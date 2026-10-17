Klášter jako cvičný příklad: proč potřebujeme humanitní vědy ve veřejném prostoru II
V prostředí, kde se dnes pohybuji, dělá politická (nebo manažerská) rozhodnutí, s prominutím, kde kdo. Ale je si doopravdy vědom jejich dopadu? Často pochybuji.
Abychom ale netepali tolik současné politiky a manažery, pojďme hlouběji do minulosti a ukažme si (prozatímní) zkázu jedné významné budovy, která stála za počátky kultury a vzdělanosti českých zemí ve středověku a byla rozhodujícím prvkem v jejich napojení nejprve na Bavorsko a potom dále na Evropu. Je to Jiřský klášter na Pražském hradě. Založený na konci 10. století při bazilice sv. Jiří. Byl to klášter ženský a jeho první abatyší byla Přemyslovna Mlada. Po celý středověk se klášter rozvíjel, byl významným centrem nejen náboženským, ale i kulturním a uměleckým. Jeho abatyše měly významné postavení u dvora. Tolik historie.
První politické rozhodnutí učinil Josef II. a klášter v roce 1782 zrušil. A od té doby, plných 244 let, se hledá náplň pro tuto budovu plnou historie a symbolů. A hledání je to bolestné. Jen asi 40 let z etapy svého chátrání a vyprazdňování sloužila důstojnému účelu, stálé expozici Národní galerie.
Když odejdou ti, kdo pamatují
Francouzský historik Pierre Nora by řekl, že 16. července 1782, kdy jeptišky naposledy opustily klášter, zaniklo milieu de mémoire, prostředí živé paměti. Osm set let se tu paměť nemusela nikomu vysvětlovat. Žila v liturgii, v kultu sv. Ludmily, v hrobech knížat a v každodenním řádu komunity, která věděla, proč tu je. Maurice Halbwachs, učitel celé generace badatelů o paměti, by dodal, že paměť potřebuje sociální rámec, lidi, kteří ji nesou. Ten rámec v roce 1782 zmizel. Budova zůstala, význam ztratil své nositele.
Od té chvíle se o paměti Jiřského kláštera rozhoduje zvenčí. A tady začíná náš příběh.
Vyprazdňování: zapomínání bez zlého úmyslu
Nejdřív sklad, pak útulek pro mladé kněze, od roku 1791 dělostřelci. Od roku 1825 v západní části káznice pro „provinilé“ kněze, v letech 1848–1855 politické vězení. Pak sklad a byty svatovítské kapituly, a ve východní části nepřetržitě kasárna, naposledy Hradní stráže, a to až do roku 1959. Šermírna, garáže, prádlo sušené v rajské zahradě. V roce 1951 si Hradní stráž přeje „polodivokou“ klášterní zahradu ke slunění mužstva. V roce 1954 chce do přízemí s barokními štuky umístit prádelnu. Odstředivka by otřásala klenbami, a tak ji ministerstvo, konkrétně architekt Pošmourný, zamítlo.
Nikdo z nich nechtěl klášter zničit. To je na tom to nejzajímavější. Aleida Assmannová ve své knize Formen des Vergessens rozlišuje aktivní zapomínání (ničení, cenzura, damnatio memoriae) a zapomínání pasivní: zanedbávání, odkládání, ztrátu pozornosti. Pasivní zapomínání nepotřebuje žádný příkaz. Stačí, že se budova používá, jako by nic neznamenala. Francouzský antropolog Marc Augé by o kasárnách mohl mluvit jako o ne-místě, prostoru bez identity a bez vztahu k minulosti. Jiřský klášter se na sto sedmdesát let stal ne-místem vloženým do jednoho z nejvýznamnějších míst paměti v zemi.
A ne-místa se neudržují. Technický posudek z roku 1946 konstatuje, že základy budovy stojí na jílu uvolněném spodní vodou a stavba je ohrožena. Lhostejnost má svou fyzikální podobu.
Pevné body na objednávku
Jan Assmann upozorňuje, že živá, „komunikativní“ paměť sahá zhruba tři generace dozadu, asi osmdesát let. Co je starší, musí převzít paměť kulturní: texty, rituály, instituce. V 50. letech 20. století už samozřejmě nikdo nepamatoval jeptišky. Kulturní paměť si tedy musel někdo vybrat. A vybral si.
