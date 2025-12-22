Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší
Záměrně jsem zvolila jednodušší a odlehčenější téma, protože ve svém soukromém životě teď příliš legrace neužiji. Doufám tedy, že se společně zasmějeme a naladíme se na čas sváteční.
Prozradím vám, že jsem za svých mladických let červenou knihovnu příliš nečetla, zato jsem s velkou vášní vyznávala kult mexických telenovel. Nebyl díl, který bych neviděla. V posledních hodinách ve škole jsem se nemohla dočkat, až dorazím k babičce a společně se podíváme na krásného Diega, nebo Josého. S babičkou jsem pak trávila dlouhá filozofická odpoledne nad tím, proč on udělal tohle, ona zase tamto, a že už se přece musí konečně něco stát – i když se nakonec nikdy nic pořádného nestalo.
Je pravda, že mé představy o lásce na dlouhou dobu formovaly právě tyto vášnivé příběhy. Vymýšlela jsem si další zápletky, které mohou nastat a babička se při tom všem potutelně a laskavě usmívala a občas moudře pokyvovala hlavou. Sama to s muži neměla úplně lehké a obávám se, že já jsem na tom podobně a že ona už to tehdy tak nějak tušila.
Pokud dnes někdo hledá intelektuálnější rovinu, pak ji v mém životě vyvažovala doporučovaná četba od táty a pánů profesorů: Alberto Moravia, Gabriel García Marquéz – zejména Sto roků samoty, či Láska za časů cholery – a také Robert Ruark a jeho Medojedky. Medojedky jsem bohužel nikdy nedokázala dočíst, ale myslím, že na ně konečně nadešel čas.
A teď tedy konečně k samotnému příběhu. Nechť vás strhne vyprávění plné vášně a nečekaných zvratů! A protože nadešel čas vánoční, i zde jsem dala „pár mušek dohromady“.
Až naprší a uschne – a pak raději znovu naprší
Majka zdobila vánoční stůl. Kapra, tak jako každý rok, se rozhodla nechat přežít a večer ho dát kamarádovi zpátky do rybníka. Prý stejně umře, ale ona pořád doufala, že třeba ne. Zatím se spokojeně koupal ve vaně a nic netušící si užíval chlorované vody. Majka prostřela stůl vyšívaným ubrusem. Vyšívala ho sama a při tom si připadala jako pravá hospodyňka. Doprostřed stolu postavila babiččin kovaný svícen, který kdysi dostala jako svatební dar. Byl umělecky velmi zdařilý, leč poněkud nepraktický: Paprsky slunce trčící do všech možných stran a uprostřed dva robustní květy šípkových růží, obklopující velký kalich z listů, kam se dává svíčka.
Potom Majka na stůl ještě přidala sváteční porcelán, příbory a sklenice. Letos budou s manželem sami, dcera byla tentokrát na svátky u svého otce. Kdysi ještě doufala, že by kolem stolu mohlo běhat více dětí, ale s novým manželem se jim to už nepoštěstilo.
Zasněná ve sváteční nostalgii se ohlédla směrem k pohovce, kde podřimoval Juan. Malinko chrápal – tedy spíš dost – a z koutku úst mu dokonce stékala slina, ale i přesto Majka Juana milovala. Hodně a vášnivě. Nikdy k žádnému muži necítila nic podobného. A zdálo se, že i Juan to má s Majkou podobně. Tak, jak se jí dokázal podívat do očí, jak ji uměl pohladit, rozesmát… a v posteli to byla většinou dokonala souhra. A i když občas nebyla, vždycky mezi nimi zůstala zábava, lehkost a hravost.
Juan Carlos Peréz byl neskutečně přitažlivý muž. Tmavé vlasy, lehce prošedivělé už od útlého mládí, mu dodávaly na charakteru. Nikdy nebyl vyloženě cvičící typ, ale měl pevnou postavu a přirozenou sílu. Rád nosil obepnutá trika, v nichž se rýsovalo právě tolik, aby si žena všimla – a fantazie udělala zbytek.
