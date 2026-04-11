Kýchaní na draka
Opět píšu příběh na základě čtyř zadaných slov: Spolužačka, škola, polepšovna a podpůrné látky. V hlavě mi už nějakou dobu koluje jedna krvavá legenda z nosu, kterou do příběhu zakomponuji. Ano, už zase!
Kdesi kdysi, v Podkrušnohorské oblasti roku 1888, žil jeden drak specifickým jeskynním způsobem. Poblíž jeskyně, ale ne zas až tak poblíž, vystavěli školu. Pokud si pamatuji dobře, tehdy do školy děti chodili zahálet, protože vše, co se netýkalo makání, bylo tehdy bráno za lelkování. Tonda a jeho spolužačka Bára byli ti, co do školy chodili pravidelně, zatímco ostatní makali na poli, prali s valchou, krmili dobytek a prováděli další pracovní roztomilosti.
Bára i Tonda jednoho dne zjistili, že se ve škole při zahálení nudí a že by bylo dobré mít pořádný objekt pozorování. „Co kdyby začali dělat vědu, aby všechno viděli na vlastní oči?“ Zajdou za učitelem, ten přece ví i to, co neví.
Učitel byl… kde byl?
Ano, učitel měl zrovna střevní potíže, takže pracovní i volný čas trávil v místní kadibudce se značkou Polepšovna. Název, jak sám napovídá, vyzdvihuje přednosti tehdy zcela nového konceptu latrín. Zkratka znamená „potom to bude už jen lepší“.
„Pane učiteli, pane… čiteli!“ Volaly děti do Polepšovny.
„… děti?“ (Zde si můžete představit latrínové ASMR).
„My jdeme zkoumat do terénu. Nemusíte se o nás bát, bereme si s sebou svačinu a pití s takovým množstvím cukru, že by to porazilo i draka.“
„A… ano, děti, jděte,“ a opět zavládly zvuky blízké řevu divokého zvířete.
Bára s Tondou po cestě za objevy přemýšleli – co by mohlo být skvělým objektem jejich pozorování – co? Tondovi šrotovala kolečka v hlavě, Báře kostičky, přemýšleli a přemýšleli, když Bára pozvedla svůj zrak od země a zvolala: „Touché!
Tonda se divně podíval na Báru: „Tuše? Tuž tu jsem bohužel nevzal.“
„Ale ne, mrkni se před sebe.“
*******
Drak
Dnes ráno jsem měl divné tušení. Že mě zase přijde někdo otravovat? Většinou se mě lidé bojí, a tak do jeskyně moc nechodí a nechávají mě na pokoji. Ale dnes je den, kdy čuchám změny!
Drak byl podivín, samotář, morous, ale lidi nežral. Nežral tím pádem ani mladé princezny. I když jedna jednou přišla a dokonce mu řekla, že by se chtěla nechat sežrat.
A sotva zavzpomínal na princeznu, uviděl v zpovzdáli přicházet dvě děti.
„Čau draku.“
„Hmmm,“ „zadráčil“ se drak.
„My víme, že umíš mluvit,“ nenechali se děti opít rohlíkem, „tak řekni čau, řekni čau, draku.“
„Tak jo, umím mluvit, nechte mě být!“ Odsekl drak.
„To bohužel nemůžeme, protože my jdeme dělat vědu.“
„Jako proč? Nestačí Vám, že si řeknete, že něco je?“
„Ne, ne draku, my chceme vidět do jádra pudla.“ Řekla Bára.
„O jednom pudlovi bych věděl, je to učiněný ďábel, ale kuchat ho?“
„My pudla kuchat nechceme, ale tebe trochu jo. Neboj, určitě nic neucítíš, bude to jenom takové decentní, jako od včeličky.“
Děti se tvářily urputně – drak se snažil vymyslet, jak je od činu odklonit. Vůbec neměl tušení o co tady jde?
„Vy chcete kuchat mě… proč ?“ Hrál drak o čas.
„Protože z tebe pocházejí červené drahokamy, co jsou tady všude kolem,“ vysvětlovala Bára. Bylo známo, že nejvíce červených kamenů pochází právě z Dračí jeskyně. Většinou kamínky lidé sbírali kolem jeskyně, ale dovnitř, dovnitř se odvážil jít jen někdo buď moc odvážný, zvídavý nebo úplný blázen… a také princezna.
Bára s Tondou patřili do prvních dvou skupin. Moc chtěli zjistit, jak se červené kameny tvoří.
„Prý drahokamy pochází z tvé krve. Když zjistíme příčinu vzniku, vrhneme se na hromadnou výrobu.“
„A zbohatneme,“ dodal Tonda nezištně.
Je pravda, že se drak vždycky divil, proč má všude kolem sebe červené kamínky, po kterých lidé tolik prahnou.
Děti se k drakovi přibližovaly s nabroušenými dřevěnými meči, o kterých se autorka zapomněla zmínit (děti si meče vzaly, když odcházely ze školy).
