Trumpova cesta k centralizaci moci – od varovných signálů k otevřené autokracii - 1. díl
Pojistky americké demokracie
Americký ústavní systém je od svého vzniku postavený na dělbu moci. Prezident stojí v čele výkonné moci, Kongres schvaluje zákony a dohlíží na rozpočet a soudní moc má právo rozhodnout, zda je jednání exekutivy i legislativy v souladu s ústavou. Nadto existují nezávislé instituce – centrální banka, regulační úřady či kontrolní orgány – které mají stát mimo politické vlivy. Tento složitý systém brzd a protivah vznikl s jediným cílem: zabránit tomu, aby se veškerá moc soustředila v rukou jediné osoby.
Donald Trump ovšem od počátku své politické kariéry ukazuje, že má k těmto principům specifický vztah. Považuje je za překážku, kterou je třeba obejít či prolomit, nikoli za základní pilíř americké demokracie.
První období (2017–2021): varovné signály
Během svého prvního prezidentského mandátu Trump opakovaně testoval, jak daleko může zajít. Neustále útočil na média, která si dovolila být kritická, a označoval je za „nepřátele lidu“ (viz The Guardian, 2018). Zpochybňoval nezávislost soudců, kteří rozhodovali v jeho neprospěch (např. federální soudce James Robart, jenž zablokoval tzv. „muslim ban“, byl Trumpem veřejně označen za „údajného soudce“ – Washington Post, 2017).
Čelil dvěma impeachmentům: první v roce 2019 za zneužití pravomocí a obstrukci Kongresu v tzv. „ukrajinské kauze“ (New York Times, 2019), druhý v roce 2021 za podněcování vzpoury při útoku na Kapitol (BBC News, 2021). Ani jeden však nevedl k odvolání, protože republikánští senátoři jej podrželi.
Nejvážnějším momentem byla jeho reakce na prezidentské volby v roce 2020. Trump odmítl uznat porážku, tvrdil, že hlasování bylo zmanipulované, a systematicky se snažil výsledek zvrátit – žalobami (všechny klíčové soudy jeho stížnosti zamítly, Reuters, 2020), tlakem na volební činitele (telefonát tajemníkovi státu Georgia Raffenspergerovi, aby „našel 11 780 hlasů“, Washington Post, 2021) a nakonec i přímou výzvou svým stoupencům, aby „bojovali“ (Trumpův projev 6. ledna 2021, CNN). Vyvrcholením se stal útok davu na Kapitol 6. ledna 2021, který na několik hodin ochromil proces potvrzení výsledků voleb (AP News, 2021). Demokratické instituce tehdy obstály jen těsně, ale bylo zřejmé, že Trump je ochoten zajít až na samý okraj ústavního pořádku.
Návrat do úřadu: situace je jiná
V lednu 2025 složil Donald Trump podruhé prezidentskou přísahu (New York Times, 2025). Tentokrát už vstupoval do Bílého domu s mnohem větší zkušeností, jasnější strategií a s vědomím, že mu jeho spolustraníci v Kongresu budou krýt záda. Zatímco v prvním období často narážel na odpor uvnitř administrativy či na limity své vlastní neznalosti, nyní přesně ví, kde jsou slabiny systému a jak je využít.
Právě proto je druhý mandát zásadně jiný: prezident se už nesnaží své kroky maskovat jako běžnou politiku. Otevřeně zasahuje tam, kde mu instituce stojí v cestě.
Justice: ignorování soudů a čistky v ministerstvu spravedlnosti
Jedním z prvních kroků se stal útok na nezávislost soudů a ministerstva spravedlnosti. Trumpova administrativa opakovaně ignorovala rozhodnutí federálních soudů, pokud ohrožovala jeho agendu (Reuters, 2025). Příkazy k zastavení deportací či omezení prezidentských pravomocí byly prostě neplněny. Prezident se netajil tím, že považuje soudce za překážku, a někteří z nich byli dokonce veřejně označováni za „zrádce“ (Washington Post, 2025).
Zároveň proběhly rozsáhlé čistky v ministerstvu spravedlnosti (DOJ). Prokurátoři, kteří se dříve podíleli na vyšetřováních souvisejících s prezidentem, byli odvoláni nebo přeloženi (AP News, 2025). Do vedení nastoupili lidé, jejichž hlavní kvalifikací je osobní loajalita.
Nejvýraznějším symbolem se stalo hromadné udělení milosti všem odsouzeným v souvislosti s útokem na Kapitol (BBC News, 2025). Tím prezident jednoznačně deklaroval, že politická věrnost má přednost před právním státem. Kritici, například organizace Protect Democracy, označili tento krok za „otevřenou amnestii za útok na ústavní pořádek“ (Protect Democracy, 2025).
Kongres: obcházení rozpočtové pravomoci a loajalita strany
Ústava jasně říká, že kontrola nad federálním rozpočtem patří Kongresu. Prezident je povinen utrácet prostředky tak, jak je zákonodárci schválí. Trump se ovšem rozhodl tuto pravomoc ignorovat. Zadržuje už schválené výdaje, ruší celé programy a blokuje činnost agentur, aniž by k tomu měl zákonné oprávnění (MarketWatch, 2025). Tento postup, známý jako „impoundment“, je přitom od sedmdesátých let federálním zákonem zakázaný (Congressional Budget and Impoundment Control Act, 1974).
Kongres by měl být první linií obrany proti takovému chování. Jenže Senát, ovládaný republikánskou většinou, prezidentovy kroky mlčky toleruje (WSJ, 2025). Stranická loajalita převažuje nad ústavní odpovědností.
Objevují se sice kritické hlasy i z republikánských řad – senátorky Susan Collinsová a Patty Murrayová v březnu 2025 upozornily, že prezident „nezákonně odmítá utratit 2,9 miliardy dolarů schválené Kongresem“ (AP News, 2025) – avšak bez konkrétních kroků. Zákonodárný sbor se tak mění z protiváhy v poslušného přikyvovače.
Pojistky praskají
Vidíme první jasné kroky totalizace: justice a Kongres, dva pilíře ústavy, už nefungují jako protiváha. Prezident je obchází, ignoruje a proměňuje v nástroje vlastní moci. Tím se otevírá cesta k ještě hlubší přeměně amerického systému, o níž bude řeč v navazující části – jak Donald Trump ovládl státní aparát, média, centrální banku a bezpečnostní složky. A to je jenom začátek...
Použité zdroje: - The Guardian, 2018 – Trump’s attacks on media - Washington Post, 2017 – komentář k útoku na soudce Robarta - New York Times, 2019 – první impeachment - BBC News, 2021 – impeachment za útok na Kapitol - Reuters, 2020 – zamítnutí žalob k volbám - Washington Post, 2021 – telefonát Raffenspergerovi - CNN, 2021 – Trumpův projev 6. ledna - AP News, 2021 – útok na Kapitol - New York Times, 2025 – inaugurace - Reuters, 2025 – ignorování soudů - Washington Post, 2025 – označování soudců - AP News, 2025 – čistky v DOJ - BBC News, 2025 – hromadná milost - Protect Democracy, 2025 – hodnocení amnestie - MarketWatch, 2025 – blokace rozpočtů - Congressional Budget and Impoundment Control Act, 1974 - Wall Street Journal, 2025 – postoj Senátu - AP News, 2025 – dopis Collinsové a Murrayové
