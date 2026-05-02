O vodě

Dnes jedna báseň o vodě. O ženě a muži. O líbání pod třešní píšu povídku, na kterou se můžete těšit příště.

O vodě

Zatímco psala básně
voda si klidně žila,
dýchala vlastním tempem.
Vítr načechrával vlasy proudů
srdce tepalo ve spáncích
v klidném míjení
myšlenky nechávala vírům napospas,
splétala slova,
věnce květů z modrých čemeric pouštěla proti proudům.
A divý rozmarýn u bosých noh
vedl druhý břeh.

V režné košili trhal, ničil lístky jemné,
jedovaté,
chtěl překřičet bezstarostné hravé
do vod hlubokých,
přetavit k obrazům dávno zemřelých.

Přešly dny, přešlo čekání na rybky štěstěny.


Svou silou vstoupila do divých částí
a tam, mezi břehy,
naplnila své boky
od úplňku k úplňku.
Z očí do očí si řekli vše
na co neměli nikdy odvahu.
Stála vzpřímeně,
pyšná svou bolestí,
s dlaní otevřenou, žehnajíce
lákala ku spojení.

Přešly další dny
režná košile plavala proti proudu
s kvítky čemeric.

Autor: Jana Hotárková | sobota 2.5.2026 20:47 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Jana Hotárková

Kýchaní na draka

Dnes příběh tak trochu draho-kámo-dračí, postavený na čtyřech hlavních slovech. V pohádce není střet zájmů: Nejsem učitelka a ve škole jsem se často nudila.

11.4.2026 v 14:51 | Karma: 2,45 | Přečteno: 68x | Diskuse | Osobní

Jana Hotárková

Příběhy v neklidných časech

V neklidných dobách se objevují příběhy, které stojí za sdílení – a také písně, humor, nadhled a odvaha, která si žije po svém a vlastním tempem.

18.3.2026 v 19:24 | Karma: 4,26 | Přečteno: 102x | Diskuse | Společnost

Jana Hotárková

Trnka v poli

Dnes příběh o životě, který je blízký trnce – keři s krásnými květy a trny, jež se umí zarýt hluboko. Podobnost příběhu a postav se skutečností je čistě náhodná.

21.2.2026 v 17:00 | Karma: 5,72 | Přečteno: 125x | Diskuse | Osobní

Jana Hotárková

Vyšívání s neandrtálci

Nedávno jsem při sledování televize vyšívala vánoční dečku. Tento umělecký počin byl ještě minulý rok pětiletkou, ale nyní se z něj stala desetiletka. Dečka je malá a moje vůle ji jednou dokončit, silná.

15.1.2026 v 22:10 | Karma: 6,79 | Přečteno: 163x | Diskuse | Osobní

Jana Hotárková

Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší

Jeden čtenář mě kdysi požádal, abych napsala něco ze svého osobního života. Dalšímu bych zase ráda vyhověla tématem červené knihovny. Dnes tedy „spojím několik much jednou ranou“. Napsaný smajlík.

22.12.2025 v 22:07 | Karma: 6,01 | Přečteno: 168x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

vydáno 2. května 2026  20:47

I když Miškovice tvoří příhraniční část hlavního města Prahy, z hlediska kulturních akcí
se tato...

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...
2. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým...

Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!

ilustrační snímek
2. května 2026  18:29,  aktualizováno  18:29

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak dnes uvedlo třetí, poslední premiéru současné divadelní...

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....
2. května 2026  14:42,  aktualizováno  19:57

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru...

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jana Hotárková

  • Počet článků 36
  • Celková karma 4,14
  • Průměrná čtenost 101x
Vítejte, má tvorba vychází z mých kořenů a života celkového. U mne naleznete pohádky, básně a povídání o ledas i o čem.

Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.

Jana Hotárková

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.