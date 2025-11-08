Posolená lehkost bytí
Hotárková, J. (2025). Někde v horách
Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.
Pár ve středních letech se pokusil o druhou možnost. Díky jejich odvaze v současnoti můžete zhlédnout film Stezka života, jehož anglický název The Salt Path mi připadá ještě výstižnější. Film vznikl dle stejnojmenné knihy, kterou napsala sama protagonistka.
Sama jsem za svůj život poznala, jak vratká může být vnější jistota. Stačí opravdu málo — jeden chybný krok, nešťastná událost — a člověk začíná znovu.
A co ty, milý čtenáři? Jak si překonal, nebo překonáváš těžké chvíle? Bojoval jsi, nebo si plynul v proudu živlů, dokud nepřišla pravá chvíle vykročit dál? Nebo se raději vzdáváš?
Óda na na slano
Meziřádky utichly,
Domov? Kde že?
Par centů a pach potu.
Polštářem hlína klidu žehná,
růžencem kámen ku kameni.
Noha ku noze,
Nádech, výdech.
Jedna a jedna už nejsou dvě,
vítr se přidal do kroku
v taktu dalších živlů píská seno sláva.
Ornamenty mraků věští upřímnost
co bude, nebo nebude.
Nádech, výdech,
v krocích hledajíce odpustek,
živly na hostinu zvoucí,
podlehnout, splynout, nic mezi,
nemusí se nic, milý.
Jenom jít a prý jednou umřít.
Co zbylo?
My tam někde,
nekonečná země
a hrstka slaných ostružin.
Jana Hotárková
Kvákoty
Původně to měl být seriózní text. Ale potom přišel žabák a vrba Verča. A Poltergeist Míra. A salát. Takže Kvákoty!
Jana Hotárková
Čas přání
Meditační příběh na dobrou noc. Věnováno Šárce a Leošovi – a všem, kteří sní. V dobách těžkých je všechno tak nějak na nic. A právě v takových chvílích jsou příběhy poklidného stylu na místě.
Jana Hotárková
Absurdní pohádka
Dnes vás pohádka zavede do Absurdního lesa. Opět doporučuji nehledat ponaučení ani hlubší smysl. Výjimku tvoří snad jen odkaz na jezení mrkve, protože mrkev je skutečně dravě zdravá! Za krásné foto od Kateřiny Kissové děkuji.
Jana Hotárková
Pohádka o dráčkovi, který „nakrknul“ duchy lesa
Jednoho dne ale došla trpělivost snad celému pralesu. Draček totiž snědl všechny zásoby potravy na horší období. A to už duchové lesa nemohli přehlížet. Pohádka je původně vytvořena pro článek viz níže......
Jana Hotárková
Slova z písku
Děkuji za předchozí komentáře a podporu. Moc si toho vážím. Slibuji, že povídání a pohádky budou. Dnes ještě jedna báseň s fotografií.
- Počet článků 32
- Celková karma 3,72
- Průměrná čtenost 94x
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
Jana Hotárková