A jeho jiskřivé oči…stačilo se jen podívat, lehce se pousmát svými výraznými rty – a téměř každé ženě se podlomily kolena. Juan během života nasbíral v oblasti postele bohaté zkušenosti a jeho kreativita ho u žen řadila mezi nejlepší milence. Juan byl spokojený muž: v nejlepších letech, volný a úspěšný.
Až jednoho dne potkal Majku. Na první pohled obyčejnou Majku, která si nepřipadala nijak výjimečná a nikdy nepřemýšlela, zda je hezká, nebo ne. Brala se takovou, jaká je, a porovnávání jí přišlo odjakživa podivné. Záleželo jí jenom na tom, aby její tělo fungovalo a aby se v něm cítila dobře.
Občas kolem ní byl nějaký muž ale většinou to nestálo za řeč. Až potkala Juana.
Každý úplně jiný – a přesto, když se poznali, svět se zdál padlý na hlavu, lidé kolem kroutili hlavou, jak tak naprosto odlišné bytosti mohou být spolu, ale oni dva nějak věděli, že k sobě patří.
Česko-mexická telenovela jako vyšitá!
Vracíme se tedy zpět ke štědrovečerní situaci, kdy Juan seděl na gauči – opět v napnutém tričku, ze kterého mu však tentokrát již nečouhaly svaly, nýbrž pěkně nadité břicho. Majka totiž moc dobře vařila a Juan byl spokojený. Jeho postavu většinou nekomentovala, ale když se k tomu přidaly další neduhy – cholesterol, náběh na cukrovku a podobné radosti středního věku – začala se aspoň snažit připravovat zdravější varianty jídel. A nevyhnula se tomu ani štědrovečerní večeře.
Majka svého muže probudila, aby se mohli společně navečeřet. Dnes se podával vege kapr a bramborový salát s jogurtem, a co hůř – jako příloha rajčatový salát!
„Vždyť víš, že nejsem králík – to mám žrát jako nějaký vačnatec?“
Juan si malinko popletl, ale aspoň se trefil do savce.
„Možná bys mohl malinko cvičit a jíst zdravěji… víš, co ti říkal pan doktor,“
snažila se Majka uchlácholit svého chotě.
„Majko, až naprší a uschne!“ odsekl Juan a zamířil do ledničky pro pořádný kus špeku. „A potom raději zase naprší!“ „To se ti už nelíbím, nebo co, že s tím pořád začínáš?“
„To ne Carlosi… jen se podívej. Předevčírem napršelo, včera bylo docela sucho a dnes zase prší!“
„Carlosi! Tak to už je něco, když mi říkáš druhým jménem. To snad přemýšlíš o rozvodu? Nebo mi zahýbáš s nějakým štíhlounem?“
Dramaticky při tom Juan bouchl pěstí do stolu, až i chudák kapřík ve vaně nadskočil a málem leknul.
„A dost, Juane Carlosi!“ zvedla Majka hlas. „Mám tě moc ráda a pořád jsi pro mě ten nejpřitažlivější chlap na světě, ale napršelo, trochu uschlo a zase napršelo – a já chci, abys se sebou začal něco dělat!“
Samu sebe Majka překvapila, jakou dostala kuráž a jak se hezky rozohnila.
I Juan si té změny všiml – a ta nová, sebevědomá Majka se mu zalíbila víc, než by čekal. Přiblížil se k ní, přejel jí hřbetem dlaně po krku a sjel níž, až k prohlubni mezi klíčními kostmi, kde se jí lehce dotkl jazykem. Nasával její vůni a po zádech mu přeběhl mráz vzrušení.
To už Majka nevydržela. Otočila se k němu, přejela svýma rukama po jeho a nechala je sklouznout na svůj zadek – jasný signál, že má Majku nadzvednout, aby ho mohla obemknout nohama a on ji posadí na stůl.
