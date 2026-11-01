Nultá hodina nebo Vražda v Orient expresu?
Agatha Christie-Mallowan to věděla. Byla vdaná za archeologa Maxe Mallowana, se kterým léta jezdila na vykopávky na Blízký východ. A napsala román, který o archeologii vypovídá víc než leckterá učebnice, i když se v něm archeolog nevyskytuje ani jeden. Jmenuje se Nultá hodina.
V Nulté hodině se vypráví o několika lidech, z nichž každý žije svůj život. Má své plány, starosti, lásky a křivdy. Nic z toho samo o sobě není smrtelné. Cesty jednotlivých hrdinů se ale pomalu začnou sbíhat a jednoho dne se protnou na jednom místě, v jednu chvíli. Dojde k vraždě – a to je nultá hodina. Moment zlomu. Lidé jsou jako loutky: každá se pohybuje po své linii, ale kdo je vede, pozná až ten, kdo se podívá na všechny linie najednou – detektiv.
Stejně je možné zpětně rozplétat i archeologické „zločiny“ na Pražském hradě, především ty z nejstarších období. Pod lupu mnoha archeologů (a potenciálních vrahů i detektivů) se v různých obdobích dostával hrob tzv. bojovníka, který byl nalezen u žulového monolitu, pomníku padlých v 1. světové válce, na III. nádvoří. Na podobném principu, jaký využila Agatha Christie-Mallowan, dnes můžeme identifikovat jednotlivé linie, tedy interpretační metody a sledovat zpětně stopy „pachatelů“, kteří se zapsali do historie svými výpovědmi ve spojení s mimořádným archeologickým objektem. Naší obětí totiž není pohřbený jedinec, ale neopakovatelná nálezová situace.
Začátek – osamocené linie
První linie – návod, co je třeba najít: V roce 1884 vyšla v knize Malerische Wanderungen durch Prag (česky Malebné procházky Prahou) Eduarda Herolda kresba středověkého Pražského hradu. Zachycuje jej přibližně ve 12. století, v podobě, jakou mu na základě písemných pramenů přisuzovali tehdejší badatelé. Je tak nejen obrazem přemyslovského knížecího a královského sídla, ale také svědectvím o dobovém pohledu na jeho minulost. Vedle bazilik sv. Víta a Jiří, obou klášterů či knížecího paláce je zde vyobrazen i kamenný stolec a tajemný pahorek Žiži zmiňovaný v Kosmově kronice. Kresbu můžeme vnímat i jako projekt archeologického výzkumu, protože v dalších desetiletích byly jednotlivé prvky hledány a nacházeny. Kamenný stolec se hledá dodnes, poloha pahorku Žiži je spojována s místem v blízkosti monolitu na III. nádvoří.
Druhá linie – muž odjinud: Ivan Borkovský se narodil v Čortovci u Horodenky, tedy na samém východě tehdejšího Rakouska-Uherska (dnešní Ukrajina) v roce 1897 a v jeho dětství nic nenaznačovalo, že jeho život bude plný zvratů a archeologických objevů. Do Prahy jej nepřivedla touha po archeologii, ale první světová válka a marný boj o svobodu Ukrajiny. Byl jedním z ukrajinských imigrantů, kteří v Československu získali Masarykovo stipendium, mohli zde vystudovat a pracovat. Ivan Borkovský to Československu svojí prací bohatě vrátil. Muž, který do nového státu přišel zvenčí, se měl stát tím, kdo bude zkoumat středověkou historii Pražského hradu a tím i to, co bylo a je pro nás tak velmi cenné.
Třetí linie – habsburské sídlo v novém kontextu – ústřední sídlo nového státu: V roce 1918 vzniklo Československo a Pražský hrad se stal sídlem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Hrad měl být přebudován v sídlo hlavy nové demokratické republiky, díla se ujal slovinský architekt Josip Plečnik. Velkorysá přestavba zasahovala prakticky do všech prostor Pražského hradu, a tak ve stopách stavitelů šli archeologové. Veškeré náklady nesla Kancelář prezidenta republiky, v roce 1925 se výzkum profesionalizoval. Jeho úkolem bylo přinést nový příběh o přemyslovských počátcích a obraz přemyslovského hradu jednak jako materiálního dokladu české státnosti a jednak jako stavby starší a slavnější, než bylo sídlo habsburské.
