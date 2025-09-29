Volební sliby a prevence
Volební týden a hromada hnoje
Volební týden je tu. Předvolební kampaně žadatelů o důvěru spoluobčanů vrcholí a sliby, často na hony vzdálené od reality, se vrší jako hromada hnoje. Stejně jako na statku má i v politice hnůj svoji roli – může být základem úrody, nebo jen páchnoucí přítěží. Je to na nás, voličích, buďto hromadu uklidíme, odvezeme ji na pole a využijeme jako hnojivo, nebo ji necháme tlít uprostřed dvora, aby nám zasmrádala celé další čtyři roky.
Prevence je jako hnojivo
Prevence je v politice přesně tím, čím je hnůj pro hospodáře. Nevoní, není „bombastická“ a málokdo ji chce ukazovat sousedům. Ale bez ní úroda nebude. Politici raději sázejí na „květy“ – rychlá zvýšení platů, nové budovy, razie. Jenže bez dlouhodobé a systematické prevence jde o plané květy, které bez živné půdy rychle uvadnou. Raději než na otázky o financování změn a efektivitě nástrojů rozbalují plyšáky anebo sáhodlouze opakují prázdné fráze. Konkrétní čísla, změny zákonů nebo odborné studie, na kterých staví své představy o budoucím vládnutí jako by byly „nakažlivou nemocí“.
Co strany slibují
Co v oblasti prevence nabízí současná předvolební kampaň jsem procházel jako již tradičně s velkým zájmem. Odborníci se shodují, že právě preventivní programy mohou s kriminalitou, šířením nemocí nebo třeba závislostmi „bojovat“ velmi efektivně a celé řadě problémů je možné s jejich pomocí přecházet. Níže nabízím takový malý výběr toho, jak se tímto tématem „kampaň“ vypořádala. Samozřejmě nejde o komplexní analýzu, je to jen pohled do toho, co nabízí ti, kteří mají největší šanci ve sněmovně po volbách usednout.
Při pohledu do volebních programů stran, které mají reálnou šanci proniknout do Sněmovny, je vidět, že prevence se objevuje všude – ale v různé podobě. Hnutí ANO přichází s poměrně konkrétním plánem: chce vytvořit krajská centra prevence zaměřená na screening rakoviny a chronických chorob, posílit roli praktických lékařů i lékáren v preventivních programech a zajistit více školních psychologů. Stejně tak slibuje reformu péče o ohrožené děti a lepší systém včasného záchytu případů zanedbávání či týrání. Vše zní ambiciózně, ale otázkou zůstává, z čeho to zaplatí – v programu stojí tradiční fráze o lepším výběru daní a omezení šedé ekonomiky.
Koalice SPOLU zdůrazňuje spíše osobní odpovědnost. Nabízí bonusy za zdravý životní styl, úpravy spotřebních daní tak, aby motivovaly k méně rizikovým alternativám, a také podporu lokálních projektů prevence kriminality. Nejde tedy o plošné navyšování rozpočtů, spíš o motivační nástroje a daňové pobídky. Oproti tomu Starostové (STAN) mají detailní plán plný moderních přístupů – od daňové odčitatelnosti benefitů na sport přes zavedení zdravotní výchovy do škol až po plošné zavedení case-managementu na obcích a rozšíření duševně-zdravotních služeb pro mládež. Jde o propracovanou koncepci, která odpovídá doporučením OECD i českého NERVu, ale vyžadovala by výrazné posílení personálních i finančních kapacit.
Piráti slibují, že posílí financování prevence přímo ze zdravotního pojištění a donutí pojišťovny, aby nesly větší odpovědnost za zdraví obyvatel. Do jejich programu se dostaly i progresivní návrhy – například zapojení terapeutů do prevence duševních onemocnění nebo vědecky podložené využívání psychedelik v léčbě závislostí. To jsou smělé plány, které by ale vyžadovaly legislativní změny a patrně by narazily na odpor konzervativnějších stran a hlasité části veřejnosti, bez ohledu na doporučení odborníků .
