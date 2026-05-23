Tantra mezi třešněmi (pokračování)
2. část – Poloha
(první část naleznete: zde)
Na druhý den čekal Ctibor před hospodou netrpělivě už od jedenácti. Večer si ještě stihl přečíst pár článků o tom, jak někoho sbalit, ale byly to většinou takové kraviny, že se rozhodl na všechna doporučení vykašlat a jít na balení po svém. Tentokrát jde přece o sázku. Klukům dokáže, že se mýlí.
Jarmila přišla kolem dvanácté. Chtěla si jít sednout ke svému oblíbenému stolu, jenomže tam byl on. Jeho dvoubarevné oči na ni koukaly a vypadalo to, že by s ní rád mluvil. Jarka na sobě cítila, jak začíná být trochu nesvá. V podbřišku ji lehce zašimralo. Ou. Doufám, že tohle se mnou dělá tenhle chlap, a ne potencionální zánět močového měchýře.
Proboha, Jaruš – nádech, výdech. Nečervenej se. Je to jenom chlap. Jsi dospělá. Jdi a zeptej se ho na kreslení.
Dodávala si v duchu odvahy. Jenže on tam stál jako nějaký nadsamec.
„Dobrý den, paní Jarmilo. Jsem rád, že jste přišla. Rád bych s vámi mluvil.“
„Hm… se mnou? A odkud znáte moje jméno?“
V duchu si Jarmila nadávala: Neměla jsem být tak sarkastická. Vypadá, že je v klidu.“
Ctibor se nenechal vykolejit. Podíval se na ni klidným pohledem svých dvoubarevných očí a dodal:
„Váš strýc mi prozradil vaše jméno. Rád bych se s vámi seznámil. Nebudu zapírat, že jste mi přišla od prvního pohledu zajímavá.“
„No dobře.“ Jarčina nervozita začala stoupat. Musím něco říct. Cokoliv. Jaké je tvoje jméno? Jo, to bude dobré?
Ani si nevšimla, že otázku i s dovětkem vyslovila nahlas.
„Ctibor,“ usmál se pobaveně nad Jarčinou roztržitostí.
„Ctibore, můžu tě nakreslit?“
Ctibor se pousmál. „Modelem jsem ještě nikdy nebyl, tak to beru.“
Posadili se a objednali si kávu. Jarmila na povídaní s modelem moc nebyla. Vytáhla skicák a pustila se do práce. Dívala se Ctiborovi upřeně do očí, soustředěně, jako by se snažila zachytit každý detail. Když kreslila, uvolnila se a spadla do svého flow.
Ticho mezi nimi nebylo nijak nepříjemné. Ctibor si ho dosytosti vychutnával společně s kávou a sušenkou. Ale přece jen o Jarce chtěl vědět více:
„Ukážeš mi co tvoříš?“
Jarmila mu podala tři výkresy. Na jednom bylo celé venkovní hospodské posezení, zahalené do několika barevných stínů. Mělo to spíš abstraktní ráz, ale jednotlivé rysy se daly rozeznat.
Podíval se na další výkres – a málem mu zaskočila sušenka.
„Stalo se něco? Potřebuješ bouchnout do zad?“
„Ne, ne... „ zasípal Ctibor. „To bude dobré.“
Znovu se podíval na kresbu – tu, která zachycovala pokročilejší scénu trojky ze včerejška.
„Myslím, že je to možná z Kámasútry,“ řekla Jarmila naprosto klidně. Stále ještě byla ve svém kreslícím flow, takže její obvyklá ostýchavost ani nestihla dorazit.
S úplným klidem dodala: „Chtěla jsem si ji jít koupit, abych věděla, která to je.“
„Tato pozice není z Kámasútry. Knihu mám podrobně nastudovanou,“ odvětil Ctibor bez přemýšlení.
Až po vyslovení mu došlo, že to možná nebyla zrovna vhodná informace.
Jarka vypadala, že Ctiborovu poznámku ani nezaregistrovala, a pokračovala ve vysvětlování své kresby:
„Chtěla jsem ji nazvat podle pozice.“
„Co kdybychom ji nazvali například „Třešňová poloha,“ skočil jemně Ctibor Jarce do řeči.
„A co kdybychom třešňovou polohu vyzkoušeli spolu, Ctibore? Teda čistě ze zvědavosti?“
Ctibor raději sušenku odložil. Na okamžik měl pocit, že mu v hlavě vypnulo už úplně všechno, a že veškeré přemýšlení téměř zmizelo v dáli. Potřeboval si, v rámci pudu sebezáchovy, ještě ověřit:
„Ptáš se každého, kdo ti sedí modelem?“ Zeptal se opatrně.
„Ne, jenom tebe,“ odpověděla Jarmila s klidem, který ji samotnou opět překvapil.
Bacha, Ctibore. Je čerstvé po rozchodu.
Byla to jedna z posledních varovných myšlenek, než –
„Kašlu na to,“ vydechl. „Kam? K tobě, nebo ke mně?“
„K tobě.“ Usmála se Jarmila – a v tom úsměvu se všechen ostych nadobro rozplynul.
