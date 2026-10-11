Most přes zapomnění: Proč potřebujeme humanitní vědy ve veřejném prostoru I
Nebo jsme o nich mluvili tak, že se vlastně nic nezměnilo, nebo se mění velmi pomalu. Možná jsem romantik, ale věřím, že to jde i jinak. Kdyby o minulosti museli (kompetetně) přemýšlet i politici, kdybychom víc dbali na humanitní vědy a kdybychom do jejich dílny nechali nahlédnout i žáky a studenty, mohla by se tato temná místa dostat do léčivého povětří dialogu. Není to totiž tak, že by humanitní vědy měly hotové odpovědi. Umí ale klást otázky, které jinak nikdo nepoloží.
Francouzský historik Pierre Nora napsal, že o paměti mluvíme tolik proto, že už není. Kde paměť přestane být samozřejmým prostředím, ve kterém žijeme, zbývají jen její „místa“: symboly a fragmenty, které zastupují zmizelý celek. Jan a Aleida Assmannovi k tomu přidávají dvě rozlišení. První odlišuje paměť komunikativní, předávanou mezi generacemi, od paměti kulturní, ukotvené v institucích a symbolech. Druhé odlišuje paměť pasivní (archivy, depozitáře, nezpracované nálezy) od paměti funkční, kterou společnost skutečně používá.
Jako příklad jsem si vybrala severočeské město Most, jehož osud je srozumitelným příkladem pro všechy. Podívejme se na něj ve třech rovinách.
První rovina: středověké město, které neznáme
Starý Most zanikal postupně. Neúprosnému postupu těžby předcházely rozsáhlé záchranné archeologické výzkumy. Byly prokopány městské parcely, desítky jímek, probíhala spolupráce s geomorfology, geodety a přírodovědci, dendrochronology. Vznikl obrovský soubor pramenů. Celkové zpracování ale dodnes chybí (přes veškerou snahu; není to výtka archeologům). Ale kde neproběhlo základní zpracování, nemohlo proběhnout ani hlubší pochopení života tohoto města. Známe víceméně jeho základní topografii, ostatní prameny ale zatím mlčí. Ucelený obraz středověkého Mostu nemáme.
Archeologie tak vytvořila pasivní paměť, která se nikdy nestala funkční. Veřejnost si o Mostě nese obraz, ve kterém archeologie prakticky chybí. A když archeologové mluvili o „paměti krajiny“, mysleli tím stopy v terénu, ne to, jak si společnost pamatuje, sdílí. Nebylo to zamlčování, jen jiná otázka.
Druhá rovina: odsun, uhlí, zapomnění
Od dětství byl pro mě Most, díky vyprávění v rodině, synonymem katastrofy. Rypadla tehdy ještě pohlcovala staré město, ze kterého zbyl jediný velký fragment: kostel Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1975 byl po kolejích přestěhovaný o několik set metrů dál. Vyvolává představu velkoleposti zmizelého města, možná už trochu falešně, protože symbol vždycky zastupuje celek svou nejlepší částí. Nese v sobě ale i něco, o čem se běžně nevypráví. Postavili ho mostečtí měšťané a německý stavitel Jakob Heilmann ze Schweinfurtu. Brüx byl německé město a jeho německá minulost skončila odsunem dřív, než přijela rypadla.
Musím si položit nepříjemnou otázku. Do jaké míry bylo snadné odsoudit Most do těžební jámy, když z něj zmizelo společenství, které tam mělo kořeny? Domy nebyly prázdné, ale noví obyvatelé k nim neměli staletou vazbu a nebylo, kdo by se za město postavil. Udělalo by se totéž Českým Budějovicím? Odpověď neznám. Uhlí bralo i jinde, například na Karvinsku. Otázka ale visí ve vzduchu.
Na Doupovsku vedla od odsunu k zániku přímá cesta: z vylidněného kraje se stal vojenský újezd a vojáci dílo zkázy dokončili. V Mostě takovou příčinnou návaznost nevidím, o osudu města rozhodlo uhlí. Výsledek je přesto stejný. Demolice dokončila v hmotě to, co odsun začal v lidech. Zmizely školy, továrny, spolkové domy a nápisy, tedy všechno, co k německé minulosti patřilo. Most se nemá s čím vyrovnávat, a tak se ani nevyrovnává. A tehdejší archeologie, zaměřená na středověk, německý Brüx 19. a 20. století do svého zorného pole nezahrnula. Němci v ní zůstali středověkými kolonisty.
Most a Doupov jsou ovšem jen dvě cesty z mnoha. Památky v Sudetech zanikaly různě: pod rypadly, pod hladinou přehrad, v hraničním pásmu a vojenských újezdech, cílenými demolicemi i pomalým rozpadem. Každý z těch zániků vytváří jinou paměť a jiné mlčení.
Třetí rovina: dnes
Pamětníci odcházejí a komunikativní paměť se mění v kulturní, nebo úplně mizí. Archeologie se posledních zhruba třicet let učí pracovat i s nedávnou minulostí, s těžkými obdobími 20. století. Věnuje se jí i velký projekt Zdivočelá země. Archeologický a transdisciplinární výzkum resilienčních strategií ve 20. století, vedený z Archeologického ústavu v Praze. Archeologie nabízí něco, co jiné obory nemají: může mluvit o lidech, kteří zmizeli, skrze věci a bez národního patosu. Výsledky podobných projektů se ale zatím do obecného diskurzu dostávají jen pomalu.
O to víc mě těší, že Jiřího Padevěta, který se tématice 20. století z této perspektivy léta věnuje a výše zmíněného projektu se učastní, voliči o víkendu poslali do druhého kola senátních voleb s velkým náskokem. Zdá se, že tato potřebná diskuse má velkou naději dostat se o patro výš. Archeologie by u ní měla být, a ne jako archiv, do kterého nikdo nenahlédne, ale nejlépe tak, aby do něj mohli nahlédnout i ti, kdo se o Mostě zatím učí jen to, že tam kdysi stál kostel, který odjel po kolejích.
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