Na opačném pólu stojí SPD. Ta sice deklaruje „důraz na prevenci“, ale většina jejich návrhů směřuje k represi – nekopromisní postoj k násilí na dětech s tvrdými tresty, tvrdý postup proti dealerům drog. Preventivní složka zůstává spíše vágní. Koalice Stačilo!/SOCDEM jde jinou cestou: vidí prevenci v sociální politice. Prosazuje pět týdnů dovolené jako prevenci nemocnosti a úrazů, komunitní hlídky v rizikových oblastech a programy pro děti a mládež ohrožené závislostmi. Jde tedy více o sociální než zdravotní rozměr prevence.
A nakonec Motoristé. Ti by mohli alespoň přinést promyšlený program prevence dopravních nehod – místo toho slibují spíše obecně „motivaci k prevenci“ ve zdravotnictví a komunitní centra pro seniory jako prevenci osamělosti. Přidávají také fráze o posílení prevence kriminality. Některé jejich návrhy – třeba důraz na mezigenerační centra – nejsou špatné, ale působí spíše jako doplněk k hlavní agendě.
Podrobnosti lze nalézt v programech a prezentacích výše zmíněných stran a hnutích a doufám, že každý z vás alespoň „v tom svém“ nabídku letošních voleb prošel. Neřekl bych, že programy se z nějak zásadně liší od voleb předešlých ve většině témat. Důležitější, než to co slibují bude reálný jejich výkon, prioritou byla prevence i pro všechny poslední vlády včetně této, realita však byla odlišná.
Realita výdajů
Sliby stran se snadno píší, ale realita financování prevence je nakonec jinde. Česká republika v roce 2020 vydala na primární a sekundární prevenci jen 11,4 miliardy korun, tedy zhruba 3 % výdajů na zdravotnictví. V roce 2021 číslo vyskočilo na 47 miliard – nikoliv díky politické vůli, ale kvůli covidu, testům a očkování. Podíl na výdajích tehdy dosáhl rekordních 8,1 %. O rok později už prevence spadla na 5,2 % a od té doby se pohybuje kolem 4–5 %. To je sice mírně nad průměrem EU, ale hluboko pod zeměmi jako Německo, kde na prevenci jde téměř 8 %.
Z odborného hlediska je přínos prevence nesporný. Světová zdravotnická organizace uvádí, že každý dolar investovaný do prevence neinfekčních onemocnění přinese až sedm dolarů zpět. Český NERV spočítal, že balík preventivních opatření by přinesl návratnost 1,7 a zvýšil růst HDP o 0,7 procentního bodu ročně. Britská analýza NHS šla ještě dál: některé komunitní projekty mají návratnost v poměru 34 ku jedné. OECD upozorňuje, že včasná prevence duševních onemocnění šetří čtyřnásobek vynaložených nákladů. Jinými slovy: ekonomové i zdravotníci se shodnou, že prevence se vyplácí.
V letošním roce pak dokonce došlo i ke snižování prostředků. Více v článku „Když se šetření prodraží“.
Sliby vs. proveditelnost
Problém je, že politický cyklus trvá čtyři roky, zatímco přínosy prevence se často projeví až za deset. Proto jsou atraktivní sliby viditelné – vyšší platy učitelů, nové nemocnice, razie proti dealerům. Prevence, která stojí méně a přináší víc, zůstává popelkou, protože není vidět. Úspěch prevence je totiž to, co se nestane – a to se na billboard nehodí.
Prevence nikdy nebude voňavá. Ale pokud ji dokážeme vnímat jako hnojivo – tedy nutný základ zdravé společnosti – můžeme sklízet úrodu. Pokud ji budeme přehlížet, čeká nás jen další čtyřletý zápach z hromady slibů, které nikdo nepřevedl do praxe. Právě podpora veřejnosti je to, co často i dobrým návrhům chybí.
Stejně jako pohnojením pole nekončí práce našeho imaginárního zemědělce, stejně tak nekončí ani politický proces vhozením volebních lístků do urny. Prevence byla mezi prioritami snad každé předešlé vlády, ale jak vidíme i právě třeba v předvolební kampani, zůstalo jen u těch slibů. Veřejnost by měla své zástupce tlačit k tomu, aby se alespoň pokusili naplnit své sliby z předvolební kampaně a aby s důvěrou, kterou jsme do nich vložili, nakládali zodpovědně. Je jen na nás, co budou politici v následujících čtyřech letech řešit – zda se budou dál přít o to, kolik je pohlaví nebo zda konečně přijde ta dlouhé roky všemi slibovaná změna.
