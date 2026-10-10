Vychýlená
Vychýlená
Vstoupila jsem do budovy a okamžitě jsem ucítila její přítomnost.
Nejdřív nenápadné, plíživé uvědomění, které se postupně změnilo v jistotu doprovázenou mrazením v zátylku. Je tady. Jsem si tím jistá. Musím s ní mluvit – tak kdepak tě najdu?
Jak ji znám, už o mně ví. Setkání s ní je nevyhnutelné. Snad pro dnešek mám dost odvahy i síly.
Naposledy, když jsem ji viděla, jsem cítila takovou nenávist, že jsem si myslela, že se s ní už nikdy nebudu chtít setkat. Což je v jejím případě poněkud naivní.
Ale tehdy mé rozhodnutí respektovala a tím si u mě získala respekt – i jako nepřítel.
Tak kde jsi, holka?
Půjdu si po svém, vyřídím, co mám, a potom se tady rozhlédnu. Dnes odsud neodejdu, dokud si nepromluvíme. Dluží mi to!
Prošla jsem přízemím a přivolala výtah, když se z recepce za mnou ozvalo:
„Jste šikovná, že se nebojíte výtahů – zvlášť tady.“
Otočila jsem se, mluvil na mě docela milý chlapík. Muž kolem padesáti, s prořídlými vlasy a culíkem, který naznačoval dávnou rebelii.
Odvětila jsem s lehce ironickým úsměvem: „To víte, já se nebojím ničeho.“
Otevřely se dveře. Vešla jsem do výtahu a těsně předtím, než se zavřely, mi dal požehnání:
„Tak ať to dobře dopadne – a stále se nebojíte. Ona si vás i tak najde!“
V tu chvíli se mu oči zatemnily. A ten úsměv… na ten nikdy nezapomenu. Byl totiž stejný jako její. Na nikom jiném jsem nikdy neviděla podobný – u kterého jsem netušila, zda je ironický, rozmarný, nebo jenom krutě veselý z nadcházejícího.
Tak tohle bylo dost strašidelné.
Nadechla jsem se k odpovědi, ale dveře se definitivně zavřely a výtah se rozjel do osmého patra.
Sevřel se mi žaludek. Možná nemám zase tolik síly.
V prvním patře výtah zastavil.
Nechtěla jsem s nikým jet – chtěla jsem být sama.
Urychleně jsem zmáčkla tlačítko, aby se dveře hned zavřely a nikdo nemohl nastoupit.
Mé přání ale vyslyšeno nebylo.
Do výtahu nastoupila jeptiška, která mě přívětivým hlasem pozdravila.
Doufala jsem, že tím naše vzájemné sdílení skončilo. Jenže ona pokračovala:
„Jedeme nahoru?“
Ach jo. Bylo mi jasné, že hovor bude pokračovat dál.
„Jedeme nahoru.“ Pokývala jsem hlavou a nasadila svůj neutrální úsměv.
V jednom z mezipater se výtah zasekl.
Nemohla jsem si pomoct a zaklela:
„Kruci!“
Jeptiška se jenom usmála, nenápadně se pokřižovala a pronesla: „Dnes to vypadá na situaci jak dolů, tak nahoru? Já už dnes několikrát jela výtahem a pokaždé jsem se zasekla v obou směrech. Ale včera… včera jsem se zasekla jenom dolů. Nebojte, pokaždé se po pár minutách rozjel.“
Nevím, proč jsem měla nutkání cokoliv odpovídat, ale potřebovala jsem ze sebe dostat aspoň nějaké moudro, a tak jsem odvětila:
„No, já bych řekla, že dolů je to často rychlejší a prudší, ale nahoru… nahoru se to vleče. A člověk ani nikdy neví, jestli už jsme na vrcholu, nebo na samém dně. Nebo myslíte, že je to jinak?“
Po delší odmlce odpověděla: „Pravdaže, tak co kdybychom se na chvíli jen tak ztišily a vnímaly ticho a klid, který teď společně můžeme mít? Třeba vás dnes čeká náročný den – mě jistojistě. Tahle chvíle je teď, a nikdo nám ji nevezme, ať máme dno, nebo vrchol.“
Na tohle se dalo odpovědět jenom úsměvem a klidným vydechnutím:
„Touché.“
A jí se stejně zatemnily oči jako chlapíkovi z recepce – a zlověstný úsměv na sebe nenechal dlouho čekat.
