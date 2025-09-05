„Statisticky nemožné“? AfD, konspirační teorie a obyčejná matematika

Tragédie se změnila v politickou zbraň. Smrt sedmi kandidátů AfD je pro rodiny bolestná, ale rozhodně není „statisticky nemožná“.

Před komunálními volbami v Německu zemřelo sedm kandidátů AfD. Na sociálních sítích se okamžitě rozjela vlna tvrzení o „statisticky nemožné náhodě“. Jenže při bližším pohledu je zřejmé, že nejde o nic jiného než o tragédii, která je v rámci základní demografie naprosto očekávatelná. Spekulace vznikají spíše v hlavách než v realitě.

Tragédie, která se změnila v „důkaz spiknutí“

Sedm úmrtí v řadách AfD v Severním Porýní-Vestfálsku zasáhlo nejen rodiny zesnulých, ale i samotnou kampaň strany. Policie i ministerstvo vnitra však rychle potvrdily, že ve všech případech šlo o přirozené příčiny – srdeční selhání, selhání ledvin, chronické zdravotní problémy či sebevraždu. Žádné známky násilí ani cizího zavinění se neobjevily.

To by samo o sobě stačilo. Jenže v politice se smrt málokdy nechává na pokoji. Ekonom Stefan Homburg i spolupředsedkyně AfD Alice Weidel okamžitě začali naznačovat, že tolik úmrtí najednou je „statisticky nemožné“. Když se do diskuse na sociálních sítích připojil i Elon Musk, lavina byla spuštěna. Najednou nebyla řeč o zdravotních komplikacích starších mužů, ale o „nevysvětlitelné shodě okolností“.

Když se statistika nehodí, nastoupí dojmy

Slovo „statisticky“ zní vědecky, a proto má u části veřejnosti větší váhu než policejní vyšetřování. Jenže ve skutečnosti jde spíše o rétorickou berličku. Argument o „nemožnosti“ totiž přehlíží samotnou podstatu statistiky: že i zdánlivě nepravděpodobné shluky jsou v realitě naprosto běžné.

Je dobré připomenout, kdo vlastně kandiduje. AfD nasazuje v komunálních volbách tisíce lidí. Jejich věkový profil je pestrý, ale zjevně nadprůměrně zastoupeni jsou muži ve středním a vyšším věku. Zatímco třicátníci mají roční úmrtnost kolem 0,1 procenta, čtyřicátníci kolem 0,3 procenta a padesátníci zhruba 0,7 procenta, u mužů mezi šedesátkou a sedmdesátkou stoupá riziko úmrtí až na dvě procenta ročně.

Kde je realita?

Pokud předpokládáme, že AfD staví v Severním Porýní-Vestfálsku přibližně pět tisíc kandidátů, z nichž asi pětina je mladší čtyřiceti let, třetina spadá do věku čtyřicet až padesát pět let a zbytek je starší pětapadesáti, dostáváme následující obraz. Mezi mladšími kandidáty by se dalo očekávat nanejvýš jedno úmrtí ročně, mezi střední generací zhruba pět a u starších kandidátů kolem osmatřiceti. Celkově tedy přibližně čtyřicet čtyři úmrtí za rok, což odpovídá zhruba jednomu úmrtí týdně. V období dvou měsíců by tak bylo možné čekat šest až osm úmrtí. A to je přesně to, co se stalo.

Namísto „statistické nemožnosti“ tu máme výsledek, který odpovídá základnímu demografickému očekávání. Tragédie pro konkrétní rodiny i stranické kolegy, ale z hlediska čísel nic neobvyklého.

Proč chceme vidět spiknutí

Zůstává otázka, proč část veřejnosti i politiků trvá na tom, že jde o důkaz spiknutí. Odpověď nabízí psychologie. Lidská mysl je naprogramována hledat vzorce. Fenomén zvaný apofenie vysvětluje, proč vidíme souvislosti i tam, kde žádné nejsou. Klastrová iluze zase ukazuje, proč vnímáme náhodné shluky jako systematické. A proporcionální zkreslení nás vede k přesvědčení, že velké události musí mít nutně velké příčiny.

K tomu se přidává i touha po kontrole – konspirační teorie dávají chaosu rádoby smysl a umožňují lidem cítit, že svět má nějaké zákulisní vysvětlení. Zajímavostí je, že podle některých studií hraje roli dokonce i spánek: lidé, kteří spí hůře, mají větší tendenci věřit konspiracím. Někdy stačí pár probdělých nocí a z obyčejné statistiky se stane „důkaz“ o temném komplotu.

Když náhoda nestačí

Celá aféra ukazuje paradox dnešní politiky. Tam, kde fakta působí nudně, přichází na řadu konspirace. AfD i její podporovatelé využili tragédii k budování obrazu oběti, proti které údajně stojí „neviditelné síly“. Je to lákavý narativ – místo aby voliči přijali, že svět je chaotický a občas krutý, nabídne se jim jednodušší vysvětlení: někdo to řídí. Jenže pokud bychom logiku o „statistické nemožnosti“ brali vážně, museli bychom konspiračně vysvětlovat i to, že někdo vyhraje dvakrát po sobě v loterii, nebo že v jedné nemocnici zemře v jeden den více pacientů než jindy.