Po polovině 50. let, kdy se začalo drobně měnit kulturní ovzduší a ke slovu začalo více přicházet téma legitimizace soudobé společnosti na základě interpretace minulosti (a po Slovanech a Velké Moravě se vrací skoro kult Přemyslovců), přišla na řadu i historie Jiřského kláštera. Ideová komise, zvláštní orgán, kde vedle sebe seděli například historik umění Zdeněk Wirth a mladý Vasil Biľak, si uvědomila, že klášter založili Přemyslovci a že první abatyše byla Mlada. To vše jsme sice věděli ze starých kronik už skoro osm set let, ale najednou to dostalo nový smysl. Klášter se měl stát nejprve muzeem archeologických nálezů a vzápětí „Památníkem československého lidu“ s expozicí od pravěku do roku 1948 v přízemí a obdobím po roce 1948 v dalších patrech. Jan Assmann mluví o „pevných bodech“ kulturní paměti, kolem nichž se skupina organizuje. Tady se pevné body vybíraly podle toho, co se hodilo státu, který hledal novou kulturní orientaci.
Pierre Bourdieu by v Ideové komisi viděl modelový příklad svého „pole“: u jednoho stolu kulturní kapitál první republiky a nastupující kapitál politický. Oba potřebovali symbolický kapitál nejstaršího kláštera v Čechách. Jen ho každý chtěl utratit jinak.
Památník nakonec nevznikl. Ukázalo se mimo jiné, že na tak velkolepé vyprávění chybí exponáty. A v 60. letech, kdy se měnilo politické i kulturní klima, ztratil památník jakékoli odůvodnění. Rekonstrukce ale mezitím pokračovala.
Paměť vrácená místu
V roce 1967 se ředitelem Národní galerie stal Jiří Kotalík a hledal prostory pro sbírky starého českého umění, které ležely v depozitářích. Klášter se stal domovem gotického a barokního umění. Investorem byla Kancelář prezidenta republiky. Interiéry a expozici navrhl architekt František Cubr se svou žačkou a spolupracovnicí Zdenkou Marií Novákovou, stavební dokončení provedl Josef Pilař. Po Cubrově smrti v roce 1976 dokončila expozici Nováková sama a dalších deset let pro galerii klášter dál projektovala. Přesto se dodnes mluví o „Cubrově“ expozici. Socioložka Margaret Rossiterová by to nazvala Matildiným efektem: podíl ženy se připíše muži. Opravme to aspoň tady.
Alois Riegl rozlišil v roce 1903 hodnoty, které památka nese: hodnotu stáří, historickou, užitnou a hodnotu novosti. Většina rozhodnutí o Jiřském klášteře od roku 1782 brala v potaz jen užitnou hodnotu, a i tu velmi úzce: kolik se sem vejde mužů, aut nebo prádla. Expozice Národní galerie byla poprvé po dvou stoletích rozhodnutím, které užitnou hodnotu postavilo do služeb hodnoty historické. Umění vrcholného středověku a baroka v prostoru, který tu dobu sám zažil. Nora by řekl, že se klášter stal plnohodnotným lieu de mémoire: místem, kde paměť už není žitá, ale je vědomě a s péčí udržovaná. Expozice slušela klášteru i sbírkám. Pamatují si ji celé generace návštěvníků, já také.
V roce 2012 galerie, kvůli různým problémům a sporům, odešla. V roce 2016 klášter připadl církvi. Co bude dál, je otevřená otázka. Záměrně jsem u žádné etapy neuvedla ani politický systém, ve jehož rámci se politická rozhodnutí odehrávala, ani jména konkrétních politiků. O ně tady nejde.
Co by měl vědět ten, kdo bude rozhodovat
Dvě stě čtyřicet let Jiřského kláštera nabízí poučení, které platí pro památky, instituce, krajinu i lidi. Ten, kdo rozhoduje, by si měl položit alespoň čtyři otázky:
- Co toto místo nese? Nejen k čemu slouží, ale co v něm žije, nebo co v něm žilo. (P. Nora, M. Halbwachs)
- Co mým rozhodnutím zapomeneme? I nečinnost je rozhodnutí a pasivní zapomínání ničí stejně spolehlivě jako demolice, jen pomaleji. (A. Assmannová)
- Komu to rozhodnutí přinese prestiž? Místu, nebo tomu, kdo rozhoduje? (P. Bourdieu)
- Kterou hodnotu obětuji? Nějakou vždycky. Jde o to vědět kterou, a vědět to předem. (A. Riegl)
Nic z toho nenaučí kurz projektového řízení. Tyhle otázky klade historie, filozofie, sociologie, dějiny umění a archeologie. Proto potřebujeme humanitní vědy ve veřejném prostoru. Ne proto, aby rozhodovaly místo politiků a manažerů, ale aby ti, kdo rozhodují, věděli, o čem vlastně rozhodují.
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