Věděla jsem, že to stále není ona – že jen mi dává najevo svou přítomnost. Začala mě dohánět k šílenství. Ráda si hrála a ráda doháněla lidi k šílenství.
Výtah se konečně rozjel a my jsme se po chvíli ocitly v osmém patře.
„Haleluja!“ Zvolaly jsme navzájem. Usmály jsme se na sebe.
Jeptišce se vytratila temnota i zlověstný úsměv. Ten vystřídal jemný, s dovětkem:
„Platíte pivo.“
Já se usmála, ona se usmála – a potom jsme si každá šla po svém.
Na recepci jsem vyřídila potřebné papíry a odtud mě poslali do čekárny.
Procházela jsem temnou chodbou, když se mi zatočila hlava. Musela jsem se opřít o zeď a na chvíli zavřít oči.
Když jsem je otevřela, téměř u mého obličeje někdo stál. Leknutím jsem ho odstrčila. Byl to chlap v drahém pyžamu. Zase se přiblížil zpátky.
Opravdu divný člověk.
„Je ti něco?“ zeptal se.
Čuměl na mě a můj pohled sjel na jeho úzké, skoro holčičí rty.
Z nich vycházel dech, ze kterého se dalo poznat, že od rána nic nejedl.
S dechem jsem na tom byla asi podobně, a proto se mi nechtělo mluvit.
Odvrátila jsem hlavu na bok – a do nosu mě udeřil silný odér dezinfekce.
Z tolika pachů najednou se mi zvedal žaludek.
„Pokud neustoupíš, pozvracím tě,“ stihla jsem dodat, zatímco jsem se zoufale snažila zvracení potlačit.
„Ale – ale, snad nebude tak zle. Ze mě – a špatně?
Jsem nejskvělejší chlap, jakého jsi kdy mohla potkat.“ Přiblížil se ještě blíž.
„Ustup, pro… ,“ nedořekla jsem, protože jsem začala zvracet.
Sice stihl o krok ustoupit, ale i tak mé neverbální vyjádření dopadlo na jeho bačkory s nápisem Nejlepší milenec.
Poodešel, zatřepetal nejprve jednou, potom druhou nohou a dodal:
„Hele, teď jdu, kočko, na kolonoskopii, ale potom – potom bychom mohli zajít na kafe, ne?“
„Ne,“ jsem nestihla, protože dorazila sestra a uklízečka.
Sestřička mě chytla pod paží, rozkázala totéž slizounovi na druhé straně – a společně mě odvedli k nejbližší lavičce.
„S paní zde počkáte,“ nařídila sestřička.
Rázně jsem se snažila odvětit: „Ale já nepotřebuji…“
Sestra se na mě podívala velmi ostrým pohledem – a jakýkoliv odpor tím okamžitě zanikl.
Uklízečka uklidila ze země všechny důkazy mých ranních pocitů. Potom přišla za námi a mopem přejela bačkory „nejlepšího milence“.
Opět ho nic nerozhodilo.
A když se paní trochu sklonila, využil situace a plácl ji po zadku.
Tak tohle se mi nezdálo. A nezdála se mi ani scéna, která následovala.
Paní se narovnala, usmála se – a vrazila mu facku, která pěkně sedla.
„Stará známá partie, co?“ poznamenala suše.
Jeho zřejmě nemohlo rozhodit vůbec nic.
Naopak – situace ho očividně potěšila.
Usmál se, lehce se poklonil a s předstíranou galancí pronesl:
„Pan Marcel. Bylo mi opět potěšením, má paní.“
Dáma zvedla oči vzhůru, povzdychla si slovem „prase“, sebrala své náčiní a odešla s grácií – za kývavého, ladného pohybu kyprých boků.
„Mladý muži, nechováte se k dámám zrovna nejlépe,“ ozval se za otravou hlas, doprovázený sípáním.
Pro pokračování si pán musel nasadit masku s kyslíkem.
Z dveří po mém levém boku vyšla sestra, která už chtěla vzít dalšího pacienta.
Ten ladně poukázal na Marcela, sundal masku a pronesl na celou čekárnu:
„Až po Vás, mladý muži. Myslím, že na důkladnou prohlídku střev jste již zcela připraven. Soudím tak podle toho fleku na vašem pyžamovém obleku.“
Z přilehlých čekáren se ozval smích.
Otrava se mírně začervenal – ale evidentně ne na dlouho.
Vstal a dodal, že je rád, že už to bude mít za sebou a bude moct jít se mnou na rande.
