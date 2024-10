Nejhorší předmět

Existují ženy, které tak nějak vždycky věděly, že z nich jednoho dne budou učitelky. Například moje kolegyně, která už v raném dětství vždy po příchodu ze školy posadila plyšáky na gauč a začala je vyučovat.

Do dané skupiny patřím i já. Říká se tomu poslání (anebo dle názoru mých dětí neschopnost najít si normálně placenou práci).

Za svoji kariéru jsem se pohybovala v prostorách střední školy, prvního i druhého stupně. Vyučovala jsem celkem deset různých předmětů. Pokud bych započítala i češtinu pro cizince, pak jedenáct. Všechny tyto předměty, s výjimkou fyziky, o kterou jsem si řekla sama, jsem učila na žádost vedení dané školy. Celkově se jedná o přehlídku na úrovni Járy Cimrmana: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, matematika, fyzika, informatika, rodinná výchova, vlastivěda, výtvarná výchova a pracovní činnosti.

Ve sborovně jsme nedávno řešily zajímavou otázku. Totiž který z těchto předmětů je nejhorší. Shodly jsme se na jednom z nich, jejž kolektivně považujeme za noční můru a neštěstí pro všechny pedagogy, co ho daný školní rok najdou ve svém úvazku.

Který z nich že to je? Lidé neznalí situace by možná jmenovali matematiku. Přidám zde ostatně jeden svůj nedávný výrok: „Nechápu, proč letošní učebnice končí povrchem hranolu, myslela jsem si, že si v červenci udělám výlet k moři, nikoliv výlet do Bohnic.“ Matematika ale zdaleka nepředstavuje nejhoršího pedagogického strašáka. Dále by se nabízel český jazyk a literatura. Některým jedincům ostatně píšu do slohových prací větu: „Text působí dojmem, že ho nepsal rodilý mluvčí.“ V seznamu ovšem existuje předmět děsivější než matematika a čeština dohromady.

Proberu jednotlivé bloky, které české školství nabízí k potěše žáků i učitelů, a to skrz situační citáty, jež alespoň částečně vystihují podstatu výuky daných předmětů.

Český jazyk. „Pláčeš, a to teprve probíráme měkké a tvrdé i. Počkej, až budeme brát vedlejší věty. I když to budu brečet spíš já.“

Český jazyk pro cizince. Možnosti českého učitele jsou neomezené a v době covidu obzvlášť. (Ve sborovně.) „Tak já mám učit partu Japonců česky. Japonsky neumím a v nejbližší době se to nejspíš ani nenaučím. Ti Japonci jsou začátečníci v angličtině. A přes tu angličtinu je mám naučit česky tak, aby se za půl roku domluvili o veškerých provozních záležitostech.“

Matematika. „Tak my jsme probrali zlomky v září, pak jsme to opakovali v prvním pololetí, pak jsme to opakovali ve druhém pololetí, a ty mi napíšeš, že jedna třetina plus jedna čtvrtina rovná se jedna sedmina.“ „Měl jsem takový pocit, že to asi nepočítám dobře.“

Anglický jazyk. „Jediné, o čem můžu říct, že jste se to na angličtině skutečně všichni naučili, je žádost, zda můžete jít na záchod. Naučili jste se to jenom proto, že vás jinak o hodině na záchod nepustím. Takže v zahraničí možná umřete hlady, ale zato si všichni dojdete na záchod.“

Dějepis. Při probírání středověku jsme si s žáky vypůjčili od ředitele školy dřevěné meče, které si v dílnách vyrobil pro vystoupení na vánoční akademii. Rytířský turnaj bohužel ani jeden z těchto mečů nepřežil. Po turnaji jsem konstatovala: „Teď pochopíte, co je to pouť do Canossy, protože já budu muset jít ty meče osobně vrátit.“

Informatika. „Jste ženská a ženská technice nerozumí.“ „Dobře, tak si dnes probereme rozsáhlé excelové tabulky se složitými výpočty a tříděním dat.“

Fyzika. „Paní učitelka třídní vás žádá, abyste již nikdy nepoužívala její osobní stůl k fyzikálním pokusům.“ (Probíráno zvedání tělesa pomocí páky.)

Rodinná výchova. (Ve sborovně.) „Tak já mám letos probírat vztahy. To může fungovat jedině jako výchova špatným příkladem. Taky by tam mohli poslat jeptišky, aby s nimi probraly sexuální výchovu.“

Vlastivěda. „Opravdu jsi si jistý, že českou národní hymnou napsal Karel Jaromír Erben, a ne Josef Kajetán Tyl?

Výtvarná výchova. Kreslíme zimní motiv. Zimní motiv obsahuje jakousi sýkorku na větvi a zasněženou krajinu v pozadí. Hlásí se jeden deváťák: „Paní učitelko, můžu vám ukázat mýho ptáka?“

A to nikoliv nejlepší, ale nejhorší nakonec. Pomyslnou korunu a diplom za nejhorší předmět získávají – pracovní činnosti. Popišme si jejich výuku. Nejprve je nutné vymyslet výrobek, jehož výrobou nezdevastujete třídu, žáky ani sebe. Dále sehnat potřebný materiál a příslušné pomůcky. A pak již můžete začít vyrábět.

„Paní učitelko, můžete mi to vystřihnout, já stříhám hrozně křivě.“ „Paní učitelko, už zase nemám nit v jehle.“ „Paní učitelko, já už tam mám zase uzel.“ „Paní učitelko, mně nelepí lepidlo.“ „Paní učitelko, mně asi teče krev.“ „Je mi špatně, nemůžu vidět krev.“ „Mně je špatně taky.“ „Mně taky.“

A zatímco ošetřujete krvácející a zelené žáky, doufáte, že příští rok bude pracovní činnosti učit někdo úplně jiný.