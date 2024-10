Fyzikářovy pedagogické výroky

Nevím, jestli to tak má každý žák, ale já osobně můžu jmenovat jednoho učitele, který mě (ať už to bylo na základní, střední či obou vysokých školách) ovlivnil nejvíc ze všech.

Šlo o profesora fyziky na gymáziu. Byl první člověk, který po mně chtěl, abych používala mozek. A taky s ním byla ukrutná sranda. Někdy jsem si říkala, jak to vlastně dělá, že je každou hodinu tak vtipný.

Několik fyzikářových výroků mám dodnes schovaných a zapsaných, takže se o ně můžu podělit:

„Mnozí z vás mají kalkulačky, které se velmi hodí, když se kejvá stůl. Pak si tou kalkulačkou můžete podložit.“

„V učebnici pro osmou třídu je takový zajímavý pokus, který my provádět nebudeme. Ten pokus ukazoval, že se světlo šíří všemi směry. Do drátěné krychle se dala žárovka a žáci se dívali zespoda, seshora a ze strany a vždycky žárovku viděli.“

„Co je to světlo? Existují různé filozofické názory, jako že světlo je nepřítomnost tmy.“

„To jsme nebrali? Opravdu ne? Tak jsem to bral ve vedlejší třídě dvakrát.“

Profesor Žíla počítá příklad: „Podívejte se, to je mazaný tohleto.“

„Jsou věci, na které se nezapomíná. Jako jsou první taneční, výpočet kinetické energie a tak dále.“

Profesorka matematiky: „Kdyby vás tak slyšel profesor Žíla! Mimochodem, viděla jsem, že z celé 4. C má z fyziky známku jedině Michal, a to jedničku.“ „No, on už se stejně blíží pětce, protože tam má různá znamínka.“ „No, spíš mínusy než znamínka.“

„Tak je čtvrtletí, a vy u mě nemáte žádnou známku. Co jenom řeknete rodičům? Že jste na pětku, ale že se polepšíte.“ „Pane profesore, my řekneme, že jste byl dlouho nemocnej a nemoh jste nás známkovat.“ „Řekněte třeba, že jsem umřel.“

„Závisí to na hustotě tělesa, ne na hustotě kapaliny. Je lhostejno, zda to bude obtékat med, nebo nějaká močůvka.“

„Piště si hned, jak to diktuju. Já to sice písu na tabuli, ale to nepřečtete.“

„Doufám, že jste neničili sešity. Jsou tací studenti, kteří na konci roku pálí sešity a skáčou kolem ohně.“

„Letadlo letí, vypustí těleso. Do jaké hloubky se těleso zavrtá?“ Michal: „Pane profesore, ale to musíme znát hustotu toho tělesa.“ „Ne, nemusíme, proč?“ „No, když to bude meloun, tak se rozprskne.“ „Dobře, zbytek třídy bude počítat těleso, které se zaryje do země, zatímco Michal bude počítat rozprsklej meloun. A nemyslíš, že bys potřeboval znát intenzitu rozprsku?“

„Existují příklady lehké a příklady těžší, podle toho, jak kdo zlobí.“

„Dosazovat nebudeme. Pokud má někdo moc energie, nechť si tedy dosadí.“

„Dáme ten nejjednodušší příklad, který se pro jednoduchost nezkouší.“

„Já bych mohl taky učit dějepis, kdybych to uměl.“

„Pane profesore, mám alespoň za čtyři?“ „Máš to zadarmo, Tohle se totiž nedá ani známkovat.“

„Piště rychle. Má se to probírat osm hodin, ale my to probereme za dvě.“

„Ty příklady jsou prosim vás trapně lehký, nebudeme počítat. I když vím, že až na to někoho vyvolám, tak mi vůbec nic nenapíše.“

„Jen dávejte pozor, musíme tu jadernou elektrárnu udělat. Aby, až to bouchne, jste věděli, co to vlastně bouchlo. Pan ředitel byl na přednášce a říkal, že jaderná elektrárna je nejbezpečnější způsob získávání energie. No, a za tejden bouchnul Černobyl.“

„Pane profesore, vy jste nám slíbil, že nám uděláte podélnou vlnu.“ „To už je dávno. Jsem si říkal, slibem neurazíš.“

„Pane profesore, vy jste nám slíbil, že nám ukážete o cvičení výbuch.“ „Výbuch bude. U maturity.“

Zápis do třídní knihy: „Čočky, fazole a jiné.“

Profesorka češtiny: „Tak profesor Žíla zase nezapsal. Hlavně že psal paní profesorce Novákové do třídnice: Jakej pán, taková třída.“

Profesor Žíla posílá studenta, aby mu koupil veku chleba a dává mu peníze. „Kdyby to bylo málo, tak ať ti z toho chleba kus odkrojí.“