Nultá hodina – bod zlomu
Každá z těchto linií by sama o sobě byla „jen“ historií. Jenže 11. července 1928 se tyto tři linie protnuly u monolitu na III. nádvoří, a od této nulté hodiny začíná to, co znají čtenáři detektivek: sledování stop, výpovědi účastníků a identifikace podezřelých, z nichž nikdo nelže, ale každý má zcela jiný důvod, proč říká to, co říká, a vidí to, co vidí. A každá výpověď posunuje řešení otázek okolo hrobu bojovníka, jeho historie a původu zcela jiným směrem.
Podezřelí
Ivan Borkovský, červenec 1928. Je tím, kdo hrob bojovníka objevil. Měl by být odhalen jako nepochybný vrah, ale není. Je jen výkopce a jeho kroky někdo řídí. Do deníku zapíše: „Na pravé ruce leží meč vikingského tvaru…“ Publikovat svou práci ale nemůže, je jen asistent a slovo mají jiní. Udělá proto to nejlepší, co může: zajistí místo činu. Hrob nechá vyfotografovat, obložit rámy, zalít sádrou a podkopat. Skála je tak tvrdá, že je potřeba kompresor. Dubová rakev byla tři metry dlouhá a sedmdesát centimetrů vysoká. Aby ji vůbec šlo vyzvednout, sníží ji na třicet centimetrů „pro budoucí hradní museum“. Hrob se tedy od první chvíle chystá k vystavení. 26. července se hrob v celku, i s hlínou, vydá na dřevěných saních k arkádám Starého královského paláce. Bojovník z III. nádvoří tak nultou hodinu přežije celý. Dnes ho můžete vidět v expozici Příběh Pražského hradu.
Karel Guth, 1934. Je tím, kdo hrob bojovníka poprvé vyhodnotí s určitým záměrem. Jeden z předních badatelů té doby zařadí hrob do okruhu křesťanských pohřbů. Vědérko v hrobě je pro něj jen pohanský přežitek a hrob klade kolem roku 900. A přidá svůdnou domněnku: snad tu leží Bořivoj nebo Spytihněv, „o jejichž pohřbu nemáme žádných zpráv“. Hrad byl pro něj místem, kam přišlo křesťanství, a bojovník do tohoto příběhu zapadl. Dokonce dostal jméno.
Helmut Preidel, 1938. Německý archeolog se podívá na meč a přikloní se k vikinskému původu mrtvého. Pražský hrob spojí s podobným hrobem v Žatci a s vikinskou družinou Boleslava Chrabrého, která obsadila Čechy v letech 1003–1004. V pražském hrobě dokonce popíše ostruhu, která v něm nikdy nebyla. Meč je jeho hlavní stopa, ale doba mu říká, co z ní vyčíst. Později svou teorii sám odvolá, jen nenápadně, v poznámce pod čarou.
Herbert Jankuhn, 1941. Na hrob se přijede podívat archeolog, člen SS-Ahnenerbe. Jeho podpora germánského výkladu se dala čekat. Motiv je tu nejzřetelnější.
Ivan Borkovský, 1941. Třináct let po nulté hodině konečně publikuje, co viděl v červenci 1928. Článek se jmenuje Das Wikingergrab auf der Prager Burg, „Vikinský hrob na Pražském hradě“, a vychází německy, v protektorátním časopise, uprostřed války. Kdo zná jen tenhle článek, vidí přizpůsobivého vědce. Kdo se vrátí k deníku, vidí, že pozorování je staré a jen rámec je nový. A sám Borkovský k tomu o pět let později dodá svou výpověď: jeho závěry prý byly „seškrtány“ a článek „bez mého vědomí přezván na hrob Vikinga“.
