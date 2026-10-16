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Ajznbón (XXV - Liblice)

Jan Andrle
Jsou trasy , které našinec jezdí opakovaně a rád či nerad, už je má načtené. Nejen koleje, i okolí vnímá.

Český Brod. A napravo od nádraží panorama, které nejen průvodčí viděli 50 let. Nejvyšší stavba v Česku, vysílač Liblice. Dva ocelové stožáry, ve dne kolikrát vyčnívající nad mlhu nad poli, v noci červeně osvětlené.

Po dnešku už tam nejsou.

Žádné hodnocení nepřidám. Rozumím, že udržovat nefunkční kus železa je neekonomické, rozumím, že tady stejně nebyly odjakživa, jen těch padesát let a zase tu nebudou. Že už je nikdo, komu by stálo zato je udržovat, nechtěl.

Jako průvodčího vlaků do Českého Brodu a zpět jen vím, že už mě ani cestující nebude Brod nikdy vítat jako dřív. Vítat nejvyšší stavbou Česka. Škoda?

Autor: Jan Andrle | pátek 16.10.2026 1:20 | karma článku: 0 | přečteno: 13x
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