52 : 18
Obojí v žákovských kategoriích. Ze Slavoje jsem po vzájemné dohodě odešel po první sezóně, když mi bylo jako brankáři zatěžko si pořád ledovat rány po těle. Vymknuté zápěstí už byla jen pověstná kapka.
Ale pak, nejspíš v rámci nějakého závazku, aby odčinil hříchy z jara 1968, vzal můj táta do ruky košíkovou v našem Sokole. Maminka měla pod palcem ženy na spartakiádu, na tátu jsme zbyli my.
Nu, výběr to byl žalostný. Nikdo z nás neměřil víc než 170cm, pak jsme sice dorůstali, ale pomalu. Táta si sehnal veškeré možné příručky a šel do toho. Hráli jsme (si) pěkně, chodilo nás tam kluků všichni z vesnice a brzy, když se to u nás ve třídě, v ZDŠ Lysolaje (dnes ZŠ Járy Cimrmana, heč) i z vesnic okolních.
Odbočím. Ta naše pražská vesnice byla fanouškovsky striktně rozdělena. My, jádro (Lysolaje, Sedlec, Suchdol) sparťani, okolní vesnice (Únětice a Horoměřice) slávisti a pár náplavek z Dejvic dukláci. Bylo to opravdu hezké, jak jsme se vždy při zápasech štengrovali a i tak se měli rádi.
K nám do třídy chodil, jak jinak, sparťan ze Suchdola, ale nejen fanoušek, ale dokonce hráč, první ligy za Spartu Praha v žácích v košíkové. No, to když se táta/trenér dozvěděl, hned se nominoval místo mámy na třídní schůzky, že tam jako s otcem domluví zápas. Neměl jsem z toho zprvu radost, ony facky od mámy se daly celkem snést, ale táta byl jinej level.
Domluvili se a fakt jsme jeli na Spartu! I dresy nám sokol nechal udělat. Zápas probíhal jednoznačně, sparťanští kluci nás převyšovali o hlavu i herně a měli z nás srandu. Ale my jsme si to užívali. Oni hráli tréningově, my na krev, naplno.
Výsledek byl předvídatelně debakl. 52:18. Ale pro nás, kluky z vesnice výhra, dali jsme proti Spartě OSMNÁCT bodů, (já dal jeden koš), to se Lysolajím, Sedlci, Suchdolu ani těm na periferii už nikdy asi potom nepodařilo.
A největší satisfakce byla, když sparťanský trenér řval po zápase na svoje svěřence, že hráli tak blbě, že je příště pošle k nám na trénink.
Prostě, i čestná prohra může být vítězství, vím od té doby. :-)
Jan Andrle
Volby
Není to jistě otázka života a smrti, ale důležité to je, ne že ne. Před nimi, během nich a po nich určite taky. A tak tedy jak jsme je prožívali.
Jan Andrle
Vrah
Je to kolikrát snadné, sklouznout na šikmou plochu. To se ani nenadějete. Ale vyškrábat se z ní, jo, to už bývá horší štreka.
Jan Andrle
Lázně Janské
Co je pro jednoho destinace léčebná, to může být jiným místo veskrze dovolenkové. Jánky si to určitě zaslouží.
Jan Andrle
Ajznbón (XXII - Poklopec)
Trapasy jsou vedle humoru kořením života. Ovšem humor zpravidla vychutnáme ihned, někteří s mírným zpožděním, ale trapasům se obvykle upřímně zasmějeme s daleko větším odstupem.
Jan Andrle
Ajznbón (XXI - Objednu)
Jsou takoví cestující, co jedou sice daleko, ale systémem objednu. Nevíte, co to je? Vysvětlím. Bez jízdenky a skokem od zastávky k zastávce, když se zadaří, aspoň ob jednu.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Rusko vs. Čína, nové letiště vs. koně. Překrásný kazašský Altaj je střetem světů
Od našeho zpravodaje v Kazachstánu Cesta do východního cípu Kazachstánu je dnes utrpením. Kdo nechce z hlavního města vyrazit na...
Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“
Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního...
Při střelbě v baru v Jižní Karolíně přišli o život čtyři lidé, dalších dvacet je zraněných
Čtyři lidé přišli o život a nejméně 20 dalších bylo zraněno při nedělní střelbě v baru v okrese...
Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot
Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 476
- Celková karma 14,10
- Průměrná čtenost 768x