Tragédie ano, spiknutí ne

Smrt sedmi lidí je lidsky bolestná a politicky citelná. Ale statistika hovoří jasně: v rámci počtu kandidátů a věkové struktury se jedná o událost zcela v mezích očekávání. Žádná „nemožnost“, jen nepříjemná shoda okolností. Konspirační teorie, které z toho dělají důkaz spiknutí, nejsou ničím jiným než projekcí naší přirozené neschopnosti smířit se s tím, že svět je často řízen náhodou, nikoli tajným plánem.

Použité zdroje

- iDNES.cz – AfD zneužívá smrti svých sedmi kandidátů ke konspiracím: Odkaz

- Destatis – Deaths and life expectancy: Odkaz
- VG.no – report o úmrtích kandidátů: Odkaz
- News.com.au – Six AfD candidates die before elections: Odkaz
- Wikipedia – Apophenia: Odkaz; Clustering illusion: Odkaz; Proportionality bias: Odkaz
- Verywellmind – Why do we believe conspiracy theories: Odkaz
- The Times – Poor sleepers and conspiracy beliefs: Odkaz

Autor: Jakub Staněk | pátek 5.9.2025 7:00 | karma článku: 4,64 | přečteno: 100x

Další články autora

Jakub Staněk

Když se místo řešení problému napadne posel špatných zpráv

Máme tu nový školní rok ale problémy vzdělávání zůstávají stále stejné. I když ze všech stran slyšíme, jak je vzdělaní a školství klíčové a politici se předhání, pro koho je větší prioritou, realita je často zcela opačná.

4.9.2025 v 7:00 | Karma: 6,82 | Přečteno: 164x | Diskuse | Politika

Jakub Staněk

Konspirační teorie jako základ ruské politiky

Ruská politika žije z příběhu o „věčném konfliktu Západu a Východu“. Ve skutečnosti jde jen o recyklaci dávno vyvrácených konspiračních teorií.

3.9.2025 v 7:00 | Karma: 25,35 | Přečteno: 1429x | Diskuse | Politika

Jakub Staněk

Když se šetření prodraží: proč jsou rozpočtové škrty v oblasti prevence nebezpečné

Rozpočtové škrty v oblasti prevence závislostí a rizikového chování se mohou na první pohled jevit jako úspora. Ve skutečnosti ale přinášejí mnohem vyšší náklady – na zdraví, bezpečnost i veřejné rozpočty.

2.9.2025 v 11:55 | Karma: 5,05 | Přečteno: 100x | Diskuse | Společnost

Jakub Staněk

Trumpova cesta k centralizaci moci - státní správa, bezpečnostní složky - 2. díl

Trump po ovládnutí justice a Kongresu zasahuje do státní správy, médií, centrální banky i bezpečnostních složek. Výsledkem je systematická totalizace moci, která ohrožuje samotné základy americké demokracie.

2.9.2025 v 7:00 | Karma: 6,55 | Přečteno: 72x | Diskuse | Politika

Jakub Staněk

Trumpova cesta k centralizaci moci – od varovných signálů k otevřené autokracii - 1. díl

Donald Trump po návratu do Bílého domu bourá pojistky demokracie. Ignoruje soudy, čistí aparát, podřizuje si Kongres i média a zasahuje i do centrální banky. Výsledek: koncentrace moci v jeho rukou

1.9.2025 v 7:02 | Karma: 8,89 | Přečteno: 152x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  4.9 10:50

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Vojáci NATO na Ukrajině by byli legitimní cíl, řekl Putin. Chce garance pro Rusko

5. září 2025  6:21,  aktualizováno  9:07

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek zopakoval, že vojska NATO na Ukrajině by byla legitimním...

Na D5 vytekly stovky litrů nafty po nehodě kamionu, směr Rozvadov je zavřený

5. září 2025  7:26,  aktualizováno  8:52

Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku je přerušený provoz na dálnici D5 ve...

KOMENTÁŘ: Selský rozum, či dekarbonizace? Odpověď je jasná, píše Okamura

5. září 2025  8:44

Od roku 2027 má začít platit v EU takzvané ETS2. To je rozšíření systému obchodování emisních...

Padající strom vážně zranil projíždějícího cyklistu, policie hledá možného viníka

5. září 2025  8:39

Projíždějícího cyklistu ve Žďáře nad Sázavou zasáhl a vážně zranil padající strom. Incident se stal...

Jakub Staněk

  • Počet článků 6
  • Celková karma 9,38
  • Průměrná čtenost 333x
Jsem občan, který se zajímá o Svět okolo sebe a není mu lhostejná jeho budoucnost. Píšu o aktuálních společenských problémech, jejich příčinách, dopadech a v neposlední řadě také o možnostech jejich řešení.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.