Ivan Borkovský, 1946. Po válce v Památkách archeologických odmítne obojí. Guthův křesťanský výklad odmítá, protože pohřeb hlavou k západu podle něj o křesťanství nic neříká. Odmítá i Preidlovy Vikingy, o nichž píše: „Chyběl jen krůček k tomu, aby z Přemyslovců se nestali Vikingové.“ Nabídne vlastní verzi: hrob je pohanský, z doby po polovině 9. století, starší než hradiště i první kostel. Pohřbení jsou „významní bojovníci slovanští, věrní služebníci českého knížete a obránci slovanského území“. A z popisu tiše zmizí jedno slovo. V roce 1946 už „na pravé ruce leží meč“, ne „meč vikingského tvaru“.
Stejný hrob, stejný meč, stejné kosti. Mění se jen ten, kdo se ptá a co potřebuje slyšet.
Superintendent Battle si vyžádá spis
V románu Agathy Christie je Battle[1] trpělivý detektiv. Nevěří efektním příběhům, jde pozpátku až k nulté hodině a prověří všechny. Pak zjistí, že tohle není jeho případ. Že se spíše podobá případu z Vraždy v Orient expresu kolegy Poirota. Bodli všichni: Guth, Preidel, Jankuhn i Borkovský, každý vlastní rukou a z vlastního důvodu. Motiv měli ale společný: objednávku své doby. Rok 1934 si objednal křesťanského knížete, rok 1938 Vikinga a rok 1946 slovanského obránce. Pokaždé se našel někdo, kdo ho dodal.
Jeden podezřelý má přesto něco, co ostatní nemají: alibi z nulté hodiny. Deník z července 1928 a hrob vyzdvižený v celku. Borkovský zapsal, co viděl, dřív, než mu kdokoli řekl, co má vidět. A zachoval důkazy, aby je mohli prověřovat i ti, kdo přijdou po něm. Battle si ale všimne i trhliny. Svědek, který v roce 1928 zapsal „vikingského tvaru“, to slovo v roce 1946 vynechá. A tvrzení, že mu název článku v roce 1941 změnili bez jeho vědomí, je výpověď, ne důkaz. Do spisu patří obojí.
Případ se znovu otevírá
Téměř sto let po nulté hodině vzali vědci z projektu vedeného Janem Frolíkem vzorky pro analýzu DNA. Výsledek: muž kolem padesáti let, severského původu. Vikinská teorie je tedy zpátky ve hře. A to díky tomu, že v roce 1928 někdo neváhal hrob vyzvednout, zajistit a odvézt ho na saních do Starého paláce. Bez zajištěného místa činu by nebylo co zkoumat.
Battle, od něhož se učí současný detektiv, by se ale zarazil u něčeho jiného. Nevrací se jen stopa, vrací se i otázka. Ve třicátých a čtyřicátých letech se nad hrobem ptali, kdo ten muž byl: Slovan, Germán, nebo Viking? Kníže, nebo cizí bojovník? Odpověď hledali v meči, v orientaci hrobu, v tvaru lebky. Po téměř sto letech se k téže otázce vracíme, tentokrát však dokážeme proniknout mnohem hlouběji – až k samotné genetické informaci. Už nezkoumáme jen meč, rovnou čteme DNA. Otázka ale zůstala skoro stejná: odkud byl a k jakému lidu patřil?
Je tedy případ uzavřen? Ani náhodou. I genetika vráží do nálezové situace svou interpretační kudlu. Severský původ ještě neříká, kým se ten muž cítil, komu sloužil a proč ho pohřbili na Hradě s mečem v ruce. Původ není totéž co identita a geny nejsou národnost. Nová stopa je cenná, ale i ona má svého vykladače a ten své otázky. A ta nejstarší z nich, kdo je „náš“ a kdo „cizí“, se umí vrátit v každé době a v každém plášti.
Koho tedy můžeme označit za hlavního pachatele, který vedl kroky ostatních?
