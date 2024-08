Příběh z vrbového proutí II

Pro dnešní noc mám pro Vás další příběh z vrbového proutí na dobré usínání. Přeji příjemné počtení a děkuji za minulou karmu.

Jelikož v sobě košíkář nosil moudrost, často se ocitl v situacích, které nebyly nikterak příjemné. Jednalo se o různé spory zvířat i lidí, které byly od malichernějšího rázu, až po spory závažnějšího charakteru. Košíkář rozhodně nechtěl řešit problémy za jiné, protože je to často zbytečné, a za druhé, sám jich měl nad hlavu. Ono taky každý den si shánět něco k jídlu, najít místo, kde by mohl v poklidu večer spát a načerpat své síly do druhého dne, to je, věru, jeden problém za druhým. Také mu nedala odpočinouti žena z jednoho snu. Pořád o ní přemýšlel a vnitřně se snažil najít kompas, který ho k ženě dovede. A tak nám jednou, aby měl trochu klidu, vyprávěl příběh o skřítkovi se jménem Toneřeš.

*******

Splétám příběh z vrbového proutí,

nechť se pěkně vine,

nechť se pěkně kroutí!

Toneřeš byl vskutku podivný tvor. Skoro s určitě se dalo říci, že to byl skřítek ze světa Potemného. V Potemném světě jsou pravidla svá, neřídí se tím, co by se mělo a jak by se mělo, avšak jistojistě je zde všechno i nic dohromady. V podivném světě jsou umístěna zrcadla roztodivných tvarů a najdete zde i poháry, rozličně naplněnými vzácnou tekutinou ambrou. Zcadla a poháry patří jednotlivým lidem na Zemi, která při narození vzniknou a mizí, když se čas lidský naplní. Skřítek občas kouknul do jednoho ze zrcadel, občas ho malinko přeleštil, některý ignoroval, některý pohár malinko rozlil a další zase malinko doplnil. Dalo by se však říci, že skřítek byl lenivec lenivý s přihlouplým úsměvem. Také měl neduh, že nikdy nebyl tam, kde měl být, zato byl tam, kde býti neměl a nadělal více škody bez užitku.

Velký šéf Potemného světa věděl o všem. Věděl také o skřítkovi, že se tuze nečiní. Velký šéf uměl šéfovat, naučil se řemeslu na vysoké škole Velkých šéfů. Zde se učí, jak správně sedět na židli, gesta šéfů, jak přijímat nové uchazeče, jak je správně ladně vykopnout, jak se sebevědomě usmívat, jaké nosit košile atd. Bylo toho opravdu hodně, co se musel šéf naučit, proto byl šéf velmi naučený a později snad i poučený. Velký šéf byl dosti skoupý na slovo, ale co do slova mu nebylo, když něco řekl, mělo slovo váhu. Zavolal skřítka, bouchl do stolu, ale jenom velmi decentně, tak jako na přidání vážnosti situace, i pravil svým šéfovským hlasem: „Vydej se na Zem, poblíž brány uvidíš dům posetý růžemi, v něm žije Anka. Anka ti jistojistě pomůže s tvým neduhem.“ Toneřeš netušil, že vůbec nějaký neduh má, ale protože tušil, že mu jde o výplatu, či možná o vyhazov, svého nadřízeného uposlechl.

******

I v pohádkách, naneštěstí, existují mobily, takže Anka byla o všem zpravena. Čekala se svým poťouchlým úsměvem na zápraží, přivítala ho, a aniž by skřítek otevřel pusu, poslala ho ihned k Bohumírovi, k místnímu kováři, pro nejdokonalejší korále. Toneřeš sice trochu povytáhl obočí, ale jelikož moc neřešil, tak se pro korále vydal. Kovář nechápal, o co že ho Anka zase prosí, vždyť nedávno chtěla meč, že by „jak tisícero zrcadel se leskl.“ Kovář poslal skřítka zase zpátky, že takové korále dělat nemíní, Anka zase „že ji slíbil i ‚modré z nebe‘, a že by přání tedy měl splnit.“ A tak to šlo celý den, až si skřítek uvědomil, že na čele má asi něco zajímavého napsáno, možná i nakresleno, a řekl si, že ty dva nechá svému osudu. Taky pochopil, jak byl zrovna tam, kde býti neměl a že u šéfa je mu docela fajn.

Odešel za svým šéfem, slíbil mu, že se polepší, že nebude lenivý, že už nechce pracovati na Zemi, že v Pozemním světě je mu lépe. Také nadřízenému slíbil, že bude vždy tam, kde má být, a nebude tam, kde být nemá a bude dělat více užitku bez velkých škod.

******

Všechno skřítek skutečně vyplnil. V pozemním světě, tudíž i na Zemi, zavládla harmonie, protože když se problém měl řešit, tak se řešil, no a když se řešiti nemělo, Toneřeš si dal pomyslné cigárko a nožky nahoru na stůl, a měl svou blaženou přestávku.

Příběh z vrbového proutí již je spleten,

všechny smutky rozfoukány,

už stačí popřát buď dobrou noc,

či dobrý den,

na pomoc všechny blešky s kormorány.