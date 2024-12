Pohádka O vanilce a kolibříkovi

Tam, kde se liány vinou až k nebi, kde duchové pralesa dohlíží na rovnováhu pralesního života, vykvétají na liánách vzácné květy.

Květy, které mají jen pár hodin pro opylení, jinak se z nich nemohou zrodit vzácné tobolky, které svou vůní propůjčují místnímu pralesu jeho nezaměnitelnou identitu. Každý podvečer zahaluje svým pláštěm strážkyně tmy a smrti celičký prales do hluboké tmy. Tmou však září malé drahokamy z jejího šatu, zářící jak tisíce měsíců a hvězd. Občas vzácný drahokam odpadne a po dopadu strážkyně Země vdechne drahokamu život a změní jej v překrásné ptačí zvíře, jehož název jak drahokam sám zní: Kolibřík. Kolibříci tak díky svému původu neustále žijí na pomezí života a smrti. Zejména když jdou spát, strážkyně ráda hledá své ztracené drahokamy, aby si je mohla vzít zpátky.



V pralesním světě žije rovněž kmen lidí, mezi nimi chlapec. Chlapec, co kdysi dostal od cizince malinkou ještěrku jménem Dráček. Ještěrka sic do místního pralesa nepatří, místní by ji raději snědli, avšak chlapec si prosadil své a dokázal Dráčka od sežrání ochránit.



Chlapce postihla jednoho dne nemoc. Hoch byl stále smutnější a smutnější, neměl žádný smysl života, chodil bezcílně od jednoho stromu ke druhému. Nic ho nebavilo, dokonce ani Dráček ho nedokázal rozveselit. Šaman kmene se snažil hocha léčit, avšak žádná medicína, kterou znal, na hocha nezabírala. Jako by mu někdo ukradl duši. Šaman proto požádal duchy pralesa, aby mu seslali sen, který by dokázal chlapce vyléčit. Sny k šamanovi přicházely a odcházely, ale nepřišel žádný jednoznačný. Ve snech létali pouze pestrobarevní ptáci kolem krásného květu. Šaman popsal chlapci sen, provedl ochranný rituál, přivolal všechny možné strážce, kteří mohou hocha na cestě ochraňovat, a vyslal jej do hlubokého lesa pro nalezení vzácného květu a pestrobarevných ptáků. Naštěstí hoch nebyl na své cestě sám, na rameni měl naši malou ještěrku. Dráček přes den odpočíval, v noci řádil, učil se nové skoky a zároveň chlapce hlídal. Když se v noci blížilo nebezpečí, Dráček skočil chlapci na rameno, aby chlapce vzbudil lehkým „ťapkáním“ po rameni. Tak se navzájem střežili. Chlapec střežil ve dne, dráček v noci. Cesta byla předlouhá, úmorná a strastiplná, naštěstí ale i cesta chlapce s Dráčkem měla svůj cíl.



