Moudrého kopni aneb Vrať se do hry
Milý čtenáři,
začnu moudrem jednoho profesora z vysoké školy, kterou jsem navštěvovala v prehistorických dobách svého mládí. Říkával mi něco v tom smyslu: „Jano, víte, z hubeného do tlustého, to je často otázka rychlosti světla, ale z tlustého do hubeného je za jistých okolností značný, téměř nepřekonatelný problém.“ A musím říct, že pan profesor měl pravdu.
Ověřila jsem si to nejen při pokusech o hubnutí, ale také při mém nedobrovolném hubnutí účtu a v současnosti i při stěhování.
Tedy stěhovala jsem se. Stěhovala jsem se z velkého bytu do menšího. A ačkoli nejsem typický sběratel, zjistila jsem, že vlastním neuvěřitelné množství zbytečností, které ovšem ke svému životu zaručeně potřebuji.
Jedná se například o hrníček s ježečkem, bačkory s vánočním stromkem nebo lampičku, která svítí červeně a podle návodu mě omladí a zařídí, aby mi po ní rostly vlasy jako divé.
A těch knížek! S nimi bych si mohla rovnou založit veřejnou knihovnu.
Myslela jsem na psaní i na vás. Jenže i když jsem našla výše zminěné věci, počítač se mi najít nepodařilo.
Přemýšlela jsem dokonce o tom, že budu psát brkem na papír a následně k vám pošlu holuby. Jenže ani papír, propisku či brk bych pravděpodobně nenašla. A holuby tady poslední dobou také moc nevídám. Nevíte, co se s nimi stalo?
Tímto bych ráda dovysvětlila, proč jsem se zpozdila se svým pravidelným měsíčním příspěvkem. Snad bude následující měsíc poklidnější a podaří se mi dokončit svou povídku, kterou bych ráda zveřejnila ještě před svátky.
Většinou nepíšu o svém reálném životě a nezpovídám se, ze svých životních peripetiií, ale dnes jsem měla nutkání se vypsat z předešlého roku a půl. A použiji k tomu další moudro, které mi dali lidé cestou za mými šťastnějšími zítřky.
„Změny jsou součástí života.“
Krásná věta, která podle mého názoru musela vzniknout v hlavě člověka, jehož největší životní výzvou byla výměna zubního kartáčku poté, co mu ten původní dosloužil, pravděpodobně před půl rokem.
Vím, že v různých obměnách toto moudro pronášeli i slavní filozofové. Přesto by mě zajímalo, jak prakticky zvládali situace, které se jim děly a které nemohli téměř ničím ovlivnit.
Protože pokaždé, když tato věta v mém životě nabude na aktuálnosti, mám nutkání dané moudro prakticky napsat na papír a demonstrativně spláchnout do toalety.
V jistých ohledech si přeji odchod do poklidného a nudného stereotypu. Jenže, jak tuším, nic takového u mě nemá šanci.
Za posledních patnáct let si nepamatuji jediný rok, kdy by se nestalo něco zásadního a přelomového, co můj život posunulo do nečekaných směrů.
Na některé záležitosti už jsem stará. Jako důkaz jsem dostala rum, padáka a pravděpodobně i krizi středního, kterou jsem si naordinovala sama.
V korporátu jsem pracovala téměř devět let. A byl to vlastně jeden z těch druhů, kde se pracovat dalo. Když odmyslíte výjimečné situace a lidi, kteří by sociologům a psychiatrům poskytli nejeden zajímavý studijní vzorek, byla to skutečně dobrá práce.
Jednalo se o automobilový průmysl, kde jste mohli pracovat, pokud jste chtěli. A pokud ne, šlo to taky. Dalo se zašít, případně věnovat čas pomlouvání kolegů a kolegyň. Někteří tuto disciplínu praktikují dodnes a budou v ní patrně pokračovat až do konce automobilového světa.
Tím dotyčné zdravím a přeji jim příjemně strávené dny. Opravdu vám fandím. I když nejste podle mého gusta.
Vyhazov byl nakonec docela vtipným a poklidným dnem. Snažila jsem se na celou situaci pohlížet realisticky a s klidem, protože jsem ji očekávala od prvního dne nástupu.
HR si ten den zvesela štěbetala s mým bývalým nadřízeným a následně se mi vyčerpaně svěřila, že už toho má nad hlavu. Dostala jsem několik pracovních inzerátů, které mi měly možná pomoci. Bývalý šéf mi dal rum, který měl zřejmě stejný účel, a já jsem v klidu uzavřela jednu životní kapitolu.
Jak mi kdysi poradil jeden z nadřízených: „Tohle není tvoje firma. A to si zapamatuj. Tak si kvůli ní zbytečně nedělej starosti.“
S odstupem času musím uznat, že měl pravdu.
V jistém smyslu je tato věta zdravou hranicí, která mě chrání před vyhořením. Lukáši, děkuji. A děkuji za férové jednání.
Takže jsem dostala krizi středního věku, padáka a rum. Co s takovou výbavou dál?
Přemýšlela jsem kreativně, protože alkoholu neholduji. Část drahého rumu skončila v těstě a náplni koblih a zbytek posloužil člověku, který mi stěhoval pračku.
