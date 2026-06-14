Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za roku Černých koček

Dnes báseň inspirovaná písní, která na mě vyskočila. Obrázek jsem fotila v zákoutích jednoho města vláčeného špínou, kde se dá najít křehká krása.


Za roku Černých koček


Roku Černých koček
s obsesí krok po kroku
na schovávanou
hloupé hry, nebaví mě
nebaví,
kde že nás zavanou
kde nás vanou
mou hlavou zákoutí
oddána chladu
samotných nocí.
Tvá dlaň, nesoudí, nesoudí
kousek po kousku
sladké, hořké, jemné
s příchutí temnosti
vše před tebou minulé sutí
z ní stvořím hvězdný prach,
kterým sypu ujetou báseň pro tebe,
složím i písně bez zbytečných hvězd,
Chceš?
Pro nás v roku Černých koček
tvá tetování na těle
slibují rok rozkošných pastí.

Autor: Jana Hotárková | neděle 14.6.2026 13:18 | karma článku: 3,77 | přečteno: 69x

Další články autora

Jana Hotárková

Tantra mezi třešněmi (pokračování)

„Myslím, že je to možná z Kámasútry,“ řekla Jarmila naprosto klidně. Stále ještě byla ve svém kreslícím flow, takže její obvyklá ostýchavost ani nestihla dorazit...

23.5.2026 v 21:07 | Karma: 4,49 | Přečteno: 129x | Diskuse | Poezie a próza

Jana Hotárková

Tantra mezi třešněmi

Ctibor chtěl jenom projít alejí třešní, ale místo toho zažil nečekané tantrické dobrodružství, které mu jaro převrátilo naruby.

16.5.2026 v 19:00 | Karma: 4,68 | Přečteno: 146x | Diskuse | Osobní

Jana Hotárková

O vodě

Dnes jedna báseň o vodě. O ženě a muži. O líbání pod třešní píšu povídku, na kterou se můžete těšit příště.

2.5.2026 v 20:47 | Karma: 4,28 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Jana Hotárková

Kýchaní na draka

Dnes příběh tak trochu draho-kámo-dračí, postavený na čtyřech hlavních slovech. V pohádce není střet zájmů: Nejsem učitelka a ve škole jsem se často nudila.

11.4.2026 v 14:51 | Karma: 2,45 | Přečteno: 70x | Diskuse | Osobní

Jana Hotárková

Příběhy v neklidných časech

V neklidných dobách se objevují příběhy, které stojí za sdílení – a také písně, humor, nadhled a odvaha, která si žije po svém a vlastním tempem.

18.3.2026 v 19:24 | Karma: 4,26 | Přečteno: 103x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?
10. června 2026  6:15

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...

Divadlo Mír překročilo EBITDA milion dolarů. Z ostravské scény vyrůstá český fenomén zábavního průmyslu a streamovacích platforem

10. června 2026  9:05

Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let

ilustrační snímek
16. června 2026  20:24,  aktualizováno  20:24

Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...

Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu

ilustrační snímek
16. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...

Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun

ilustrační snímek
16. června 2026  19:31,  aktualizováno  19:31

Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
16. června 2026  5:02,  aktualizováno  19:39

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Jana Hotárková

  • Počet článků 39
  • Celková karma 3,93
  • Průměrná čtenost 104x
Vítejte, má tvorba vychází z mých kořenů a života celkového. U mne naleznete pohádky, básně a povídání o ledas i o čem.

Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.

Jana Hotárková

Seznam rubrik

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.