Adventní neděle
Začalo mrznout. To já ještě úplně neznám, jsem kocourek mladý, skoro ještě kotě, narodil jsem se na jaře a ve středních Čechách, takže tyhlety jejich pohraniční zvyklosti, kam mě zavlekli, neznám, no.
Umím bydlet v zahradním domku, jasně, mám tam pelíšek, ale červenec a konec listopadu je trochu jinej level, lidi, tak se nedivte, že se stahuju do tepla.
Ustoupili, lidi, tedy ti co mi dávaj každé ráno mlíčko, nějaké ty granule a můžu teď pobývat nad schody k bytu mladého pána v ještě měkčím pelíšku. Asi jsem pro ně důležitej.
Ale i tam je přes noc docela chladno.... Mladej pán je hodnej, kolikrát to ani starejm neřekne a vezme si mě k sobě. Ale taky není bez chyby. Když mu tahám takové ty dlouhé hadičky, je nervní a mele něco o urvanejch kabelech.
Ale pochová mě vždycky rád. To ten velkej odzdola, jak mu upadla na parapetu váza když jsem omylem prošel okolo, ten se teda vztekal hnusně, blbeček. Trochu střepů. no co.
Tomášek nahoře mě vždycky schová i třeba pod peřinu, kdyby ten velkej odspoda mi chtěl snad ublížit. Jo, Tomíka mám rád.
Dneska přišel ten odspoda nahoru až k nám. A že prej advent, nebo co, a začal natahovat ty dlouhý věci okolo oken a potom, to mi nebudete věřit, ty dlouhý věci začaly blikat, svítit a vůbec. Zaútočil jsem. A ten velkej odspodu se bránil....
Prohrál jsem. Ty velký dlouhý svítící věci už dali až pod strop. Tam nevyskočím. A i Tomášek je teď na mě nějakej odměřenej. Prý se brzo přijdou čerti na něco ptát.
Ale copak já zlobím??
Naopak. Vám lidem hezkej advent přeju.
Jan Andrle
Ajznbón (XXV - Liblice)
Jsou trasy , které našinec jezdí opakovaně a rád či nerad, už je má načtené. Nejen koleje, i okolí vnímá.
Jan Andrle
Z gauče naostro
Jóóó, z gauče, to je každej chytrej a vítěz. Ale zkuste si to sami, naostro a ve studiu. Vážně to není sranda a okolnosti na vás působí ... no, dost :-)
Jan Andrle
Ajznbón (XXIV - Vindobona)
Chodil jsem se na ni dívat s dědou na nádraží, když jela kolem a od něj ji měl i modelovou na kolejišti u prarodičů v obýváku. Srdcovka.
Jan Andrle
Názor
Svoboda slova je naše, nedáme si ji vzít. Zní ze všech stran spektra nejen politického, ale i občanstva. Od těch, kteří ji chtějí chránit, ale i těch, kdo ji chtějí zničit, myslím. (viz. V.Havel)
Jan Andrle
Stanice
Upozornění: Pointu blogu nejspíš pochopí jen znalec Liberce, konkrétně jeho MHD. A ten systém není jednoduchý, jde o dopravní podnik dvou měst, kromě nás i Jablonce nad Nisou.
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