Mýtus roku 1000 a visegrádská iluze. Proč střední Evropě vládne non-longue durée?
Historka je to drobná, vlastně nevýznamná, ale příznačná. Ukazuje náš věčný středoevropský provincialismus. Někteří z nás rádi poslouchají o tom, jak na troskách antiky vznikala moderní Evropa a jak se do ní integroval náš region, ale jakmile bychom do toho měli investovat čas nebo peníze, raději se stáhneme zpět do své bezpečné, izolované kotliny.
Zkušenost s tím jsme udělali i v roce 2015, kdy v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě probíhala výstava Dědictví Karla Velikého (která začala v Ename u Gentu a postupně prošla Evropou, jen na Slovensku měla tři zastávky). Jako její kurátorka (pro Česko-Slovensko) jsem tehdy na úvodní panel zvolila citát, který dodnes považuji za mimořádně inspirativní. Pochází z listu Admonitiones (Ponaučení), který kolem roku 1010 adresoval první uherský král svatý Štěpán I. svému synu Imrichovi:
„Království jediného jazyka a jediného mravu je hloupé a křehké.“ (Regnum unius linguae uniusque moris imbecille et fragile est.)
Mnohé návštěvníky zaujalo, že náš raně středověký příběh lze včlenit do Evropy, že nejsme žádný ostrov jinakosti, jak se nám po léta snažili vnutit, a že myšlenkový software, podle kterého v roce 1000 fungovala Praha, Hnězdno nebo Ostřihom, byl identický s tím v Cáchách, Paříži nebo Římě. Sdíleli jsme univerzální evropský kód pluralitního, kosmopolitního vládnutí, kde etnicita nebyla zdaleka to nejdůležitější. Od roku 2015 se stalo mnoho, i v české historické literatuře se již do jisté míry běžně setkáváme s intepretací našeho prostoru jako přirozeně napojeného na západní struktury. Do obecného diskurzu a ani do škol se ale tato „novinka“ zatím nedostala a vzpomínka na naši výstavu vyvanula.
Konstrukt pro Visegrád
Na přelomu tisíciletí v našem prostoru kulminoval jiný historiografický projekt: Střed Evropy okolo roku 1000. Jeho poselství vytrvalo mnohem déle, než naše kosmopolitní. Tehdejší generace vizionářů v čele s Dušanem Třeštíkem, s prací Františka Dvorníka na pozadí, vytvořila podmanivý komparativní narativ o panovnických rodech – Přemyslovcích, Piastovcích a Arpádovcích (a s Mojmírovci jako základem) –, kteří před tisíci lety provedli koordinovanou modernizaci a hromadné „přistoupení k Evropě“.
Tento koncept byl politickým konstruktem 90. let (a buďme za to rádi, protože dnes už by takovou otázku nikdo z politiků ani položit neuměl). Byl jednou z mála odpovědí na otázku, jak historicky zdůvodnit existenci čerstvě založené Visegrádské čtyřky a náš tehdejší obrat k Západu (vstup do EU a NATO). Historici splnili společenskou objednávku a dodali mýtus o prastarém, hlubokém regionálním spojenectví.
Ale i hlavní aktéři, ještě před svým odchodem, viděli počátek rozpadu tohoto konstruktu (Dušan Třeštík †2007) i jeho úplný konec (Petr Sommer †2023). Pokud francouzský historik Fernand Braudel definoval koncept longue durée – tedy hlubinných, staletí trvajících struktur, které lidi a regiony spojují –, střední Evropu naopak definuje to, co bychom mohli nazvat „non-longue durée“. Naší jedinou skutečnou, staletí prověřenou konstantou totiž není solidarita, ale neschopnost trvalé spolupráce. Jednota v našem prostoru byla vždycky jen dočasnou anomálií, zatímco fragmentace a rivalita jsou normou.
I po roce 1000 se domnělá jednota okamžitě zhroutila. Polský Boleslav Chrabrý vtrhl do Prahy, Přemyslovci se raději spojili s Němci, aby ho vyhnali, a Arpádovci se v Uhrách zabývali vlastními problémy. Přesně to samé vidíme dnes: jakmile zmizel vnější tmel v podobě integrace do EU, Visegrád se rozpadl na pragmatické, často protichůdné zájmy jednotlivých vlád.
Místo racionální komparace se dnes jednotlivé národní historiografie stahují zpět do svých zabetonovaných nacionálních stereotypů. V Polsku se pod vlivem politiky vrací obranný mýtus o Piastovcích čelících německému tlaku. V Česku jsme rezignovali na velká vyprávění a zacyklili se v hyper-specializovaném skepticismu.
Mýtus místo reality: Slovenská neschopnost přijmout Uhersko (a naopak)
Nejdivočejší situace – doslova jako po halucinogenních houbičkách – ale panuje na Slovensku. Tamní oficiální diskurz trpí mnoha syndromy vlastní nedostatečnosti. Místo racionální práce s realitou, v níž rozvinuté Nitransko formovalo institucionální, kulturní a jazykové základy raného Uherska, utíkají k budování vzdušných zámků. Tradiční velkomoravský mýtus tak dnes střídá bizarní novotvar: mýtus „starých Slováků“. Retroaktivně vyrábějí ze Svatopluka jejich „krále“, jen aby nemuseli přiznat, že kolem roku 1000 spoluzakládali multietnické Uhersko. Bojí se, že by tím vytáhli „maďarskou kartu“, a tak seriózní medievisté prohrávají boj s politickým romantismem.
Lekce ze středověku
Střední Evropa nikdy nefungovala jako izolovaný, soběstačný politický blok. Pokusy udělat z ní pevnost na půl cesty mezi Západem a Východem vždy ztroskotaly. Naše dějiny ukazují, že tento prostor prosperoval pouze tehdy, když se jednotlivé státy přímo a bez prostředníků propojovaly s širším evropským celkem.
Když dnes sledujeme izolacionistickou politiku Budapešti nebo Bratislavy, není to nová anomálie. Je to jen návrat k onomu „non-longue durée“ – k tisíc let starému scénáři, v němž lokální egoismus spolehlivě vítězí nad širším obzorem.
Svatý Štěpán před tisíci lety věděl, že uzavřenost do sebe a strach z jinakosti znamenají slabost a hloupost. Je smutným paradoxem, že v roce 1000 mysleli středoevropští vládci mnohem evropštěji a otevřeněji, než jak toho budeme v našem regionu schopni v roce 2026.
Jana Maříková-Kubková
Sto let od pařížského triumfu: Druhý život Františka Dvorníka v Čechách
Před 100 lety v Paříži odstartoval triumf historika Františka Dvorníka. V exilu se stal světovou ikonou. Proč ale jeho porevoluční „druhý život“ v Česku přinesl spíše provincialismus a nepochopení jeho největší lekce?
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
O prohlídky rekonstruovaného areálu Bekon byl v Hrádku nad Nisou velký zájem
O prohlídky rekonstruovaného areálu bývalé textilky Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku byl dnes...
Palačovská spojka se otevřela cyklistům. Klíčové spojení Valašska s dálnicí je skoro hotové
Obyvatelé Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se dnes mohli poprvé projít a projet po...
Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu
Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd...
Zrušila bych politické trafiky, říká kandidátka. Chce změnit fungování Prahy 6
Zrušit politické trafiky, posílit odborníky na rozvoj města a udělat z Prahy 6 místo, kde si...
Prodej skladově/výrobních prostor Plzeň - Skladová
Skladová, Plzeň - Východní Předměstí
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 32x