Ajznbón (XXIII - Dobrý skutek)

Už jsem to tady jednou, myslím, psal. Aspoň jeden denně je dobrý pro hygienu vlastní psychiky. Budete se cítit líp.

Poslední dnešní vlak. Odmáváno s průvodčím, zakličkováno. (Taková postarší procedura na muzeálních honeckerech z dob NDR, kdy zavřete z jednoho místa všechny dveře kromě těch, kde stojíte) Chystám se dát souhlas k odjezdu fírovi, když tu vyběhne z podchodu chlápek a viditelně nervózně mačká na již zablokované dveře. Na opačném konci vlaku.

Počkám, ne že ne. Už je večer, jistě se těší domů, k rodině, manželce... (To já až zítra odpo)

„Ke mně musíte, sem běžte!!!“ , řvu na něj a ukazuju na jediné otevřené dveře a on běží... no, běží – běží asi jako bych běžel já. Fíra netrpělivě troubí, to volno na návěstidle tam nebude svítit věčně, že jo, ale cestující doběhl.

„Díky chlape, ty vole, infarkt.“ , hezky mi poděkoval.

Když se vydýchal, otevřel peněženku a podává mi pětistovku. Nedalo mi to a : „ Tak Vy ještě nemáte ani jízdenku, jo?“ , dělal jsem humory.

Ale mám“, a vytahuje taky lítačku, „ale udělal jste dobrej skutek a to určitě nezůstane nepotrestáno, tak tady máte aspoň na pivo.“

Se smíchem jsem odmítl, i když na honeckerech kamery nejsou.

„No, ale ten dobrej skutek tu je, chlape, tak na sebe dávejte pozor, trest může číhat kdekoliv.“

Jsem tedy po zbytek šichty obezřetný, karmy jsou různé... :-)

Autor: Jan Andrle | pátek 27.3.2026 0:31 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

52 : 18

Zní to při pohledu na mé já dnes neuvěřitelně, ale i Honzík kdysi sportoval. A byl dokonce členem klubů. Například házené Slavoj Suchdol. Ovšem největší slávy jsem dosáhl v týmu košíkové (dnes basketbalu) v Sokole Sedlec.

12.10.2025 v 15:38 | Karma: 9,04 | Přečteno: 181x

Jan Andrle

Volby

Není to jistě otázka života a smrti, ale důležité to je, ne že ne. Před nimi, během nich a po nich určite taky. A tak tedy jak jsme je prožívali.

5.10.2025 v 15:47 | Karma: 8,64 | Přečteno: 237x

Jan Andrle

Vrah

Je to kolikrát snadné, sklouznout na šikmou plochu. To se ani nenadějete. Ale vyškrábat se z ní, jo, to už bývá horší štreka.

3.9.2025 v 8:16 | Karma: 14,17 | Přečteno: 253x

Jan Andrle

Lázně Janské

Co je pro jednoho destinace léčebná, to může být jiným místo veskrze dovolenkové. Jánky si to určitě zaslouží.

18.8.2025 v 14:01 | Karma: 14,99 | Přečteno: 325x

Jan Andrle

Ajznbón (XXII - Poklopec)

Trapasy jsou vedle humoru kořením života. Ovšem humor zpravidla vychutnáme ihned, někteří s mírným zpožděním, ale trapasům se obvykle upřímně zasmějeme s daleko větším odstupem.

26.7.2025 v 15:56 | Karma: 18,87 | Přečteno: 350x
