Sto let od pařížského triumfu: Druhý život Františka Dvorníka v Čechách
Přesně před sto lety, v roce 1926, vyšla v Paříži kniha, která navždy změnila pohled západní vědy na raný středověk. Mladý český kněz a historik František Dvorník tehdy na Sorbonně publikoval svou první zásadní práci: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle. Kniha, která mu vynesla uznání francouzské akademie, odstartovala dráhu muže, jenž přes exil zakotvil na Harvardu a v Dumbarton Oaks a stal se světovou byzantologickou ikonou. Potkat jeho jméno v amerických či francouzských archivech dodnes naplňuje českého badatele přirozenou hrdostí. Byl to zkrátka formát, který ve světě uspěl tak, jako málokdo z českých historiků.
Když se po roce 1989 otevřely hranice, Dvorník – do té doby komunistickým režimem důsledně ignorovaný – prožil v české historiografii svůj „druhý život“. Stal se z něj kánon. Vyvrcholením byla na přelomu tisíciletí prestižní výstava Střed Evropy okolo roku 1000. Málokdo si dnes uvědomuje, že celá ta velkolepá, politicky tolik protežovaná koncepce o koordinovaném „přistoupení“ Přemyslovců, Piastovců a Arpádovců k západní Evropě byla v podstatě Dvorníkovým dítětem. Byl to on, kdo v exilu poprvé zformuloval vizi středoevropské unie rovnoprávných křesťanských států, sjednocených otonským idealismem a odkazem svatého Vojtěcha.
Jenže porevoluční domácí recepce Dvorníka má jeden zásadní háček, který při pohledu zvenčí bije do očí: zrodil se mýtus, ale vytratila se pokora a obzor.
Zatímco Dvorníkova vědecká metoda stála na komparativním nadhledu a propojování světů, česká medievistika nultých let udělala z Dvorníka pouhý „štít citátů“. Zvykem bylo vložit do poznámkového aparátu článku či monografie jednu nebo dvě citace jeho prací, aby text vypadal světově, ale skutečný duch jeho díla se vytratil. Uzavřeli jsme se do hyper-specializovaného provincialismu. Dnešní tuzemská scéna (až na čestné výjimky) texty raději řemeslně „kuchá“ na mikro-úrovni a rozebírá každé slůvko v legendách, až z dějin vymaže jakýkoliv širší evropský či duchovní smysl. Píšeme věci, které jsou srozumitelné zase jen domácím specialistům.
A je tu ještě jeden, možná největší paradox, který vnímám obzvlášť silně. Dvorník byl bytostný byzantolog. Celý život se snažil západnímu světu dokázat důležitost té východní, cyrilometodějské a byzantské osy. Jenže reálný vývoj českého prostoru šel úplně jinudy. Naše raná státnost byla od samého počátku strukturálně, právně i liturgicky napojená na post-karolinský Západ. Cyrilometodějská nota u nás nebyla organickým základem identity, ale politickou epizodou, kterou si teprve o staletí později – počínaje Karlem IV. – panovníci vybírali jako marketingový spin pro své vlastní politické akce.
František Dvorník si zaslouží náš hluboký obdiv. Dokázal prorazit tam, kde my dnes často narážíme na limity vlastní sebestřednosti. Sto let od jeho pařížského triumfu je ale ideální čas přiznat si pravdu: Dvorníka jsme sice po roce 1990 vrátili do do české historiografie, ale jeho největší lekci – totiž že dějiny malé české kotliny dávají smysl jen tehdy, když je vyprávíme s evropským nadhledem a bez nacionálních komplexů – jsme doposud spolehlivě nepochopili.
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