„Mám jiný nápad,“ zařval drak na poslední chvíli a dodal, „řeknu vám mé největší tajemství.“
Bára s Tondou vykulili oči. Zjistit dračí tajemství, to je skoro největší tajemství na světě!
Pro větší napětí drak chvíli mlčel...
„Tak jo, když kýchám a kýchám dlouho… „ oči se rozšířily až k bodu prasknutí, „teče mi z nosu krev!“
Tonda s Bárou byli paf. Konečně se odhalilo velké dračí tajemství.
„Takže navrhuji jasný plán,“ dodal drak. „Najdeme podpůrné látky na kýchání a začneme bohatnout. Jenom nevím, jaké látky to jsou. Někdy kýchám moc a někdy vůbec.“
Bára s Tondou dlouho přemýšleli, jenže s tímhle si rady nevěděli. Rozhodli se proto zajít za nejpovolanějším – panem učitelem.
„Pane učiteli, pane učitelíííííí! Co by mohlo vyvolat kýchání draka?“ křičeli Bára s Tondou do Polešovny.
„To je přece jasné – draci jsou alergičtí na bojínek.“
Bára se zamyslela: „Luční, nebo jiný?“
„Jakýkoliv, drak nemá moc bojínky rád – má na všechny alergii.“
Než se stačil pan učitel vůbec zeptat, proč potřebují vyvolat kýchání draka, byly děti na zpáteční cestě za drakem.
Následoval rychlý sběr bojínku s přímou donáškou k dračím nozdrám.
A co následovalo? Ano, drak kýchal a kýchal až mu začala téct krev z nosu. Ne čůrek, ale pořádný proud, jaký ještě nikdo nikdy neviděl.
Při dopadu na zem se však předpoklady ne a ne potvrdit. Byla zde jenom krev, ne drahé kameny! Bára navrhovala doplnit louže ohněm, ale drak byl už docela vyřízený – slzel, kýchal a byl úplně „KO“.
„Tak jo, balíme, je to nuda, samá louže a žádné drahokamy,“ zhodnotil opět nezištný Tonda. Nakonec draka empaticky zanechali jeho osudu a šli domů. Ten den bylo všechno úplně na draka!
Cestou se ještě zastavili ve škole, aby zkontrolovali pana učitele, jestli se v Polepšovně už polepšil a oni se zítra nemuseli nudit. A vskutku, kadibudka byla otevřená!
Tonda se pro jistotu podíval, jestli ho nešálí zrak a pan učitel se třeba nepropadl otvorem dolů. Nepropadl! Zítra může být škola a oni se rozhodně nudit nebudou!
Ale je fakt, že ten den se žádný vědecký přelom nekonal a nikdo ani nezbohatnul.
Tak jaké je tedy z pohádky poučení?
Netuším!
Někdy se pokusy nepovedou a někdy si dokonce vyžádají oběti draků. A taky – z dračí krve červené kameny možná nevznikají. Tak mě napadá – nebude za tím něco dočista jiného? Něco hluboko v zemi: Teplota, tlak, žížaly? No a jak se takové kamínky dostanou ven? Samé záhady, samé záhady, až mě z toho bolí hlava, takže raději přenechám bádání na vás.
Dobré ráno i dobrou noc – někdy zase paaa!
Jana Hotárková
Příběhy v neklidných časech
V neklidných dobách se objevují příběhy, které stojí za sdílení – a také písně, humor, nadhled a odvaha, která si žije po svém a vlastním tempem.
Jana Hotárková
Trnka v poli
Dnes příběh o životě, který je blízký trnce – keři s krásnými květy a trny, jež se umí zarýt hluboko. Podobnost příběhu a postav se skutečností je čistě náhodná.
Jana Hotárková
Vyšívání s neandrtálci
Nedávno jsem při sledování televize vyšívala vánoční dečku. Tento umělecký počin byl ještě minulý rok pětiletkou, ale nyní se z něj stala desetiletka. Dečka je malá a moje vůle ji jednou dokončit, silná.
Jana Hotárková
Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší
Jeden čtenář mě kdysi požádal, abych napsala něco ze svého osobního života. Dalšímu bych zase ráda vyhověla tématem červené knihovny. Dnes tedy „spojím několik much jednou ranou“. Napsaný smajlík.
Jana Hotárková
Posolená lehkost bytí
Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Na jedné kalamitě jsme vydělali, druhá nás sejmula, popisuje majitel lesní školky
Nahoru a dolů. Jako na vlnách opravdové sinusoidy si musí připadat Patrik Barnet, majitel lesní...
Praha 1
Slavnostní zahájení sobotního festivalu Kampa střed světa.
Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy...
Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou
Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadržela čtveřici, kterou podezírá z krádeže peněz ze dvou...
Prodej stavebních pozemků, Postoupky u Kroměříže.
Kroměříž - Postoupky
4 035 000 Kč
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