Já jsem se nestačila ani nadechnout k vyslovení nesouhlasu – a zmizel v útrobách vyšetřovny.
Aspoň jsem měla konečně klid. Bohužel se chtělo i pánovi dost povídat.
„Jaké to je?“
„Jaké je co?“ Vydechla jsem vyčerpaně. Nechtěla jsem se už s nikým bavit. I když, tohohle pána mi bylo opravdu líto. Vypadal tak křehce a osamoceně.
Jenže mě ve vteřině úplně odzbrojil větou, po které jsem zůstala přimražená:
„Jít ven a cítit vítr na tváři.“
Po krátké pauze na nádech z masky dodal:
„Když vyhlédneš z okna, uvidíš ten nejkrásnější strom, jaký jsi kdy mohla vidět.“
Stála tam opravdu nádherná lípa. Dokonalý kontrast chladného nemocničního prostředí.
„Dal bych všechny prachy světa, abych se mohl toho stromu ještě dotknout,“ dodal. Potom přivřel oči a ukázal na mě prstem, jako by mě chtěl šťouchnout.
„Nebuď smutná, holka. To já si vytáhl blbou kartu. Ten smutek v očích… ať se stalo, co se stalo, vezmi ho, přeber a nech žít vedle sebe. Je to jenom připomínka. Normálně žij dál. Možná je to jenom pár dnů, týdnů, měsíců nebo let, ale každý ten den si zaslouží, abys s ním byla naplno.
Mluvil bez přerušení už dlouhou dobu.
Začal mě štvát – nejen tykáním, ale i přemoudřelým mudrování.
Bohužel předávání moudrostí neskončilo.
Aniž by si nasadil masku, pokračoval dál:
„Jak vidím, ty už ani moc nežiješ, že? Koukáš do země, ani si nevšímáš, že sis dnes vzala tričko naruby.“
Dramaticky se odmlčel a pauzu využil k nadechnutí z přístroje. V očích mu zajiskřilo, když jeho mudrování nabrala jiný směr:
„Nesplnila bys mi poslední přání?“
Bála jsem se, co řekne.
„Doufám, že to nebude–,“
„Dala bys mi pusu? Polibek jsem nezažil snad od Rakouska-Uherska.“
Rozesmál se, dokud se nezačal dusit tak, že to vypadalo, jako by prožíval svou opravdu poslední minutu.
Chtěla jsem ho poslat do háje, jenže než jsem cokoliv řekla, zazněl sladký, zvonivý hlas:
„Víte, myslím, že se bát nemusíte. Pořádný polibek zažijete – a dokonce si i zatančíte.“
Stála za ním, konejšivě ho chlácholila tím svým úlisným hlasem a já věděla, že je to ona. Všechno, všechno ve mně křičelo s jistotou, že je to ona.
Jakoby se na okamžik zastavil čas. Sledovala jsem ji – každý její pohyb. Dívala jsem se na ni pozorně. Chtěla jsem si zapamatovat každý detail.
Tentokrát byla skutečně krásná žena – krátké světlé vlasy, temné oči.
Ten kontrast působil dokonale a ona s ním uměla pracovat. Naservírovala vám přesně to, co se jí zrovna hodilo.
Snažila se pána uchlácholit, ale já věděla své.
Rudě červené tílko zakrývalo tělo jen sporadicky, možná pro prostor, aby vyniklo specifické tetování.
Hieroglyfy, které se nezarývaly jen do kůže, ale i do mysli každého, kdo se v nich pokoušel číst.
Působily jako předzvěst něčeho nevyhnutelného. Některé připomínaly kosti, jiné žily vinoucí se skrze pyramidy.
A pak tam byly znaky, které jsem nikdy předtím neviděla.
Podívala se na mě jasným, přímým, temným pohledem a zlověstně se usmála.
„Chtěla jsi se mnou mluvit? Dnes mám volno, tak jsem se rozhodla, že si tě najdu.“
Podvědomě jsem cítila, že jí jde o něco víc než jen o obyčejný rozhovor – a že to dnes rozhodně nebude milá návštěva.
Proč je tady, když má volno?
„Vzala sis sick day a jdeš ho se mnou oslavovat, nebo co?“
Snažila jsem se dopátrat aspoň něčeho, co by mě navedlo na správnou cestu.
Zasmála se mému vtipu a dodala: „Něco v tom smyslu.“
A už snad popáté na mě mrkla.