Bude to znít zvláštně, ale hlavním pachatelem je společenská poptávka. Ta vede k nulté hodině první a třetí linii: archeologický výzkum vyvolaný úpravami III. nádvoří měl najít doklady o starobylosti Pražského hradu. Druhá linie, Ivan Borkovský, je jen prvním z řady pachatelů, které k našemu nálezu přivedla stejná poptávka, pokaždé v jiných historických souvislostech.
Sto let se nad tímhle hrobem ptáme, odkud byl a kdo byl. Mění se jen nástroje: meč, lebka, DNA. Dokáže někdo položit jinou otázku?
A detektiv?
Ten ví, že jednou bude sedět na lavici podezřelých taky. Až přijde další generace s novou otázkou a novou metodou, zjistí, že i já jsem do toho nálezu vrazila svou kudlu.
A tak by to mělo být. Vědci by měli být jako dobří detektivové: respektovat nalezené stopy, ale znovu a znovu je prověřovat, s nadhledem a s vědomím, že každá odpověď je jen další výpověď ve spisu. Případ bojovníka z III. nádvoří zůstává otevřený. Vrah je na svobodě, a je to tak v pořádku: jmenuje se poznání a nikdy se nezastaví.
Proto potřebujeme humanitní vědy. Ne aby uzavíraly případy, ale aby nás naučily ptát se, kdo měl jaký motiv, co bylo zapsáno dřív, než přišla objednávka, a proč je potřeba chránit to, co zbylo po nulté hodině.
A je to zábava. Agatha by vám to potvrdila.
[1] Nenechte se zmýlit seriály, v knize Towards Zero z roku 1944 nechala Agatha Christie vyšetřovat superintendanta Battlea.
Jana Maříková-Kubková
Klášter jako cvičný příklad: proč potřebujeme humanitní vědy ve veřejném prostoru II
V diskusi k mému poslednímu blogu o vnímání města Most mi jeden diskutující vyčetl, že „začínám politicky“. Ano když píši o proměnách míst, které byly způsobeny společenskými změnami, jsou za tím politická rozhodnutí. Vždycky.
Jana Maříková-Kubková
Most přes zapomnění: Proč potřebujeme humanitní vědy ve veřejném prostoru I
Spousta toho, s čím se jako společnost potýkáme, není jen problémem dneška. Z minulosti zůstávají staré, nevyřešené věci, které se vracejí, protože jsme o nich nikdy pořádně nemluvili.
Jana Maříková-Kubková
Mýtus roku 1000 a visegrádská iluze. Proč střední Evropě vládne non-longue durée?
Před lety se chystal překlad zásadní syntézy britského medievisty Christophera Wickhama The Inheritance of Rome (Dědictví Říma). Z překladu nakonec sešlo, protože se nenašel ani vhodný překladatel ani dostatek prostředků.
Jana Maříková-Kubková
Sto let od pařížského triumfu: Druhý život Františka Dvorníka v Čechách
Před 100 lety v Paříži odstartoval triumf historika Františka Dvorníka. V exilu se stal světovou ikonou. Proč ale jeho porevoluční „druhý život“ v Česku přinesl spíše provincialismus a nepochopení jeho největší lekce?
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Policie pátrá po řidiči, který v Teplicích srazil chlapce na přechodu a ujel
Policie pátrá po řidiči, který v sobotu v Teplicích srazil na přechodu pro chodce nezletilého...
Z nápadů načmáraných v deníčku tvoří oceňované inscenace od Islandu po New York
Scénograf a výtvarník Petr Hloušek vytvořil desítky inscenací v tuzemských divadlech i po celém...
Vrcholky Jeseníků pokrylo až deset centimetrů sněhu, vhodná je zimní výbava
Vrcholky Jeseníků pokrylo během víkendu až deset centimetrů sněhu. Podle zástupců jesenické horské...
V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli...
- Počet článků 4
- Celková karma 8,54
- Průměrná čtenost 150x