Denní doba pokročila a před dvěma putovníky prosvištěl malinký ptáček, který měl nejbarevnější peří, jaké kdy chlapec viděl. Všude kolem se vinuly liány s nádhernými květy. Ptáci se pohybovali rychlostí, kterou chlapec doposud nezažil, květy líbezně voněly a lákaly k ptačí hostině. Když jeden z nich přistál na ruce chlapce, hoch cítil zběsilé tempo ptačího života uvnitř hrudi. Kolibřík si na chvilku odpočinul a už byl zase pryč. A jak krásně u květů ptáci tančili! Stáli na místě, jejich křídla opisovala tvary, které už viděl u cizince, nazýval je „elipsa“ a „osmička“. Ptáci dovedli dkonce couvat. I Dráčka zaujal ptačí tanec a snažil se jej napodobit, ale protože je ještěrkou, která létat neumí, tak to byl spíše legrační taneček. Chlapec si všiml zvláštních tobolek, které byly poblíž květů, možná že jsou to zbytky po květech. Jak krásně lusky voněly, když je rozřízl ostrým kamenem, vypadla na něj dužina a semínka, jež omamně voněla a chutnala! Když nastal čas, kdy už ani jeden paprsek slunce neprošel větvovím stromů, přišel čas procházky strážkyně tmy a smrti. Strážkyně zahalila svým pláštěm celý les. Kolibřík, který předtím přistál chlapci na ruce, opět přiletěl a nechal se pohladit. Nyní jeho srdce tlouklo čím dál pomaleji a pomaleji, snad že měl chlapec dojem, že ptáček ani nežije. Pomalu ho hýčkal a zahříval svým dechem, chlapec si ani nevšiml, že k němu přistoupila strážkyně. Šel z ní strach i obrovská síla, snad kouzlem ho připoutala k zemi, utéci nemohl. V jedné ruce držel kolibříka a v druhé? dráček raději zdrhnul, ten přesně věděl, co má dělat, je totiž moc chytrá ještěrka. Schovával se za jednou větvičkou a pozoroval, kdyby bylo třeba zakročit a chlapce bránit. „Neboj se, nechci ti ublížit, došel si na konec svého putování, vezmi si vzácné tobolky, vezmi si i některou část rostliny, abys ji mohl pěstovat u vás. Zapamatuj si všechny pocity, které si zde měl a vrať se zpátky domů.“ „A to je tedy vše? nic víc?“ pravil chlapec. „Co bys ještě chtěl! získal si mnohem víc, než si teď dokážeš mysliti. Na některé zkušenosti je třeba času a dalších zkušeností“ odvětila strážkyně a zmizela. Chlapec s Dráčkem v místním lese přespali a ptáčka uhlídali. Chlapec se ráno s místním lesem rozloučil, nasbíral pár tobolek i části rostliny a odešel s dráčkem zpátky domů.



Šaman již na chlapce s Dráčkem netrpělivě čekal. Když chlapce zahlédl, samou nedočkavostí šaman zapomněl na svůj věk, s radostí ke chlapci rychle běžel, málem že mu kolena službu vypověděla, chlapce obejmul i slza mu vytryskla samotným štěstím, že se chlapci s ještěrkou nic nestalo. Šaman měl po odchodu chlapce další sny a věděl, že má připravit nápoj, který ve snu viděl – nápoj bohů z kakaových bobů, do kterého přidal ještě třtinového cukru a přineseného lusku. Pronesl při přípravě formule a tančil – tančil i chlapec – tančil i Dráček, a poté pili a hovořili. „Vypadáš chlapče veseleji, zda se, že ti cesta prospěla, jako by se ti duše zase vrátila, copak že tě cesta naučila?“ zeptal se šaman. Chlapec odpověděl: „Viděl jsem ptáky, kteří se pohybovali mezi životem a smrtí, žili tím jediným daným okamžikem, jako by měl být posledním. Ne že by moc měli na výběr, ale i tak, jejich život, jejich tanec a tento nápoj mi připomněl hořkost se sladkostí života, plnost prožívání, na kterou jsem už málem zapomněl.“ Byla to tedy vzácná medicína kolibříka a vanilky, která chlapce vrátila do života. A od té doby si předávají členové kmene tento příběh a recept na nápoj z pokolení na pokolení, aby si připomněli vzácnost okamžiků, které právě mají.



A co v tobě vanilka probouzí, milý čtenáři?



Článek, pro který jsem příběh psala:

Autorčin dovětek: Příběh je jen pro odpočinek, nenahrazuje žádné lékařské doporučení. Jsem doktorka pouze přes kameny (nekecám, ale mnoho si už nepamatuji, recepty psát neumím) a svou radou, pokud zde vůbec nějaká rada je, nenahrazuji vyšetření psychoterapeutů, psychologů a kdejakého psy… (psychopaty vynechme). Mějte se jak je třeba a hlavně krásně! A pěkné svátky přeji, plné vzácných okamžiků, které jsou prožité naplno! Protože tím se, naštěstí i pro štěstí, lišíme od robotů.





Jana Hotárková