Ctibor měl dům zařízený tak, že každý kousek pocházel z jiné části světa. Jarmila nechápala, jak je možné něco tak rozdílného zkombinovat, ale ve výsledku to působilo překvapivě harmonicky.
„Vítej u mě do–“ začal Ctibor, ale nedořekl.
Jarmila k němu přistoupila rychleji, než čekal.
Chytila ho za límec a přitáhla si ho k sobě blíž, jako by se bála, že když to hned neudělá, ztratí odvahu.
Její rty se dotkly jeho neoholené tváře, sály s takovou naléhavostí člověka, který dlouho nic takového necítil.
„Můžeme pokračovat… v třešňové poloze?“ vydechla nedočkavě.
Ctiborovi probleskl hlavou poslední záchvěv rozumu. Jestli to takhle bude pokračovat dál, ztratím úplně kontrolu. Musím získat čas.
Se značným úsilím se nadechl a snažil se vymyslet, jak situaci zvládnout, aniž by ji zbytečně moc přibrzdil nebo naopak nezrychlil do tempa, které by pro oba bylo příliš.
„Neboj,“ řekl tiše, „i na tu dojde, ale zkusíme trochu zpomalit.“ Zvedl její ruku ke svým rtům a zlehka ji políbil do dlaně.
Podíval se jí zpříma do očí – v tom pohledu bylo všechno co bylo dávno hluboko zapomenuto.
Pak se sklonil k zápěstí a přejel od něj vnitřní stranu předloktí.
Začal dýchat o něco hlouběji, aby se uklidnil a pomalu pokračoval laskáním k boční linii jejího krku. Vnímal její tep, který se zrychloval. Sám cítil, jak mu po zádech několikrát přejel mráz.
Její vůně ho překvapila – těžkých tónech se mísily odlehčené třešňové květy. Musel se pousmát, jak vůně dokonale ladila s tématem dne.
Jarmila na chvíli zapomněla na jakoukoliv polohu. Chvíli se o něco pokoušela, ale ztrácela rovnováhu. Nechala se vést jeho tempem a klidem a počkat na správnou chvíli,
Během počátečních hrátek a sbližování si ani jeden nevšiml, že ve dveřích zarachotil klíč.
Jarmila na chvíli otevřela oči – a za Ctiborovým ramenem spatřila usmívající se ženu, která k nim pomalu přistupovala.
Karla za dvojicí stála už pár minut a pobaveně sledovala jejich počínaní, která zjevně mělo vyústit v nějakou vzrušující pozici. Spíše ale připomínali tančící tučňáky na ledové kře, kteří se snaží udržet rovnováhu.
„Tak snad abych vám pomohla, ne?“ pronesla s naprostým klidem.
Karla se k nim přiblížila a položila drsně Ctiborovi ruku na záda. On sebou polekaně trhl a zmateně se otočil. Karla jej důrazně odstrčila na bok a pro vzpamatování ho pohladila po tváři a dodala: „Neboj, i na tebe dojde,“ a obrátila se k Jarce.
Karlino počínaní bylo pomalé a jisté. V očích měla pobavený klid člověka, který přesně ví, co dělá.
Dotkla se Jarčiny tváře, jako by si chtěla ověřit, že je v pořádku. Snažila se být velmi něžná, až ji její počínání samotnou překvapilo. Pokračovala pohlazením prsou, byla měkká, poddajná, pokrytá drobnými kapkami potu.
Díky něžnosti se Jarka z předchozího chaosu rychle vzpamatovala. V ženě neviděla sebemenší hrozbu – spíš někoho, kdo do téhle situace vnáší nový nečekaný rozměr. A navíc se jí docela líbila.
Karla sjela rukou od prsou směrem k podbřišku a pokračovala k pravému stehnu. Jemně Jarku navedla do stabilnější pozice.
„Myslím, že vám můžu pomoct s koordinací,“ poznamenala pobaveně a kývla na Ctibora, aby se přidal.
Teď už se konečně můžou dostat ke slibované akrobacii, kvůli které tady ten den vlastně byli.
Zbytek dne a celý večer se společně oddávali nejen třešňové poloze, ale došlo i na prostudování dalších poloh. Některé se vydařily, jiné posloužily k pobavení, ale třešňová poloha, ta nakonec dostala podobu, která všechny tři dokonale uspokojila už jen tím, že se při ní všichni tři dokonale pobavili.
Když nad ránem zcela vyčerpaní pomalu usínali, Karla potichu dodala:
„Manžel je v tahu. Můžu tady zůstat s vámi?“ A Karla se po nekonečně dlouhé době doopravdy a z celého srdce rozesmála a zároveň rozplakala.
Dovětek autorky:
Hezký den, nebo večer. Asi jsem napsala mnoho chyb. Čeština má pro mě ještě mnoho temných, neprobádaných zakoutí, kerá pomalu prozkoumávám. Upřímně, je to masakr.
Ráda bych jinak dodala, že vše je vymyšleno a podobnost se skutečnými událostmi je čistě náhodná.
Tak zase někdy
JH
Jana Hotárková
Ctibor chtěl jenom projít alejí třešní, ale místo toho zažil nečekané tantrické dobrodružství, které mu jaro převrátilo naruby.
O vodě
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