„Myslím, že jsem se dala na samaritánství a chci být hodná. A taky jsem se poslední dobou cítila trochu osamoceně.“
„Tak to určitě. Nevěřím ti ani slovo. O co ti, do háje, zase jde?“ zvýšila jsem hlas. Naštěstí v čekárně už nikdo nebyl.
Nechala mě dlouhou chvíli topit se v myšlenkách a emocích, a pak se ke mně naklonila. S dechem po kouři, santalu a shnilém ovoci mi pošeptala do ucha: „Mají se dobře. Čekají na tebe, až jednou přijdeš. Je jim dobře. Čas nehrál a nehraje roli.“
Zvláštní je, jak to s ní někdy je. U ní nikdy nevíš – je to mrcha a světice zároveň.
Opřela jsem si lokty o kolena a dala hlavu do dlaní. Brečet? Teď? To ne.
Pro ně už jsem vyplakala snad všechny slzy – nebo aspoň jsem si to snažila myslet.
Cítila jsem neskutečný smutek, na který už ani slzy nestačily.
Po pár minutách ticha mě pohladila a dodala: „Budeš v pořádku, nemusíš se bát. Po vyšetření přijď před nemocnici – k tomu stromu, o kterém staroušek mluvil. Já si tam jdu zakouřit. Splníme pánovi jeho tajná přání. Zatančíme si s ním a já mu dám pořádný polibek.“
A pomalu si to namířila chodbou, kde čekal Marcel. Něco si navzájem šeptali a chichotali se jak malý.
„Poslední?“ Stihla jsem zakřičet otázku a její odpověď byla zformována pouze zvednutím prostředníčku. Jo, tak to je celá ona.
Šla si zakouřit – ona si šla zakouřit! A chce plnit přání.
Absurdita na druhou.
Pár minut po jejím odchodu dorazila sestra a odvedla mě na vytvoření snímku mých útrob. Nic nešlo dobře – kontrastní látka, kanyla… už jen z těch slov mi bylo špatně a chtěla jsem mít všechno co nejdříve za sebou.
Takže jsem posílala pozitivní vibrace svým žilám, snažila se je zviditelnit a zpevnit silou vůle.
Naštěstí všechno skončilo po půl hodině větou: „Pro výsledky si přijďte do týdne.“
A tím moje špatná chvilka konečně skončila.
Vyšla jsem ven a namířila přímo k místu, kde stál dědův nejskvělejší strom.
A měl pravdu – zblízka byl ještě krásnější.
Seděla na lavičce vedle stromu, kouřila, jedla pizzu s Marcelem a starým pánem na vozíku.
Byl překvapivě bez masky a vesele si prozpěvoval skladbu, kterou pouštěl David z mobilu.
Jak tohle dokázala?
Nabídla mi kousek jídla a kávu.
Konečně jídlo!
Chvíli jsem přemýšlela, jestli mě nehodlá uspat, nebo dokonce otrávit – ale snad až tak hnusná mrcha, doufám, není. A když si vzala volno…
S polovičním klidem jsem vychutnávala každý kousek jídla a každý doušek kávy.
Zároveň jsem se snažila si ji a Marcela držet od těla. Naštěstí cvrlikal na ni a o mě téměř nejevil zájem.
Začal to být konečně krásný den. Slunce svítilo, vítr jemně foukal a starý pán osahával strom, jako by naposledy osahával ženskou.
Marcel mluvil o svých bačkůrkách a o tom, jak je ona krásná ženská – usmála jsem se, kdyby jen věděl.
Téměř dokonale divnou chvíli přerušovaly pouze jeho plyny, jako přetrvávající následek vyšetření.
Odkašlala jsem si. Prohlédla si mě od hlavy až k patě a zhodnotila:
„Sekne ti to, když vypadáš jako ozářená beruška. A když stojíš na prahu.“
Podívala jsem se tázavě.
Usmála se a ukázala na zpomalovací práh.
„A jestli neuhneš, brzy pojede auto – a já budu mít zase práci.“ Dodala a předvedla mi dokonale hranou tvář plnou zájmu a smutku, ale já věděla své. Ta je ráda za každou prácičku, byť sebemenší brigádu.
Popošla jsem blíž a ona ještě dodala:
„A mimochodem, ve skutečnosti ti vůbec nic není. Snažila jsem se tě sem jenom dostat a dodat trochu vzrůša do tvého života.“
Jo. Nadechla jsem se zhluboka a zaťala pěsti. Tak teď jsem si byla jistá.