Jenže Juan sice Majku chtěl nadzvednout, ale roky bez cvičení a tenhle náročnější manévr byly na jeho záda příliš. V bedrech mu křuplo a Juan se s bolestivou křečí snažil udržet rovnováhu. Myslel si, že stůl je hned u nich, a tak se pokusil Majku položit jakýmkoliv způsobem posadit. Jenže pár centimetrů chybělo, Juan se zapotácel – a v další vteřině oba spadli na stůl. Následovalo Juanovo převalení přes Majku a prudký náraz jeho nosu do kovového svícnu. Rána to byla pořádná – až začala téct krev z nosu. Majce mezitím vyrazil dech. Naštěstí se Juan rychle duchaplně narovnal a snažil se zjistit, co se stalo s jeho ženou. Nos ho bolel šíleně a krev mu kapala čím dál víc. Potůčky rudé barvy dopadaly přímo na Majčiny krásné květované šaty. Zatímco ona pomalu přicházela k sobě. Když se natolik probrala tak, aby se zorientovala, propukla v nekontrolovatelný smích. A v tu chvíli i Juan zapomněl na bolest i krev a začal se smál s ní.
Majka rychle skočila pro led, položila ho Juanovi na krk, do nosu mu zasunula vatový tampón – a smála se dál společně s ním nad tou nejbizarnější vánoční nehodou, jaká se jim kdy stala.
A když krev přestala Juanovi téct, dal si do úst kousek rajčete a dodal: „Máji, když už teda zase napršelo, tak já slibuju – slibuju, že ten pupek dám dolů.“ Majka ho něžně políbila na tvář a pohladila. V tom se otočil zámek a ve dveřích stála usměvavá dcera. Co víc si mohla Majka ten večer přát než být se svými milovanými pohromadě. A Juan? Jeho předchozí rozladěnost byla ta tam – v tu chvíli měl pocit, že má úplně všechno.
Teda… trochu a tajně si přál jen jedno: aby už nikdy nemusel dát do pusy ten hnusný rajčatový salát.
Pěkné a radostné svátky Vám přeji!
Jana Hotárková
Posolená lehkost bytí
Pár rozhodnutí — možná jedno jediné — a dno vítá? A pak jen dvě cesty: ještě hlouběji, nebo se pokusit najít stezky. Stezky často vrtkavé, plné nástrah a odřenin.
Jana Hotárková
Kvákoty
Původně to měl být seriózní text. Ale potom přišel žabák a vrba Verča. A Poltergeist Míra. A salát. Takže Kvákoty!
Jana Hotárková
Čas přání
Meditační příběh na dobrou noc. Věnováno Šárce a Leošovi – a všem, kteří sní. V dobách těžkých je všechno tak nějak na nic. A právě v takových chvílích jsou příběhy poklidného stylu na místě.
Jana Hotárková
Absurdní pohádka
Dnes vás pohádka zavede do Absurdního lesa. Opět doporučuji nehledat ponaučení ani hlubší smysl. Výjimku tvoří snad jen odkaz na jezení mrkve, protože mrkev je skutečně dravě zdravá! Za krásné foto od Kateřiny Kissové děkuji.
Jana Hotárková
Pohádka o dráčkovi, který „nakrknul“ duchy lesa
Jednoho dne ale došla trpělivost snad celému pralesu. Draček totiž snědl všechny zásoby potravy na horší období. A to už duchové lesa nemohli přehlížet. Pohádka je původně vytvořena pro článek viz níže......
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...
Vánoční tramvaj interiér linky č.10 u Anděla, tramvaj Porsche 9170. V tramvaji vánoční písně.
Gutovka
Příprava ledové plochy v areálu Gutovka v Praze 10-Strašnicích.
Náměstí Míru
Zářící vánoční tramvaj Škoda 14T"Porsche"na Náměstí Míru. Vůz evidenčního čísla 9170 z vozovny...
Lidé ve Strážnici hledají okno s rozzářeným číslem ukazujícím blížící se Vánoce
Každý prosincový den hledají místní v ulicích Strážnice na Hodonínsku okno s rozzářenou číslicí...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 31
- Celková karma 4,06
- Průměrná čtenost 97x
Prosím o respektování autorského práva. Rovněž nesouhlasím s použitím mých děl pro trénink umělé inteligence.
Jana Hotárková