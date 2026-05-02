O vodě
O vodě
Zatímco psala básně
voda si klidně žila,
dýchala vlastním tempem.
Vítr načechrával vlasy proudů
srdce tepalo ve spáncích
v klidném míjení
myšlenky nechávala vírům napospas,
splétala slova,
věnce květů z modrých čemeric pouštěla proti proudům.
A divý rozmarýn u bosých noh
vedl druhý břeh.
V režné košili trhal, ničil lístky jemné,
jedovaté,
chtěl překřičet bezstarostné hravé
do vod hlubokých,
přetavit k obrazům dávno zemřelých.
Přešly dny, přešlo čekání na rybky štěstěny.
Svou silou vstoupila do divých částí
a tam, mezi břehy,
naplnila své boky
od úplňku k úplňku.
Z očí do očí si řekli vše
na co neměli nikdy odvahu.
Stála vzpřímeně,
pyšná svou bolestí,
s dlaní otevřenou, žehnajíce
lákala ku spojení.
Přešly další dny
režná košile plavala proti proudu
s kvítky čemeric.
Jana Hotárková
Kýchaní na draka
Dnes příběh tak trochu draho-kámo-dračí, postavený na čtyřech hlavních slovech. V pohádce není střet zájmů: Nejsem učitelka a ve škole jsem se často nudila.
Jana Hotárková
Příběhy v neklidných časech
V neklidných dobách se objevují příběhy, které stojí za sdílení – a také písně, humor, nadhled a odvaha, která si žije po svém a vlastním tempem.
Jana Hotárková
Trnka v poli
Dnes příběh o životě, který je blízký trnce – keři s krásnými květy a trny, jež se umí zarýt hluboko. Podobnost příběhu a postav se skutečností je čistě náhodná.
Jana Hotárková
Vyšívání s neandrtálci
Nedávno jsem při sledování televize vyšívala vánoční dečku. Tento umělecký počin byl ještě minulý rok pětiletkou, ale nyní se z něj stala desetiletka. Dečka je malá a moje vůle ji jednou dokončit, silná.
Jana Hotárková
Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší
Jeden čtenář mě kdysi požádal, abych napsala něco ze svého osobního života. Dalšímu bych zase ráda vyhověla tématem červené knihovny. Dnes tedy „spojím několik much jednou ranou“. Napsaný smajlík.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
I když Miškovice tvoří příhraniční část hlavního města Prahy, z hlediska kulturních akcí
se tato...
Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta
Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým...
Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!
Královéhradecké loutkové Divadlo Drak dnes uvedlo třetí, poslední premiéru současné divadelní...
Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů
V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 36
- Celková karma 4,14
- Průměrná čtenost 101x
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
Jana Hotárková