Posolená lehkost bytí

Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.

Hotárková, J. (2025). Někde v horách

Pár ve středních letech se pokusil o druhou možnost. Díky jejich odvaze v současnoti můžete zhlédnout film Stezka života, jehož anglický název The Salt Path mi připadá ještě výstižnější. Film vznikl dle stejnojmenné knihy, kterou napsala sama protagonistka.

Sama jsem za svůj život poznala, jak vratká může být vnější jistota. Stačí opravdu málo — jeden chybný krok, nešťastná událost — a člověk začíná znovu.

A co ty, milý čtenáři? Jak si překonal, nebo překonáváš těžké chvíle? Bojoval jsi, nebo si plynul v proudu živlů, dokud nepřišla pravá chvíle vykročit dál? Nebo se raději vzdáváš?

Óda na na slano


Meziřádky utichly,

Domov? Kde že?

Par centů a pach potu.

Polštářem hlína klidu žehná,

růžencem kámen ku kameni.

Noha ku noze,

Nádech, výdech.

Jedna a jedna už nejsou dvě,

vítr se přidal do kroku

v taktu dalších živlů píská seno sláva.

Ornamenty mraků věští upřímnost

co bude, nebo nebude.

Nádech, výdech,

v krocích hledajíce odpustek,

živly na hostinu zvoucí,

podlehnout, splynout, nic mezi,

nemusí se nic, milý.

Jenom jít a prý jednou umřít.

Co zbylo?

My tam někde,

nekonečná země

a hrstka slaných ostružin.

Autor: Jana Hotárková | sobota 8.11.2025 9:17

Jana Hotárková

  Počet článků 32
  Celková karma 3,72
  Průměrná čtenost 94x
Vítejte, má tvorba vychází z mých kořenů a života celkového. U mne naleznete pohádky, básně a povídání o ledas i o čem.

Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.

Jana Hotárková

