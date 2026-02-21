Trnka v poli
Žila byla Dara. Bydlela v jedné vesnici, kde blízké hory udávaly rytmus života. Černé vlasy sahající až po pás nejraději nechávala rozpuštěné, aby v nich cítila vítr se sluncem. A jak ráda a pěkně zpívala:
O dobrém, co na světě je – jak sladký může život být, o dobrých chvílích, vodě, slunci a horách – o písních a slovech, modlitbách, které dávají naději, které dávají smíření, když trpké úrody do sytosti.
Díky její písni se úrodě dařilo. Proč tedy v jejím zpěvu zůstávala trpkost? Snad proto, že kdysi ztratila matku. Až donedávna se ještě starší sestra Markéta starala, a když nemohla, pomáhali i lidé z vesnice.
Povahou byla Dara milá, ale nahněvat se také uměla, hlavně když se spravedlnosti někde nedostávalo. Anebo když nesmyslnost přerůstala selský rozum. Tu se uměla tak nazlobit, že i hory se jejím hněvem mohly třást. Občas se také s panstvem do křížku dostala, ale snad že se v lidech trochu vyznala, věděla, kdy má cenu bojovat a kdy je lepší nechat boj bojem pro jiné.
A to potom zpívala o světe, jak světem stojí, že hloupost hlupáků se z jiné hlouposti rodí. Co naplat – také tu musí býti, aby svět poznal celičkého žití. A taky pozor, aby ten, co sám zpívá o hlupácích, sám se díky zaslepenosti jednou jím nestal.
Mezitím čas plynul. Slunce lidi probouzelo, večer je kolébalo západem ke spánku. A jednoho dne, kdy se o sebe Dara už dokázala postarat sama, Markéta odešla sloužit do dalekého zámku.
O pár měsíců později se blízko vesnice usadili Marián a Slavo. Byli si bratry, každý podobou jiný i chováním. Navzájem se doplňovali, co jednomu chybělo, druhý měl.
Marián – vysoký, silný a rozvážný, možná až příliš. Vážnosti měl v sobě tolik, že se, co den na zemi, jaktěživa neusmál.
A Slavo? Ten pravý opak. Sice malý, nikdy moc svalu nenabral a trochu prudší povahy, ale smíchu a legrace s ním vždycky bylo dosti – jak s ním bylo lehko. A když se nazlobil? Tu běžel raději do lesa, tam hněv vyběhal, a potom se zase s úsměvem vrátil. Nikdy by živáčkovi neublížil.
Bratři uměli vzít za práci, nikdy si nestěžovali. Pole, která jim patřila, obdělávali s citem – když půda potřebovala odpočívat, nechali ji tak. Pečovali o ni jako o svůj největší poklad. A půda se jim vždy odvděčila svou úrodou.
Marián i Slavo měli Daru moc rádi a oba si na ni myslili. Jenže Dara nechtěla mezi bratry dělat rozbroje, a tak si při námluvách nevybrala ani jednoho. I když Marián – na něj si myslila od začátku, jenže než rozbroje, to raději klid a čas.
Oba byli nejprve smutní, ale když se Dara rozhodla, nenamítali. Však jiné ženy si najdou a Dara muže, který ji bude mít rád jako nikdo jiný. A tak se stali dobrými přáteli.
Jednoho dne se ve vesnici objevil překupník. Vypadal jako liška podšitá, s temnýma nedobrýma očima, které nevěštily nic dobrého. Na poli – na znamení, že nepřicházejí dobré časy – se tehdy usadili slimáci a ve vesnici se přemnožily krysy i nemoci.
Dara tušila, že překupník nepřinese nic dobrého, proto za vesnici i půdu prosila:
„Prosím, odejdi v pokoji, tahle země tě nevítá v dobrém. Co jsi přišel, jen zkáza padá na lidi, pole a okolí.“
Ale překupník svým lichotivým hláskem pravil:
„Mně se zde tuze líbí, zdejší ženy, zejména jedna, rozhodně nejsou k zahození. Odejdu jen tehdy, pojmeš-li za muže mou velectěnou maličkost.“
Dara samozřejmě odmítla. Chtěla za muže člověka s dobrým srdcem, u kterého se může volně rozhodnout, zda jej bude chtít. Aby jí nechal svobodnou vůli.
Jenže překupník se nenechal odradit. Nejprve se Daře perlami snažil lichotit, potom zlatem i diamanty. Zámek jí nasliboval, ale když Dara stále odmítala, přidal zlých řečí:
„Ty pyšná si a rozmarná,“ pravil, „muže odmítáš, tak nazdařbůh budeš sama? Pojď, milá, když ne mě, muže ti najdu – dobrého, hodného. Zrovna takového syna mám.“
„Překupníku,“ odpověděla Dara klidně, „já sama stojím na svých nohách. Samotná jsem se narodila, když mi matička u porodu zemřela, a samotná umřu – a také si sama rozhodnu, kudy moje cesta půjde.“
Jenže překupník zlých cest znal, protože se spolčil se silami, s nimiž si radno nezahrávat. A protože byl zvyklý vzít si vždy, co chtěl, vymyslel na Daru past, která ji měla zničit.
