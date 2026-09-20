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Čmeláček a trampolína

Jana Hotárková
Dnes přichází na řadu druhá kapitola z mé knížky. Pokud máte malé děti, moc by mě zajímalo, jak na pohádku reagují? Příště zveřejním poslední kapitolu. A dnes? Čmeláček zažije opravdu velké dobrodružství!

Čmeláček a trampolína

Co to tady ťuká? Kap–kap–kap! Mírný deštík bubnuje do trávy vedle hnízda právě ve chvíli, kdy se Čmeláček probouzí. Protáhne křidélka, zívne, zamrká – a už se celý nedočkavý chystá na další dobrodružství. Na snídani málem zapomene, tak moc se nemůže dočkat.

„Mami, můžu dnes na výlet úplně sám?“ prosí Čmeláček. „Prosím, prosím!“ „Jsem už docela velikánský, až obrovský, každý se mě bude bát,“ řekl Čmeláček a přitom rozevřel svá křidélka, aby ukázal, jak je opravdu veliký.

Maminka se usmála. „Tak dobře, Čmeláčku, ale jenom kolem hnízda. Kdyby začalo víc pršet, přijď se domů schovat, protože velké kapky by ti mohly ublížit, i když už jsi veliký.“
„Jupíí!!“ zaradoval se Čmeláček po čmeláčím způsobu. Vzlétl do výšky a udělal dvě radostné otočky.

Vyletěl z hnízda a začalo velké samostatné čmeláčí dobrodružství. Čmeláčka ale může nebezpečí potkat i kousek od hnízda. Když prší, často k tomu i fouká – a někdy fouká opravdu moc! Fíí – fííí, vítr si píská a Čmeláček vůbec netuší, kam ho to nese.

Najednou se chudák zachytí o něco lepkavého – byla to pavučina! Snažil se vyprostit, rychle mával křidélky sem a tam, jak ho to učila maminka, přesně pro takové případy. Čmeláček je vyděšený. Moc a moc se bojí a netuší, co si má počít. A vítr pořád fouká – a vůbec mu nepomáhá.

„Hele, co mi to tady kazíš, prosím tě?
Tady je můj domov – klid pavoučkové sítě,“ ozval se pavouk.
„Zrovna jsem chtěl spát
abys věděl, i ty jedno čmeláčí dítě!“

„Bojím se… ty mě sníš?“ pípl Čmeláček.

„Ale prosím tě,
čeho se bojíš?
Co bych tě jedl!
Ty mi Čmeláčku, za námahu nestojíš.
Jím jenom malé mouchy,
jsou do bříška akorát,
smrduté jak lopuchy,
to já, střední pavouk, moc a moc rád.
Se čmeláky jsem kamarád.
Jen mi vadí, když mi ničíš spací pavučinu,
zrovna jsem chtěl postavit vedle velkou trampolínu,
ve spaní jsem technicky přemýšlel,
kdybys mě nevzbudil,
už bych plánek možná měl,“ povzdychl si pavouk.

„Co je to trampolína? To znamená, že mě sníš?“ podivil se Čmeláček, přemýšlel.

„Já nejím,
vždyť jsem ti to říkal,
zabalím, vycucnu,
tak velký hmyz jako ty
to není žádný šprým,
dal bys mi moc práce,
v bříšku dělal trampoty.
Ty opravdu nevíš, co je trampolína?
Nikdy jsi ji neviděl?
Něco jako pružina.
Na ní se skáče nahoru a dolů
Skoro až do nebe.
Jakpak já to vysvětlím, u sta hromů, u dvěstě hromů!

„No páni! To může být legrace, pavouku.“

„Tak pojď, budeš pomáhat,
opravíme pavučinu,
jsi teď stavitel, parťák i můj kamarád.“

A tak pavouk s Čmeláčkem společně opravili pavučinu a postavili trampolínu. A byla to ta nejpěknější trampolína z pavučiny, jakou svět kdy viděl! Museli ji hned vyzkoušet.


Čmeláček brzy zjistil, že trampolína je velká zábava. Když skákal, dostal se skoro až do nebe a křidélka k tomu vůbec nepotřeboval. A jaká to byla podívaná! Na trampolínu se přišla podívat celá louka. Všichni výskali radostí. Den byl tak krásný, že se Čmeláčkovi ani domů nechtělo.

Když maminka zavolala: „Čmeláčku, poleť domů, večeře!“, Čmeláček byl smutný, že musí s trampolínou skončit. Ale věděl, že dnes bude na večeři kaše s medem a to si nemohl nechat ujít.
„Tak ahoj, pavouku, můžu si zítra zase zatrampolínovat?“

„No jasně, že můžeš,
trampolína je pro tebe,
abys mohl klidně skákat
klíďo až do nebe.“

A tak skončil zase jeden den Čmeláčka. Den, který začal moc hezky a dobrodružně, potom byl chvíli hodně děsivý, ale nakonec dopadl moc dobře. K tomu ještě kaše s medem a to je úplně nejvíc, co si může malý Čmeláček přát, protože on má med moc a moc rád.

Tak dobrou noc
ne dobrý den,
a to se ví,
Čmeláček domů nelezl komínem.

Je v postýlce,
zavřel pusu i očka,
sladké sny si nechá zdát,
teď chrupká, pěkně spinká,
zase zítra, kdo se dočká.

Autor: Jana Hotárková | neděle 20.9.2026 13:56 | karma článku: 0 | přečteno: 2x
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