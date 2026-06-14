Za roku Černých koček
Za roku Černých koček
Roku Černých koček
s obsesí krok po kroku
na schovávanou
hloupé hry, nebaví mě
nebaví,
kde že nás zavanou
kde nás vanou
mou hlavou zákoutí
oddána chladu
samotných nocí.
Tvá dlaň, nesoudí, nesoudí
kousek po kousku
sladké, hořké, jemné
s příchutí temnosti
vše před tebou minulé sutí
z ní stvořím hvězdný prach,
kterým sypu ujetou báseň pro tebe,
složím i písně bez zbytečných hvězd,
Chceš?
Pro nás v roku Černých koček
tvá tetování na těle
slibují rok rozkošných pastí.
Jana Hotárková
Tantra mezi třešněmi (pokračování)
„Myslím, že je to možná z Kámasútry,“ řekla Jarmila naprosto klidně. Stále ještě byla ve svém kreslícím flow, takže její obvyklá ostýchavost ani nestihla dorazit...
Jana Hotárková
Tantra mezi třešněmi
Ctibor chtěl jenom projít alejí třešní, ale místo toho zažil nečekané tantrické dobrodružství, které mu jaro převrátilo naruby.
Jana Hotárková
O vodě
Dnes jedna báseň o vodě. O ženě a muži. O líbání pod třešní píšu povídku, na kterou se můžete těšit příště.
Jana Hotárková
Kýchaní na draka
Dnes příběh tak trochu draho-kámo-dračí, postavený na čtyřech hlavních slovech. V pohádce není střet zájmů: Nejsem učitelka a ve škole jsem se často nudila.
Jana Hotárková
Příběhy v neklidných časech
V neklidných dobách se objevují příběhy, které stojí za sdílení – a také písně, humor, nadhled a odvaha, která si žije po svém a vlastním tempem.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 39
- Celková karma 3,93
- Průměrná čtenost 104x
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
Jana Hotárková