Příběhy v neklidných časech

V neklidných dobách se objevují příběhy, které stojí za sdílení – a také písně, humor, nadhled a odvaha, která si žije po svém a vlastním tempem.

***

Dnes jen krátce, protože mám období, kdy chodím, přemýšlím, hledám propojení, píšu, zase chodím a zase píšu. Občas si připadám jako postava z jedné Hrabalovy knihy – chybí mi už jen pivo a psací stroj. Příště si dám aspoň nealko pivo, abych se té postavě přiblížila ještě víc.

Ráda – kromě výše zmíněného – čtu. A čtu hodně. Čtení je totiž jedna z mých velkých vášní. Je to pro mě způsob, jak cestovat do jiných světů. Takové cestování je bezpečné a téměř zadarmo. Snažím se neřídit obálkou a vzít s povděkem jakoukoliv knihu, která mi v knihovně cvrnkne do očí.

Někdy jsou příběhy odpovědí, jindy varováním, úlevou nebo prostým zasmáním. A někdy stojí za to je poslat dál. Napsat, co ve mně kniha zanechala, i když si už nepamatuji konkrétní pasáže. Jedinému, čemu se snažím vyhnout, jsou pseudo-psychologické soudy o autorech – takové články moc nemusím. Podívejme se tedy na několik příběhů, které mi utkvěly v paměti.

V angličtině vyšla první kniha pod názvem The Rugmaker of Mazar-e-Sharif od Najafa Mazariho a Roberta Hillemmana. V češtině se objevila možná jen v malém nákladu, takže se dá sehnat asi úplně vůbec. Já si z ní pamatuji především neustálou změnu a chaos a trvalé ohrožení života. Ve skutečnosti nebylo jasné, kdo je právě u moci, kdo stojí na které straně, proč se vlastně bojuje – a krutost byla taková, že si ji jen stěží dokážu představit. Mohu říct, že jsem už zažila ledacos, ale z tohoto chaosu a lidského šílení mi běhal mráz po zádech. Uprostřed té marnosti však stál jako pevný bod obyčejný každodenní život muže a jeho práce – tkaní koberců. Hlavní postava utíká, a v knize jsou dále popisovány nejen strasti útěku, ale i život v detenčním táboře. Na závěr tohoto odstavce bych ráda dodala, že zde nechci jakkoli odkazovat na současné problémy migrace v Evropě a ani podávat své názory na zmiňované téma.

O chaosu, vytržení z kořenů a krutosti, která nemá hranice, vypráví i další kniha – Peříčko v bouři od Emily Wu a Larryho Engelmanna. Četla jsem ji už tak dávno, že si z ní pamatuji jen pro mě nejpodstatnější. Sleduje příběh ženy, která prožila dětství a dospívání během čínské kulturní revoluce. Její otec, akademik, byl pro režim nepohodlný, a tak rodina skončila rozdělená a vykořeněná ze svého dosavadního života. Zažívali útrapy, ponižování a podmínky, které si lze jen těžko představit.

V takových dobách je zachování, byť jen kapky lidskosti, hrdinský čin. Proto si myslím, že oba zmiňené představitele mohu bez váhání nazvat hrdiny. Jsem moc ráda, že se mi knihy dostaly do rukou a mohu vám je doporučit.

Mám na stole Severku od Niny Špitálníkové a po pár stránkách, kde je dokonce i lidské vyprazdňování řízeno na minuty, si nejsem jistá, že ji někdy dočtu.

Poslední knihou v řadě, která je trochu z jiného soudku a stává se tak třešinkou na závěr, je nádherně napsané a ilustrované dílo od autorky Čou Cung-wej (vlastním jménem Zhou Zongwei) s ilustracemi Ču Jing-čchun Hlemýždím tempem. Poslední kniha je symbolickou tečkou za všemi tituly, o nichž jsem dnes psala. Vypráví o životě takovém, jaký je – se vším všudy. Navíc připomíná potřebu zpomalit, což je myšlenka, která je mi velmi blízká.

Jednou jsem seděla v hospodě, kde se z rádia linulo české country. Jeden z mých bývalých šéfů –– patřících do skupiny ne zcela dobrých nadřízených – poslouchal tenhle žánr v autě do zblbnutí. A když zazněla tahle muzika v hospodě, vyhrkla jsem: „Šmarjá, to je fakt děsná muzika!“ Hospodský se na mě podíval chápavým pohledem a řekl: „Víš, tahle muzika byla můj vzdor a moje síla v době, kdy to fakt dobré nebylo.“

Závěrem docházím k tomu, že nelehké doby rodí příběhy, silné zpovědi, ale také humor a nadhled. Každá doba má své vlastní písně, svůj tanec, své drobné i velké projevy odvahy. A v neposlední řadě i nezávislé novináře a reportéry, kteří náročnou dobu vezmou jako výzvu a hledají nové cesty, jak dostat snahu o objektivní a nestranné uvažování ještě blíž k lidem.

Přikládám zde odkaz na ne úplně country české písně, což je můj malý kompromis, jak se s tímhle žánrem smířit.

Mějte se, jak je potřeba.

Autor: Jana Hotárková | středa 18.3.2026 19:24 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Trnka v poli

Dnes příběh o životě, který je blízký trnce – keři s krásnými květy a trny, jež se umí zarýt hluboko. Podobnost příběhu a postav se skutečností je čistě náhodná.

21.2.2026 | Osobní

Jana Hotárková

Vyšívání s neandrtálci

Nedávno jsem při sledování televize vyšívala vánoční dečku. Tento umělecký počin byl ještě minulý rok pětiletkou, ale nyní se z něj stala desetiletka. Dečka je malá a moje vůle ji jednou dokončit, silná.

15.1.2026 | Osobní

Jana Hotárková

Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší

Jeden čtenář mě kdysi požádal, abych napsala něco ze svého osobního života. Dalšímu bych zase ráda vyhověla tématem červené knihovny. Dnes tedy „spojím několik much jednou ranou". Napsaný smajlík.

22.12.2025 | Poezie a próza

Jana Hotárková

Posolená lehkost bytí

Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.

8.11.2025 | Poezie a próza

Jana Hotárková

Kvákoty

Původně to měl být seriózní text. Ale potom přišel žabák a vrba Verča. A Poltergeist Míra. A salát. Takže Kvákoty!

18.10.2025 | Poezie a próza
Jana Hotárková

  • Počet článků 34
  • Celková karma 6,18
  • Průměrná čtenost 102x
Vítejte, má tvorba vychází z mých kořenů a života celkového. U mne naleznete pohádky, básně a povídání o ledas i o čem.

Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.

Jana Hotárková

