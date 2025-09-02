Trumpova cesta k centralizaci moci - státní správa, bezpečnostní složky - 2. díl
V předchozím textu jsme ukázali, jak Donald Trump ve druhém funkčním období zasáhl do fungování justice a Kongresu – tedy dvou pilířů amerického ústavního systému. Soudy byly obcházeny a ignorovány, ministerstvo spravedlnosti podrobeno čistkám a Kongres, ovládaný republikánskou většinou, přestal plnit svou kontrolní funkci. To ale byl pouze začátek. Nyní se podívejme na další oblasti, kde Trump systematicky centralizuje moc: státní aparát, média, nezávislou centrální banku a bezpečnostní složky.
Státní aparát: čistky a loajalisté
Trumpova posedlost takzvaným „deep state“ – údajně zlovolnou strukturou úředníků, která mu měla házet klacky pod nohy – se proměnila v reálné kroky. Hned po nástupu do úřadu obnovil opatření Schedule F, které umožňuje snadno propouštět kariérní úředníky na odborných pozicích (Reuters, leden 2025). Během několika měsíců zmizely desetitisíce zaměstnanců federálních agentur, kteří byli dosud chráněni před politickým tlakem (Washington Post, březen 2025).
Na jejich místa nastoupili lidé, jejichž hlavní kvalifikací je loajalita k prezidentovi. Následkem je paralyzovaná státní správa, která už nefunguje jako profesionální aparát, ale jako prodloužená ruka Bílého domu.
Symbolem tohoto vývoje se stalo vytvoření tzv. „ministerstva efektivity vlády“ (Department of Government Efficiency – DOGE) pod vedením Elona Muska (Financial Times, duben 2025). Tento orgán, zřízený exekutivním příkazem, dostal za úkol „optimalizovat“ chod státní správy. V praxi to znamenalo drastické škrty, rušení celých programů a zásahy do činnosti agentur, které se prezidentovi nehodily. Kritici upozorňují, že Muskovo postavení je ve střetu zájmů – jeho firmy byly dříve v hledáčku několika regulačních úřadů, jež nyní DOGE omezuje (WSJ, květen 2025).
Média a kultura: umlčování kritických hlasů
Nezávislá média jsou tradičním „hlídacím psem“ demokracie. Trump je však od počátku své kariéry považoval za nepřátele. Ve druhém období přistoupil od slov k činům. Federální komise pro komunikace (FCC) pod vedením Brendana Carra zahájila vyšetřování velkých televizních stanic, včetně CBS, kvůli údajnému „zkreslování“ (AP News, květen 2025). Tato kauza vyvolala obavy, že cílem není spravedlnost, ale zastrašení redakcí.
Veřejnoprávní média PBS a NPR přišla o federální financování po hlasování Kongresu v dubnu 2025 (New York Times, duben 2025). Bez podpory se ocitla v existenčních problémech. Kritičtí novináři byli systematicky vylučováni z brífinků v Bílém domě i z tiskových místností Pentagonu (Washington Post, květen 2025).
Změny zasáhly i kulturní a historické instituce. V Národním muzeu americké historie zmizely panely připomínající Trumpovy impeachmenty, údajně kvůli „aktualizaci expozice“ (Smithsonian Magazine, červen 2025). Kennedyho centrum, významná kulturní instituce, se ocitlo přímo pod prezidentovým vedením poté, co odvolal jeho správní radu a jmenoval sebe sama čestným předsedou (Reuters, červen 2025).
Nátlak na Federální rezervu: útok na nezávislost centrální banky
Jedním z nejnebezpečnějších kroků je Trumpova snaha podřídit si centrální banku – Federální rezervní systém (Fed). V březnu 2025 prezident oznámil, že odvolává guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu (MarketWatch, březen 2025). Obvinění se ukázalo jako nepodložené a Cooková prošla před svým jmenováním v roce 2022 důkladnou prověrkou Senátu, která nic podobného neodhalila (New York Times, 2022). Podstatné však je, že prezident ani nemá pravomoc člena Rady guvernérů odvolat. Ten je jmenován na 14 let a může být odvolán pouze ze závažného důvodu, který posoudí nezávislý proces. Trumpův krok je proto bezprecedentním útokem na nezávislost měnové politiky.
Nezávislost Fedu je přitom jednou z klíčových pojistek ekonomické stability USA. Pokus ji zlomit znamená ohrožení nejen americké demokracie, ale i globální ekonomiky.
Bezpečnostní složky: prezidentská policie a vojáci v ulicích
Další oblastí, kde Trump soustřeďuje moc, jsou bezpečnostní složky. Imigrační a celní úřad ICE dostal rekordní navýšení rozpočtu a rozšířil svou působnost daleko za rámec imigrační politiky (Washington Post, květen 2025). Kritici hovoří o tom, že ICE se stává jakousi „prezidentskou policií“, loajální více Bílému domu než ústavě.
Nejvážnějším momentem bylo nasazení jednotek Národní gardy a dokonce příslušníků námořní pěchoty do ulic Los Angeles v červnu 2025, a to navzdory nesouhlasu guvernéra Kalifornie (Los Angeles Times, červen 2025). Armáda se tak po desetiletích znovu postavila proti vlastním občanům. Tento krok mnozí ústavní právníci označili za zlomový okamžik, který podkopává základní princip federálního uspořádání.
Selhávající pojistky
Kongres mlčí, soudy jsou obcházeny, média umlčována, centrální banka napadána a bezpečnostní složky přetvářeny. Federální uspořádání je oslabováno, když prezident nerespektuje autonomii jednotlivých států. Zbývá jen volební proces – a i ten je ohrožen manipulací volebních obvodů, zastrašováním opozice a otevřenou hrozbou, že prezident prohru nikdy nepřijme (Reuters, červen 2025).
Není důležité, zda Trump jedná podle pečlivě připraveného plánu nebo z pouhého chaosu. Výsledek je stejný: totalizace moci. Demokracie stojí na pravidlech, a pokud tato pravidla padnou, padne i svoboda.
Spojené státy dnes ukazují, jak rychle může i zdánlivě stabilní demokracie sklouznout k autoritářství, pokud selžou pojistky a pokud občané mlčí. O to naléhavější je tento příběh i pro nás: protože pokud se podvolíme myšlence, že „na pravidlech nezáleží“, nevyhneme se stejnému osudu.
Jakub Staněk