Myslím, že takto drahé koblihy docela chutnaly a že bych s nimi mohla vyrazit do soutěže Pečeme co dům dal. Cítila jsem se úspěšná alespoň na domácím poli, a tak jsem se celá rozjařená a naivní vrhla do procesu hledání práce.
Netušíc, že existují portály, na kterých si lze přečíst recenze zaměstnanců na firmy, jsem kvůli finanční situaci na čas odložila své představy o ideální práci. Hladové krky totiž samotnou představou nenakrmím.
Dnes musím zpětně říct, že jsem promarnila dost času ve dvou společnostech, kde byla fluktuace vyšší než frekvence výměny ponožek jednoho mého bývalého kolegy. A nestálo to za to.
Na obranu bývalého kolegy musím dodat, že doma neměl pračku a bydlel sám teprve krátce. Snažila jsem se četnost výměny upravit radou, aby si alespoň koupil nové ponožky, dokud se nenaučí prát v ruce nebo nenajde jiný způsob jak si prádlo vyprat.
Škoda jen, že pračkou nejdou vyprat některé životní zkušenosti. Docela bych tento způsob brala.
Posléze jsem taky zjistila, že jsem ve svých čtyřiačtyřiceti letech na pracovním trhu téměř odepsaná. Přestože mě jeden člověk před pohovorem utvrzoval, že ve firmě pracují stejně staří lidé jako já (dotyčným bylo mezi padesáti a šedesáti lety), začínala jsem tušit, že se hraje podle pravidla:
„Vrať se do hrobu.“
Zažila jsem mnoho nezdarů, které sebevědomí zrovna nepřidaly. Přesto jsem se každý den učila, zdokonalovala a snažila se udržet alespoň základní řád a nezbláznit se.
Pohovory byly poučné. Některé dokonce příjemné ba až úsměvně.
Jeden manažer řídící firmu, která se pomalu potápěla do hlubin zapomnění, měl na stole knížku Umění mít vše u prde… Jeho mastné vlasy, podlité oči a nabídka, zda bych si nedala rum (dodnes netuším, co s tím rumem všichni mají), mi přišly jako docela povedený vtip.
Na druhou stranu jsem zažila i pohovory, po kterých si dnes říkám, že jsem vlastně ráda, že v dané firmě nepracuji. Čtyřicet tisíc korun hrubého se jim na pozici školitele, který měl navíc jezdit do zahraničí, zdálo příliš.
Ale vše zlé bylo pro něco dobré a tehdy vznikla z mé frustrace povídka Sakra.
Pokud někdo z vás prožívá podobnou situaci, je mi to líto. Ale vydržte. Posílejte životopisy, choďte na pohovory a nelamte nad sebou hůl i když ji lámou ostatní.
Já jsem se například navzdory svému údajnému pokročilému věku vrhla na odbornou stáž.
Přišla jsem za člověkem s dlouholetou praxí v oboru, ve které jsem případně chtěla podnikat. Zeptala jsem se ho, zda by mi byl ochoten předat své zkušenosti. Na oplátku jsem nabídla, že u něj budu pracovat zdarma.
Díky tomu jsem zjistila, že zase tak stará nejsem. Že pořád mám technické i další schopnosti. A také to, že bych zase mohla zkusit rozeslat pár životopisů.
Tentokráte ale jen na pozice, které odpovídaly mým představám.
Do Vesmíru jsem vyslala i jedno přání. Najít si práci, kde můj nadřízený nebude… (zde si prosím doplňte podle svého uvážení).
Měla jsem dost teorie bez praxe a chtěla jsem za sebou vidět výsledky. Chyběl mi kontakt se zákazníky, práce v týmu a různorodost. Věděla jsem, že potřebuji práci, kde se něco děje a řeší. Ideálně ve výrobě, kde se člověk může hýbat a nesedí celý den jen u počítače.
A jaký je tedy konec? Nebo že by šťastný začátek?
Jaké z toho plyne poučení?
Že změna může být zatraceně nepříjemná. Ale výsledek, ať už mu říkáme konec nebo nový začátek, může být nakonec docela fajn.
Našla jsem si práci.
Všechno probíhalo hladce už od samého začátku a můj nadřízený mi sedl od první chvíle. Když viděl moje nadšení, řekl rovnou, že mě bere. A pak už šlo všechno nějak přirozeně.
Každý den řeším nové a nečekané situace a téměř okamžitě vidím, kam jednotlivá rozhodnutí vedou. A hlavně mám pocit, že jsem tam, kde bych měla být.
Samozřejmě ani tady není všechno ideální a zalité sluncem. A vstávání v brzkých ranních hodinách pro mě stále představuje výzvu. Jenže všechny méně příjemné stránky bohatě vyvažuje to, že se každé ráno do práce skutečně těším.
Takže milý čtenáři, jde to. Opravdu jde.
Sice občas blbě, ale jde to.
A to je moje moudro na závěr.
Za chvíli vyjde slunce, budu se muset připravit na cestu. Překážky, konce a začátky. A pamatujme na stopy těch, co kráčeli před námi. Jsou nejisté doby s kroky a mě se zdá, že vedou i nevedou. Časy vyvážující občasným pozdravem, upřímným úsměvem kolemjdoucích…
Měj se, milý čtenáři.
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Jana Hotárková