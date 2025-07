Motýl a Had (takto se skutečně jmenují)

Dnes opět jeden příběh z červené knihovny. Tentokrát jsem raději napsala velmi poučnou bajku, v níž naleznete moudrost, ačkoliv tam vlastně vůbec žádná není. Tedy: bajka Motýl a Had.

V jednom kraji a jedné době žili byli motýl a had.

Motýl, který se jmenoval prostě jen Motýl, sídlil v Růžovém lese plném jednorožců. Ze všech stran zněl klidný jazz, a když byl Motýl náhodou smutný, zazněla píseň Duhová víla*.

V druhém lese žil had. I on se jmenoval jednoduše Had. Byl černý od hlavy až po konec těla a stromy mu zpívaly písně kapely In This Moment.

Jednoho dne se Motýl rozhodl vzlétnout do světa. „Co to jen napadlo motýlka pošetilého?“ Letěl a letěl, až narazil na Černý les – v odstínu černějším než černý. Motýl se hrozně bál. Všude kolem číhala nebezpečí a nástrahy. Málem jej sezobl pták, jindy se téměř chytil do pavučiny, kde sídlil pavouk o velikosti nejméně 40 cm** (ve skutečnosti tři). Motýl začal přemýšlet o návratu domů, ale měl obrovský hlad a byl příliš unavený na cestu zpátky, když tu narazil na odpočívajícího hada. Co kdyby si na něj Motýl na chviličku sednul? Zajisté by jim to spolu hodně slušelo – kdo ví. Možná by právě v něm našel moudrého spojence v lese plném nástrah. „Hade, hade, smím si sednout na tvou hlavu? Zkrášlil bych tak tvoje silné tělo“, pochleboval lišácky Motýl. „Rád bych se s tebou spřátelil a stal se tvým nejlepším kamarádem.“ Had jen mlčky zívl a dál pokračoval ve svém odpočinku. Motýl k němu přiletěl blíže a opět promluvil: „Hade, hade, můžu si na tebe sednout? Budu tvou součástí a společně budeme velcí kamarádi.“ Had však o Motýla stále nejevil zájem, a proto se maličký Motýl osmělil a bez pozvání usedl na samotný ocas hada. Náhle zazněla píseň Adrenalize a Motýl se proměnil v krvelačnou bestii, která hada sežrala!

Z bajky plyne prosté ponaučení? I ti nejmenší tvorové mohou skrývat velká překvapení. A jestli jste had a nacházíte se v blízkosti podivného motýla – pravděpodobně máte smůlu.







* Pokud se někteří ptáte: „To jako fakt?“, pak vězte, že ano – autorka se rozhodla konečně ukázat své pravé já.

** Podle měřítek, která obvykle používám na pavouky.