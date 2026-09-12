Jarní probuzení
Popletená DOBRODRUŽSTVÍ malého ČMELÁČKA
Text © Jana Hotárková, 2026 Ilustrace © Miroslav Bučánek,
Děkuji neziskové organizaci Čmeláček za inspiraci k vytvoření této knihy. Dále děkuji Vrabčákovi, Mirkovi, Verči a všem, kteří nezapomněli věřit na pohádky. A hlavně vám, děti, že jste. Nechť příběhy slouží pro všechny dětské úsměvy světa.
Jarní probuzení
Co to? Kap–kap–kap… Poslední kapky tajícího sněhu dopadají vedle hnízda, kde se zrovna probouzí jaro. Do prvního jarního rána probouzí se i malinkatý Čmeláček. Jeho hnízdo je ukryté hluboko v zemi, v měkkém teple a bezpečí. Jedno očko se líně pootevřelo, druhé zvědavě vykouklo ven.
„Uáááh,“ zívne Čmeláček. Zkusí jedno křidélko – bzzzzzz – a pak druhé bzzzzz.
„Tak poleť maličký, čeká nás první dobrodružství,“ ozval se maminčin hlas. „Ještě chviličku, maminko,“ zamumlal Čmeláček ospale.
„Ještě malinkatou chvíli, než si pořádně protáhnu křidélka,“ ujistil maminku Čmeláček.
A maminka byla trpělivá. Čekala na Čmeláčka, protože věděla, že je to jeho první den, kdy vyletí z hnízda a začne objevovat nový svět.
Takový den může být nejen kouzelný, ale i trošku strašidelný. Čmeláček se přibližoval pomalu k východu hnízda. Čím více se přibližoval, tím více cítil divné v bříšku, cítil taky stažené v krku, jako by tam něco uvízlo a nemohl polknout. Připadalo mu to něco jako černá koule, která chce Čmeláčkovi ublížit! Maminka si všimla, že se Čmeláček celý třese. Konejšivě maličkého pohladila a dodala: „Nemusíš se bát, budu celou dobu u tebe. Dám pozor, aby se ti nic nestalo,“ dodala maminka s milým úsměvem a ukázala na cosi krásného venku:
„Podívej Čmeláčku květina!“
Čmeláček se ještě trochu bál, jenže strach pomalu vystřídalo něco dalšího. Chtěl rychle zjistit, co je to květina a jak vypadá zblízka. Maminka slibovala, že uvidí něco, co ještě nikdy neviděl – ani ve snu když spinkal. Pomalu se mu rozšířila očka a otevřela se mu pusa. Maminka mu vysvětlila, že je to zvědavost, a že občas pomáhá se strachem, ale že i strach je v pořádku, protože ten nám radí, když je opravdové nebezpečí.
Tentokráte ale vyhrála zvědavost. Čmeláček z hnízda vyletěl – a nestačil se divit, kolik krásy, barev a vůní na světě čeká. Květina, kterou maminka ukazovala, byla opravdu kouzelná, úplně zářila. „To je barva žlutá,“ vysvětlila maminka. Čmeláček si pomyslel, že je to ta nejžlutější květina na světě. I když vlastně ještě žádnou jinou květinu nikdy neviděl.
Zvedl oči vzhůru – a uviděl slunce. To bylo ještě žlutější než květina. A jak krásně hřálo! Teď už se Čmeláček přestal skoro bát. Zkusil kousek po kousku začít objevovat svět – nové barvy, nové vůně. Nejprve opatrně, malinko, malinko…. a potom už létal od stromu ke stromu, od květiny ke květině. Nakonec létal tak rychle, že ani samo slunce ho málem nemohlo dohnat.
Maminka mezitím poletovala kolem a sbírala pyl z květin. Očko po očku sledovala svého malinkého Čmeláčka, aby se mu nic nestalo. Jenže když máte schopnost létat rychle a ještě rychleji, občas se přihodí i něco nečekaného. Třeba velké „Au!“ zabrumlal Čmeláček. To byla ale rána!
Narazil přímo do čela obrovského zvířete. Zvíře zamrkalo a hlubokým hlasem zabručelo: „Búúú, hmm.“ Při přežvykování trávy sem a tam – tam a sem – se rozmrzele podívalo na Čmeláčka. Chudáček Čmeláček si na zemi oprašoval svá křidélka.
„Co to děláš?“ zeptalo se zvíře. „Nic nedělám,“ odpověděl Čmeláček, „jen se kochám a objevuji.“ „A kdo jsi?“ chtělo vědět zvíře. „Čmeláček, co se zrovna probudil a má dobrodružství,“ pravil Čmeláček. Čmeláček byl taky zvědavý, proto se zeptal: „A kdo jsi ty?“
„Búúú… jsem kráva. Přežvykuji – přežvykuji a dělám búúú,“ odpovědělo zvíře. „Aháá, tak ty jsi kravička! To si tě budu pamatovat. Já zase letím,“ zvolal Čmeláček a rozletěl se dál. „Dávej pozor, zbrklíku!“ volala za ním kravička.
Ale Čmeláček už byl tak daleko, že její radu vůbec neslyšel. Zase létal sem a tam – tam a sem – a oči mu zářily zvědavostí. Najednou spatřil krásnou kapku, která se třpytila na stéblu trávy a málem spadla.
Čmeláček zatřepetal stéblem – kapka se skutálela dolů. Rozprskla se o zem a trošku ho pocákala. Čmeláček se rozesmál, jak legrační to bylo. Tu se slunce rozhodlo, že si s Čmeláčkem zahraje na schovávanou. Schovalo se za strom – pak zase vykouklo. Chvilku ano, chvilku ne. Čmeláček poletoval sem a tam – tam a sem – až se stalo... Ještě větší „Au!“ „Au!“ vykřikl Čmeláček. Narazil přímo do stromu.
„Čmeláčku, měl bys trochu zpomalit,“ promluvil strom mírným, klidným hlasem. „To se ti snadno řekne, když ty tu jen tak stojíš,“ namítl Čmeláček. „Ale já můžu létat – a podívej, kolik je toho na světě k objevování!“ Strom se usmál. Protože nejen malinkatí čmeláčci, ale i stromy se smějí. Poznáte to tak, že strom jemně zatřepotá větvičkami a když dobře nasloucháte, zaslechnete téměř neslyšné: „Chichichi…“
„I já, Čmeláčku, vidím všechno, co vidět mám,“ pravil strom. „A víš co? To, co nevidím, o tom mi můžeš vyprávět ty.“ A tak se Čmeláček zastavil a začal vyprávět o žluté květině, která svítila jako slunce, o žluté barvě, která hřeje. O světě, kde je hezky, ale někdy se objeví i chvíle s „Au!“. A potom je zase veseleji. Vyprávěl dál o dobrodružství, o kapce na trávě, která padá dolů a udělá velké „cák“, a o stromu, který poslouchá a umí se smát svým tichým „chichichi….“ A strom poslouchal a dělal „chichichi…“.
Když Čmeláček s vypravováním skončil, přiletěla maminka z práce, kde nasbírala mnoho pylu. Čmeláček se rozloučil se stromem a spolu s maminkou odletěli domů – odpočinout si a připravit se na další dobrodružství, která na Čmeláčka čekají, až se zase probudí.
Jana Hotárková
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Jana Hotárková