Chodil za lidmi z vesnice s povídačkami, jaká Dara je – že taková a pyšná, že ani manžela sobě nemá, že žádný jí není dost dobrý.
A lidé nejprve neposlouchali a vzpomínali. Znali Daru od miminka, jak se jí celá vesnice snažila pomoci, než z ní vyrostla žena na vdávání. Jak byla moudrá a občas trochu hašteřivá a jak se občas u panstva některých zastala, když se jim nespravedlnosti dostávalo.
Jenže čím více pomluv překupník zaséval, čím více jim lichotil dary a sliby, že pomůže, aby se vesnici zase dobře vedlo, tím pomalu lidé jeho zlým řečem začali věřit.
„Však i čarodějnice je,“ šeptali si, „možná ta pole na starost jenom ona má! Všude jen trny a bodláčí, krys a slimáků plno, nikde žádná úroda – to na starost tahle čarodějnice má.“
Plynuly celé měsíce plné pomluv, a jak i více hladu bylo, nejprve Slavo – lehký v srdci, i když občas prudký v úsudku – a nakonec také Marián – navzdory své rozvážnosti – začali pomluvám věřit. To už Dara neměla nikoho, kdo by se jí zastal.
Tím Dara ztratila poslední blízké lidi svému srdci.
Se svým smutkem se rozhodla odejít z vesnice daleko, jak jenom to půjde.
Přešla pole trnité, plné bodláčí – každý její krok bolel, a bolel čím dál více, jak se jí trny a bodláky zařezávaly do nohou. A když upadla, plazila se blátem, déšť a vítr Daře vehnali do těla zimu a trny jí postupně trhaly celé tělo. Jizva za jizvou pokryla její kůži.
A ráno – slunce se nemohlo na tu nespravedlnost dívat. Vyšlo toho dne dříve a sice nemohlo zachránit, co už jiní napáchali, ale z každé rány nechalo pomalu vyrůst krásné, čistě bílé květy o pěti lístcích, kde pět změnu znamená, a také trny, které jí měly dál ochraňovat, aby jí už nikdy nebylo ublíženo.
Slimáci, krysy ani lidé nemohli jí už více ublížit.
Přešlo pár měsíců. Mariánovi i Slavovi došlo, jak hloupí byli, když uvěřili překupníkovi. Takové hlouposti – ale když věří každý, těžko se přemýšlí, jestli pravda neleží jinde.
Kde je konec Dary?
Marně se ji snažili hledat, marně. Přešli celý svět, aby ji našli a domů zpátky přivedli, a když se s nepořízenou domů vrátili – překupník, slimáci s krysami byli pryč. Jen trny a bodláčí zůstalo.
Na jednom poli nově vyrostla trnka – a na poli tolik úrody, že zima nebude krutá ani hladová. A plody trnky, když první mrazy přešly, měly sladkou i trpkou příchuť, jako písně Dary.
Opět přešlo mnoho dní. Slunce dávalo dnům poklidně spát a probouzelo je s důvěrou. Do vesnice se vrátila Markéta – hned, jak se doslechla, co se stalo.
Šla Daru hledat, když u trnky potkala Mariána a Slava. Vyslechla od nich, že prohledali celý širý svět, aby Daru našli a domů přivedli, ale nikde po ní nenašli ani stopu.
Markéta si povzdychla:
„Nic nám nezbývá než si na chvíli odpočinout, zaposlouchat se do písně Dary – ta nás k Daře přivede.“
Markéta se posadila blízko trnky a začala zpívat píseň Dary:
Prostý živote a radosti,
moudrosti a hlouposti, co ruku v ruce jdou,
cesto sladká, trpká, trnitá a plna mrazu,
daleké i blízké písně, modlitby a naděje,
svobodná vůle nad diamanty,
a lásko, která dechu navracíš.
A z trnky během písně opadaly jeden po druhém trny a zjevila se Dara, s vlasy plnými bílých květů.
Tak Dara, Markéta, Marián a Slavo stáli na tom poli
a zpívali společně – nejen píseň Dary,
ale i píseň o odpuštění a šťastném shledání.
A jestli nevěříte, vůbec to nevadí, protože některé příběhy se nestaly – a přesto je v nich pravdy více než dosti.
Jana Hotárková
Vyšívání s neandrtálci
Nedávno jsem při sledování televize vyšívala vánoční dečku. Tento umělecký počin byl ještě minulý rok pětiletkou, ale nyní se z něj stala desetiletka. Dečka je malá a moje vůle ji jednou dokončit, silná.
Jana Hotárková
Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší
Jeden čtenář mě kdysi požádal, abych napsala něco ze svého osobního života. Dalšímu bych zase ráda vyhověla tématem červené knihovny. Dnes tedy „spojím několik much jednou ranou“. Napsaný smajlík.
Jana Hotárková
Posolená lehkost bytí
Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.
Jana Hotárková
Kvákoty
Původně to měl být seriózní text. Ale potom přišel žabák a vrba Verča. A Poltergeist Míra. A salát. Takže Kvákoty!
Jana Hotárková
Čas přání
Meditační příběh na dobrou noc. Věnováno Šárce a Leošovi – a všem, kteří sní. V dobách těžkých je všechno tak nějak na nic. A právě v takových chvílích jsou příběhy poklidného stylu na místě.
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
Jana Hotárková