Vyšívání s neandrtálci
Obrázek vytvořen AI nástrojem Microsoft Copilot na základě uživatelského zadání.
Inkriminované dopoledne se nedělo nic zvláštního, co by stálo za článek, dokud nezačal běžet dokument o neandrtálcích. Naprosto mě uchvátil – a po chvíli i zarazil. Záhadnou shodou okolností jsem se totiž dozvěděla, že neandrtálci vymysleli jehlu. Nebyla to jehla v dnešním slova smyslu, ale díky ní dostala tehdejší móda úplně nový směr. Vypadali daleko lépe (což je má priorita), ale hlavně byli lépe chráněni před zimou, a tedy i před vymřením. To však nakonec stejně přišlo.
Netuším, jestli jsou na tom někteří moderní lidé dnes lépe. Na zimních horských túrách občas potkávám polonahé lidi a říkám si, že je to rozhodně zajímavý trend. Možná je to nějaká příprava na další dobu ledovou.
A teď mě napadá otázka – vymřeli neandrtálci úplně? Odpověď je ano i ne. A proč je to tak složité, se dozvíte dál.
Cítíte někdy až na buněčné úrovni, že když kolem vás projde někdo s cigaretou, nejraději byste mu ji vytrhli a snědli? Odborně řečeno: i když jste přestali dávno, stále v sobě máte náklonost k nikotinu. A když máte sezonní depku, kterou si pro plynulost držíte v každém ročním období, napadne vás, že za tím může být něco víc? A pak ta přecitlivělost na sebemenší oděrky, které bolí, jako by šlo o ránu typu: „Tak tohle už určitě nepřežiji.“ A co je horší – i když jste nikdy mamuty nelovili, tajně se díváte na obrázky mamutů a přemýšlíte o technice lovu. Možná v sobě nosíte kapku neandrtálské DNA.
Varování pro analyzátory lidských duší: cokoliv napíšu, se týká úplně někoho jiného a já jsem samozřejmě zcela mimo. Nedávno kolem mě například prošli mamuti, ale já je nechala být.
Proč bych si ale přála mít v sobě kousek neandrtálské DNA? Pravděpodobně měli vyvinutější smysly než moderní lidé a také objevili řadu užitečných věcí. Například zakládání ohně bylo velmi zajímavé – pomocí pazourku (SiO2) a pyritu či markazitu (FeS2) vylétly jiskry a vznik ohně byl podpořen dřevokaznou houbou zvanou troudnatec kopytovitý a pyroluzitem (MnO2). Postup je krásně popsaný v článku Hau Kóla – Kamenný oheň.
Jelikož se mi posledně bohužel nepodařilo založit oheň ani pomocí zápalek, více než teorii ode mě nečekejte. Na mou obranu – tehdy bylo deštivo, řvalo dítě, kolem cválali koně převážející pány policisty a na táboře jsem kdysi raději duševně nebyla. Kdybych musela přežít v době neandrtálců, pravděpodobně bych vymřela dříve, než bych řekla „švec“.
Jak ale mohli neandrtálci přijít na tak komplikované použití, jako je výše popsané křesadlo v kombinaci s dalším minerálem a dřevokaznou houbou? Mám několik zajímavých teorií:
a) Neměli počítače, ale měli spoustu času, než je někdo, nebo něco chtělo sníst.
b) Byli ještě chytřejší, než si myslím, a uměli cestovat v čase. Tato úvaha přišla po zhlédnutí Cizinky.
c) Měli další smysly, které je k tomu ponoukly.
d) Nechávám prostor vašim úvahám.
Pokud byste si přáli zkusit se na chvíli vcítit do kůže neandrtálců, velice zajímavým počinem je kniha Claire Cameronové Poslední neandrtálská žena. Autorka píše způsobem, který ve mně zanechal emoční stopu i spoustu myšlenek.
A když pomineme, že v některých z nás pravděpodobně neandrtálská DNA koluje, přemýšlím, co vlastně vedlo tak schopnou linii k zániku. Izolace? Nedostatek flexibility?
Jana Hotárková
Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší
Jeden čtenář mě kdysi požádal, abych napsala něco ze svého osobního života. Dalšímu bych zase ráda vyhověla tématem červené knihovny. Dnes tedy „spojím několik much jednou ranou“. Napsaný smajlík.
Jana Hotárková
Posolená lehkost bytí
Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.
Jana Hotárková
Kvákoty
Původně to měl být seriózní text. Ale potom přišel žabák a vrba Verča. A Poltergeist Míra. A salát. Takže Kvákoty!
Jana Hotárková
Čas přání
Meditační příběh na dobrou noc. Věnováno Šárce a Leošovi – a všem, kteří sní. V dobách těžkých je všechno tak nějak na nic. A právě v takových chvílích jsou příběhy poklidného stylu na místě.
Jana Hotárková
Absurdní pohádka
Dnes vás pohádka zavede do Absurdního lesa. Opět doporučuji nehledat ponaučení ani hlubší smysl. Výjimku tvoří snad jen odkaz na jezení mrkve, protože mrkev je skutečně dravě zdravá! Za krásné foto od Kateřiny Kissové děkuji.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
V Rakovníku se podařilo vrátit na koleje vykolejený vagon, provoz je obnoven
Hasiči Správy železnic dnes v Rakovníku vrátili na koleje vagon nákladního vlaku, který ve středu...
Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují
Tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný...
Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce
V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního...
Stanice Chodov
Nový informační systém na Chodově.
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 32
- Celková karma 5,15
- Průměrná čtenost 98x
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
Jana Hotárková