. Rozumím, že udržovat nefunkční kus železa je neekonomické, rozumím, že tady stejně nebyly odjakživa, jen těch padesát let a zase tu nebudou. Že už je nikdo, komu by stálo zato je udržovat, nechtěl.
Jako průvodčího vlaků do Českého Brodu a zpět jen vím, že už mě ani cestující nebude Brod nikdy vítat jako dřív. Vítat nejvyšší stavbou Česka. Škoda?
Jan Andrle
Z gauče naostro
Jóóó, z gauče, to je každej chytrej a vítěz. Ale zkuste si to sami, naostro a ve studiu. Vážně to není sranda a okolnosti na vás působí ... no, dost :-)
Jan Andrle
Ajznbón (XXIV - Vindobona)
Chodil jsem se na ni dívat s dědou na nádraží, když jela kolem a od něj ji měl i modelovou na kolejišti u prarodičů v obýváku. Srdcovka.
Jan Andrle
Názor
Svoboda slova je naše, nedáme si ji vzít. Zní ze všech stran spektra nejen politického, ale i občanstva. Od těch, kteří ji chtějí chránit, ale i těch, kdo ji chtějí zničit, myslím. (viz. V.Havel)
Jan Andrle
Stanice
Upozornění: Pointu blogu nejspíš pochopí jen znalec Liberce, konkrétně jeho MHD. A ten systém není jednoduchý, jde o dopravní podnik dvou měst, kromě nás i Jablonce nad Nisou.
Jan Andrle
Ajznbón (XXIII - Dobrý skutek)
Už jsem to tady jednou, myslím, psal. Aspoň jeden denně je dobrý pro hygienu vlastní psychiky. Budete se cítit líp.
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