Ona je jen mrcha. Žádná světice. Nemohla jenom přijít a promluvit si?
Mrcha, co má ráda cigarety a černý humor – a možná si to za chvíli rozdá s Donem Juanem.
Tohle bych fakt nevymyslela ani v nejujetějších představách.
Musela jsem se ještě zeptat:
„A co cigára a tvoje zdraví?“ ukázala jsem na pravděpodobně už padesáté cigáro.
Nechápavě se podívala. Já se podívala taky tak – nastala krátká dramatická pauza, po které dodala:
„Tyhle jsou mentolové, chápeš?“
Načež se rozesmála se a Marcel se k ní přidal vynuceným, trapným smíchem.
Nechtěla jsem dál posuzovat škodlivost cigaret na kohokoliv a cokoliv – a už vůbec jsem tady nechtěla být déle, než bylo nutné.
Splním, o co mě požádala, a pak ji nechci minimálně dalších padesát let vidět.
Obrátila jsem tedy pozornost ke starouškovi.
„Tak začneme?“
Snažila jsem se předvést pár kroků a napodobit pohyb, který měl alespoň zdánlivě připomínat tanec a vyprovokovat ostatní, aby se přidali.
Ona staříkovi pomohla z vozíku.
Ten mi nabídl tykání, i když mi dávno tykal, a prohlásil, že mě naučí tančit blues.
Chvíli tančil se mnou, potom tančil s ní.
Pár minut jsem věnovala Marcelovi, a nakonec jsme se všichni drželi za ruce v kolečku, tančili a zpívali, jako bychom byli na nějakém hippie festivalu.
Podivný večírek završil tanec jeptišky, která se náhle zjevila a překvapivě nám zatančila divoký tanec.
A kdyby se na nás někdo díval zvenčí, jistě by si pomyslel, že v tomhle večírku je něco podivně krásného, smutného a zlověstného zároveň.
Po dvou hodinách tance jsem si musela sednout. Něco tady zase nehrálo. Kde je stařík? Ohlédla jsem se. Pán se opíral o strom a spokojeně se usmíval. Jenže, když jsem se podívala pořádně, ve tváři neměl vůbec žádnou barvu, nehýbal se, on se nehýbal!
„To ne – to ne,“ vykřikla jsem, když mi došlo o co tady jde. Přiběhla jsem k němu, popadla ho a snažila jsem se ho vzkřísit. Ač jsme byli u nemocnice, najednou tady nebyl žádný doktor.
„Ty mrcho, mrcho! Vždyť si slíbila, že dnes ne.“ Jenže ona už mé nadávky neslyšela a já si krutě uvědomila, že jsem zase prohrála – zase!
Pro mě to byl celkem neznámý chlap, takže co mi po něm. A přesto jsem byla opět úplně na lopatkách. Vrátily se mi všechny vzpomínky, byly tady a teď a bodaly neskutečnou silou.
A do nejzoufalejšího prázdna se ozval Marcel: „Podívej, on dýchá,“ ukázal na staříkovu hruď. A když jsem se podívala zpátky, starý pán otevřel oči, usmál se a řekl: „Překvapení– a teď tu pusu, prosím.“
Ulevilo se mi. Tentokrát vše dobře dopadlo a na důkaz mé radosti jsem ho políbila na tvář.
Stoupla jsem si, abych si narovnala záda a přitom mě zaujala báseň na lavičce, kterou jsem předtím neviděla:
Mír s tebou,
žij do poslední chvíle
která tiká, tiká,
na tebe se těším hodně
za špatné i dobré se pyká.
Snažíš se chlácholit,
snažíš se snažíš
obcházet i vyzrát,
jednou ale nadejde hodinka,
společně budeme naposledy v tváří tvář stát.
Rozhodně nevyhraješ,
Přec dojem máš,
že ve svých dlaních osud tkáš.
Myslíš, věčný snílku?
Že tančíš ladný balet?
Já zatím hraju tango a připravuji čardáš.
Navždy tvá Smrt
A když jsem se ohlédla, ona stála na konci příjezdové cesty, dokouřila svou poslední cigaretu, típla ji o zem, jako by zašlapávala švába. A místo švába si představovala pravděpodobně mě.
A potom mi poslala vzdušný polibek.
Zhluboka jsem se nadechla, vydechla prohrou a poslala jí fakáče.
A ona?
Odplivla si – mrcha jedna nebeská!
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