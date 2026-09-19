Ajznbón (XXIV - Vindobona)
Neboli, pamatuju hodně. Hezkej život to byl... někdy.
Včera Vindobona projela naším krajem a je pořád krásná. Davy na ní na nádražích čekaly a filmovaly, fotily. I moje žena vyjela až do Lázní Kynžvart, aby ji viděla. No jo, mládí...
Minulý měsíc jsme společně oslavili 50/60 kulatiny a bylo to nádherné, spoustu dětí, máme jich společně fakt požehnaně, rodiny, přátel, kamarádů. Proč to píši. Věk je přece jen číslo, že, ale když je přesné a kulaté, poznáte, že to vážně utíká. Kromě jiných úžasných dárků jsem od dětí dostal i originál noviny ze dne kdy jsem se narodil. Nádherné, brzy budou viset zarámované na stěně, Rudé právo :-) . A mimo jiné mi to potvrdilo to, co říkala moje maminka, že jsem nedělňátko.
A co tedy zbývá? Cca 5 let do důchodu a pak ještě možná nějaký bonus. Když zdraví dovolí. Což mi připomínají nejen každé ráno prášky, co beru, ale dneska se o to postaral i Tomík, ne poprvé a jistě ne naposled. Připravoval jsem mu k obědu jeho oblíbené kuřecí nudličky na kari, když jsem zahlédl, že nějak divně lomí rukou. „Co je, Tome, bolí tě prsty?“ „Pomoc, pomoc!“ zařval na mě a fakt mi to vyděsilo. Vysvětlení bylo na tabletu. Jeho oblíbený youtuber, který postuje neskutečné blbiny si vzal do hlavy, že zpopularizuje gesto „potřebuju pomoc“, takový sled pohybů prstů zakončený sevřenou dlaní. OK, jistě bohulibé, ale jestli se to Tom fakt naučí a několikrát se tím během cesty do či z školy potajmu pochlubí kolemjdoucím, můžeme v příštích týdnech očekávat několik návštěv policistů nebo Ospod. Mimochodem, sám jsem si to gesto vyzkoušel udělat a ne, já tam do správné polohy ten artrozou zmrtvělý palec nedostanu. Tenhle svět je pro mladé... Neva, ja pomoc nepotřebuju.
Abych se vrátil k těm vlakům... Jedou, jedou, mnohé vozím já a mají občas zpoždění. Proto možná jsem až teď konečně hodně sťasten. AI ve spolupráci s excell tabulkami, které si vedu od doby, co jsem začal milovat doopravdy a pote microsoft vznikl – jo i to pamatuju – mi nabídl statistiku podle desetiletí mého života. To byste nevěřili. Do 20ti let 1%, 21-30let 21%, 31-40let 18%, 41-50let 20%, 51-60let 37%, 61 až do smrti zatím nula , ale třeba to ještě vylepším... Stáří vpřed.
A ještě než se definitivně rozloučím... Jak jsem starej, tak jsem blbej. Kolikrát jsem nalítl dětem nebo ženám na : koupíme si zvířátko, ale neboj, ty se o něj nebudeš muset starat, to my... A pak v pět ráno venčil psy, po šichtě jezdil k veterináři, nakupoval žrádlo a vyhazoval bestie z vlastní postele... A zase....Podlehl jsem své milované ženě, jak jinak, když ona to se mnou taaak umi. Ale řekněte, no není to krásná malá puma? A když se nedávno zaběhl anebo teď skomíral s bříškem, přistihl jsem se, že by mi chyběl, potvora... Tedy, určitě stárnu, vracím se do dětství, kdy jsem u babičky a dědy byl obklopen kravkami, psy, kočkami a králíky a proto se tímto odpoutávám od sítí, už zase dlouho nic nenapíšu a budu šťastný v reálném světě. Životě. Stojí to za to. Bude to stát za to.
Jan Andrle
Názor
Svoboda slova je naše, nedáme si ji vzít. Zní ze všech stran spektra nejen politického, ale i občanstva. Od těch, kteří ji chtějí chránit, ale i těch, kdo ji chtějí zničit, myslím. (viz. V.Havel)
Jan Andrle
Stanice
Upozornění: Pointu blogu nejspíš pochopí jen znalec Liberce, konkrétně jeho MHD. A ten systém není jednoduchý, jde o dopravní podnik dvou měst, kromě nás i Jablonce nad Nisou.
Jan Andrle
Ajznbón (XXIII - Dobrý skutek)
Už jsem to tady jednou, myslím, psal. Aspoň jeden denně je dobrý pro hygienu vlastní psychiky. Budete se cítit líp.
Jan Andrle
52 : 18
Zní to při pohledu na mé já dnes neuvěřitelně, ale i Honzík kdysi sportoval. A byl dokonce členem klubů. Například házené Slavoj Suchdol. Ovšem největší slávy jsem dosáhl v týmu košíkové (dnes basketbalu) v Sokole Sedlec.
Jan Andrle
Volby
Není to jistě otázka života a smrti, ale důležité to je, ne že ne. Před nimi, během nich a po nich určite taky. A tak tedy jak jsme je prožívali.
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