Anna před chvílí absolvovala několikátý pohovor za tento měsíc. Bylo to nepříjemné, nedůstojné – vysmáli se jejímu životopisu. Měla na krajíčku –potom se stalo něco nečekaného.



– Sakra! Sakra!

– Anna před chvílí absolvovala několikátý pohovor za tento měsíc. Bylo to nepříjemné, nedůstojné – vysmáli se jejímu životopisu, tak proč ji tam proboha zvali! Snažila se zadržet slzy.

– Sakra!

– Ulevila si Anna nahlas. Po dlouhé době byla ráda, že ji hned neposlali zamítavou odpověď, ale tohle opravdu nečekala. Kašle na to, ještě že se dcera pomalu uzdravuje, to je teď nejdůležitější. V ruce nese krabičku se sušenkami – dceřiny oblíbené. Dala do nich tentokrát ingredience pro zdravější variantu, jenže díky tomu byly jaksi více křehké. Anna se zapomene dívat dopředu, když narazí do něčeho mohutného, svalnatého s modrou barvou. „Au!“ Anně se malinko zatmí před očima – krabička vypadává z rukou a dopadá na zem.



***



– Sakra! Sakra! Co si jako myslel? Že mu na to nepřijdeme! Vzal si s sebou všechny zakázky, to je ale neskutečný gauner, neskutečný gauner! Že já mu věřil, jsem fakt důvěřivý blbec, Tome – ne fakt Tome, já vůbec nevím, co budeme dělat.

– Zbyněk se bavil se svým třetím společníkem firmy, který mu právě oznamoval, že druhý společník se rozhodl založit vlastní firmu. Samozřejmě si nezapomněl vzít s sebou všechny jejich současné klienty. Normálně by se tohle nemohlo stát, jenže on byl přece kámoš od dětství, vždy mu věřil, nikdy mu nezandal příčinu k nedůvěře – a najednou tohle.

– Sakra!

– Zbyněk se pokusil odlepit upocenou modrou košili od svého těla, ale látka se mu stále nepříjemně lepila na kůži.

Když…

– Sakra, ženská, dávejte pozor!

– Zakřičel Zbyněk, když do sebe s Annou narazili. Zbyňkovi upadl telefon, a protože mobil neměl ochranné sklo, udělala se na něm velká prasklina.

– Ne, to ne!

– Zbyněk už nevydržel všechen ten nápor, a když se přidala bolest z nárazu, nedokázal se už více ovládat

– To se nemůžete dívat?

– Promiňte, já se prostě zapomněla – to jste se nemohl dívat vy?

– Vzpurně našpulila rty, a když uviděla krabičku na zemi, rozbrečela se.

– No ještě tady brečte – no tak, neplakejte!

– Zbyněk si pomalu začal uvědomovat, že to přehnal, a po počátečním otřesu se podíval na Annu důkladněji. Byla docela hezká, starší než on, její pohled byl směsicí vzdoru, smutku a těžko říct čeho ještě – úplně ho odzbrojil.

– Pojďte, posadíme se! Vezmu vaši krabičku ze země, ano?

– Anna nedokázala přestat brečet, navíc měla u nosu pěkně nechutnou nudli. Připadala si totálně bezbranná – takhle nemohla jít do nemocnice.

– Anna Zbyňkovu nabídku přijala, dokonce se snažila malinko usmát, když Zbyněk na znamení míru zatřepotal látkovým kapesníkem.

– Látkový?

– No jo no, jsem trochu konzerva. Taky je to víc ekologické… možná… ne?

– To nevím, asi jo,

– Já jsem Zbyněk. Klidně se vysmrkejte, je čistý a tak.

– Já jsem Anna.

– Těší mě, Anno. Zdá se mi, že Vás netrápí jenom naše srážka. A co to je? V té krabičce?

– Jdu za dcerou do nemocnice, nesu jí sušenky. Před chvílí jsem měla už snad třicátý neúspěšný pokus o získání zaměstnání. Tentokrát to bylo ještě více ponižující, než jsem čekala. Dcera má nemocné srdce, ale naštěstí je už z nejhoršího venku.

– Anna se vysmrkala do voňavého látkového kapesníku.

– A když se necítím dobře, tak sklopím hlavu, přemýšlím, a moc se nekoukám před sebe. A co jste řešil vy, Zbyňku?

– Telefonoval jsem s jedním ze svých tří společníků. Informoval mě, že náš další společník se rozhodl zdrhnout z firmy – a mimochodem si s sebou vzal všechny naše klienty. Děláme něco jako poradce, aby podniky fungovaly dobře – optimalizujeme, snižujeme rizika pro krach, zavádíme automatizace, kde je třeba. Bohužel jsem se společníkem, který byl mimochodem můj dobrý kámoš, neměl podepsanou žádnou smlouvu na tohle téma. A jelikož to byl hlavně on, kdo jednal s klienty, stalo se to, co se stalo. Byl to kámoš, hold jsem si myslel, že tohle kamarádi neudělají.

– Zbyněk zalomil hlavu a podíval se na nebe.

– To je mi líto, Zbyňku.

– Anna si utřela poslední slzu a napadlo ji: „Víte co? Mrknu se, zda v mé krabičce něco je, co nás trochu povzbudí.“

– Anna otevřela krabičku – byly v ní! A byly docela v pořádku!

– Anna zajásala. „Vidíte? To jsou moje polámané sušenky pro blbý den. Nejsou ani moc nezdravé, snažila jsem se vymyslet zdravější variantu, to proto se i trochu více lámou.“

– Zbyněk se zasmál. „Tak to si, Anno, nechám líbit – polámané zdravé sušenky pro blbý den.“

– A tak spolu snědli každý po jedné polámané sušence a díky přirozené sladkosti sušenek na chvíli zapomněli na svá trápení.

– Tak takhle dobrou sušenku jsem ještě neochutnal, Anno. Pokud se dnes cítíte polámaně a nevěříte si, můžu vám říct, že máte jeden z neuvěřitelně dobrých talentů.

– Anna i Zbyněk se smáli, až jim vytryskly slzy z očí – tentokrát ale úlevou a štěstím.

Potom spolu ještě chvíli seděli a protože jim spolu bylo docela fajn, vyměnili si čísla.

***

Uběhlo několik týdnů a Anně zazvonil telefon. Dcera si právě dávala Anniny nově upečené sušenky. Byly o něco lépe vylepšené, ale stále se pěkně lámaly.

– Anna zvedla telefon.

– Ahoj, Zbyňku… No jasně, že můžu napéct sušenek daleko víc, to není problém.

– Anno, já ale nemyslím jenom trochu víc – ale obrovské množství – v naší nové provozovně, na kterou bychom se dnes mohli jít podívat. Teda pokud se ti bude líbit má nabídka na novou práci.

– Anna vypískla samou radostí.

– Zbyňku, ty jsi anděl, víš to?

– Ne Anno, to ty, protože děláš ty nejlepší polámané sušenky pro blbé dny.