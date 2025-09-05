„Statisticky nemožné“? AfD, konspirační teorie a obyčejná matematika
Před komunálními volbami v Německu zemřelo sedm kandidátů AfD. Na sociálních sítích se okamžitě rozjela vlna tvrzení o „statisticky nemožné náhodě“. Jenže při bližším pohledu je zřejmé, že nejde o nic jiného než o tragédii, která je v rámci základní demografie naprosto očekávatelná. Spekulace vznikají spíše v hlavách než v realitě.
Tragédie, která se změnila v „důkaz spiknutí“
Sedm úmrtí v řadách AfD v Severním Porýní-Vestfálsku zasáhlo nejen rodiny zesnulých, ale i samotnou kampaň strany. Policie i ministerstvo vnitra však rychle potvrdily, že ve všech případech šlo o přirozené příčiny – srdeční selhání, selhání ledvin, chronické zdravotní problémy či sebevraždu. Žádné známky násilí ani cizího zavinění se neobjevily.
To by samo o sobě stačilo. Jenže v politice se smrt málokdy nechává na pokoji. Ekonom Stefan Homburg i spolupředsedkyně AfD Alice Weidel okamžitě začali naznačovat, že tolik úmrtí najednou je „statisticky nemožné“. Když se do diskuse na sociálních sítích připojil i Elon Musk, lavina byla spuštěna. Najednou nebyla řeč o zdravotních komplikacích starších mužů, ale o „nevysvětlitelné shodě okolností“.
Když se statistika nehodí, nastoupí dojmy
Slovo „statisticky“ zní vědecky, a proto má u části veřejnosti větší váhu než policejní vyšetřování. Jenže ve skutečnosti jde spíše o rétorickou berličku. Argument o „nemožnosti“ totiž přehlíží samotnou podstatu statistiky: že i zdánlivě nepravděpodobné shluky jsou v realitě naprosto běžné.
Je dobré připomenout, kdo vlastně kandiduje. AfD nasazuje v komunálních volbách tisíce lidí. Jejich věkový profil je pestrý, ale zjevně nadprůměrně zastoupeni jsou muži ve středním a vyšším věku. Zatímco třicátníci mají roční úmrtnost kolem 0,1 procenta, čtyřicátníci kolem 0,3 procenta a padesátníci zhruba 0,7 procenta, u mužů mezi šedesátkou a sedmdesátkou stoupá riziko úmrtí až na dvě procenta ročně.
Kde je realita?
Pokud předpokládáme, že AfD staví v Severním Porýní-Vestfálsku přibližně pět tisíc kandidátů, z nichž asi pětina je mladší čtyřiceti let, třetina spadá do věku čtyřicet až padesát pět let a zbytek je starší pětapadesáti, dostáváme následující obraz. Mezi mladšími kandidáty by se dalo očekávat nanejvýš jedno úmrtí ročně, mezi střední generací zhruba pět a u starších kandidátů kolem osmatřiceti. Celkově tedy přibližně čtyřicet čtyři úmrtí za rok, což odpovídá zhruba jednomu úmrtí týdně. V období dvou měsíců by tak bylo možné čekat šest až osm úmrtí. A to je přesně to, co se stalo.
Namísto „statistické nemožnosti“ tu máme výsledek, který odpovídá základnímu demografickému očekávání. Tragédie pro konkrétní rodiny i stranické kolegy, ale z hlediska čísel nic neobvyklého.
Proč chceme vidět spiknutí
Zůstává otázka, proč část veřejnosti i politiků trvá na tom, že jde o důkaz spiknutí. Odpověď nabízí psychologie. Lidská mysl je naprogramována hledat vzorce. Fenomén zvaný apofenie vysvětluje, proč vidíme souvislosti i tam, kde žádné nejsou. Klastrová iluze zase ukazuje, proč vnímáme náhodné shluky jako systematické. A proporcionální zkreslení nás vede k přesvědčení, že velké události musí mít nutně velké příčiny.
K tomu se přidává i touha po kontrole – konspirační teorie dávají chaosu rádoby smysl a umožňují lidem cítit, že svět má nějaké zákulisní vysvětlení. Zajímavostí je, že podle některých studií hraje roli dokonce i spánek: lidé, kteří spí hůře, mají větší tendenci věřit konspiracím. Někdy stačí pár probdělých nocí a z obyčejné statistiky se stane „důkaz“ o temném komplotu.
Když náhoda nestačí
Celá aféra ukazuje paradox dnešní politiky. Tam, kde fakta působí nudně, přichází na řadu konspirace. AfD i její podporovatelé využili tragédii k budování obrazu oběti, proti které údajně stojí „neviditelné síly“. Je to lákavý narativ – místo aby voliči přijali, že svět je chaotický a občas krutý, nabídne se jim jednodušší vysvětlení: někdo to řídí. Jenže pokud bychom logiku o „statistické nemožnosti“ brali vážně, museli bychom konspiračně vysvětlovat i to, že někdo vyhraje dvakrát po sobě v loterii, nebo že v jedné nemocnici zemře v jeden den více pacientů než jindy.
Tragédie ano, spiknutí ne
Smrt sedmi lidí je lidsky bolestná a politicky citelná. Ale statistika hovoří jasně: v rámci počtu kandidátů a věkové struktury se jedná o událost zcela v mezích očekávání. Žádná „nemožnost“, jen nepříjemná shoda okolností. Konspirační teorie, které z toho dělají důkaz spiknutí, nejsou ničím jiným než projekcí naší přirozené neschopnosti smířit se s tím, že svět je často řízen náhodou, nikoli tajným plánem.
Jakub Staněk
