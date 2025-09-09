Putinova propaganda v Česku: válka vedená lží
Válka beze zbraní
Ředitel BIS Michal Koudelka byl ve Sněmovně v rozporu s obvyklou zdrženlivostí bezpečnostních zpravodajských agentur konkrétní a důrazný: „Rusko cílí na rozbití soudržnosti a podkopání důvěry veřejnosti v instituce, stát, právo a mezinárodní zakotvení Česka.“ Dodál také, že „veřejnost má právo vědět, jakým hrozbám čelíme“ [1]. Jeho slova nezůstávají ve vzduchu. Česká společnost je v posledních letech zaplavena proudem proruských narativů a manipulací, které mají jediný cíl – rozbít demokracii zevnitř.
Staré weby, nové příběhy
Dezinformační scéna u nás není spontánní iniciativa „hledačů pravdy“. Je to sofistikovaný ekosystém, který dlouhodobě překlápí kremelské lži do českého kontextu. V únoru 2022 vláda v mimořádné situaci dočasně zablokovala více než dvacítku webů, mezi nimi Aeronet, Protiproud, První zprávy či CzechFreePress [2]. Bylo to bezprecedentní rozhodnutí, které ukázalo, že stát konečně chápe vážnost hrozby.
Aeronet, dlouho provozovaný anonymně, byl později odhalen jako projekt Marka Pešla [3]. Tento web proslul „kauzou lithium“ v roce 2017, kdy vymyslel nepravdivý příběh o „vlastizrádném darování lithia Australanům“. Lži se ujaly a pronikly až do kampaní velkých stran – SPD a ANO je ochotně šířily dál. Protiproud bývalého prezidentova mluvčího Petra Hájka zase pěstoval bizarní teorie, od popírání přistání na Měsíci po tvrzení, že Angela Merkelová je dcera Hitlera. Po ruském útoku na Ukrajinu přivítal invazi jako „říznutí skalpelem do vředu“ [4]. A investigativci odhalili, že jeho byznys proudil přes firmy napojené na sankcionované ruské banky [5].
YouTubeři a „vlastenecké“ ikony
Tam, kde skončily weby, začali influenceři. Pandemie covidu vychovala celou generaci odpíračů, kteří plynule přešli k obhajobě Kremlu. Ladislav Vrabel, organizátor masových demonstrací v roce 2022, strašil ve videu, že Česko chystá jaderný útok na Rusko. Za tuto poplašnou zprávu byl nejprve odsouzen, později však Ústavní soud verdikt zrušil [6]. Připomeňme ale, že Vrabel mezitím od příznivců vybral více než milion korun, posílaný na účet jeho manželky v Srbsku [7].
Podobnou „kariéru“ má Jana Peterková. Bývalá novinářka, dnes hvězda dezinformační scény, byla opakovaně odsouzena za šíření poplašných zpráv. Přesto dál točí videa, v nichž tvrdí, že vláda plánuje „zavlečení do války“ nebo že „ukrajinští uprchlíci dostávají luxusní byty na úkor Čechů“ [8]. Ostatně, není v tom sama – duo Tušl a Čermák přešlo od obtěžování zdravotníků během covidu k otevřené podpoře ruské agrese. Čermák si za výzvy k likvidaci politiků odnesl 5,5 roku vězení [9].
Na druhé straně spektra stojí „rádia“ a „televize“. Svobodné rádio Vladimíra Kapala dává pravidelně prostor politikům SPD či Stačilo! a šíří jejich proruské výklady. Kapal sám byl pravomocně odsouzen za popírání Katyňského masakru [10]. Raptor TV Žarka Jovanoviče natáčí reportáže, které s chutí přebírá ruská státní televize.
Tvořivá společnost: sekta s ruským přízvukem
Zvláštní kapitolou je AllatRa, vystupující pod značkou „Tvořivá společnost“. Navenek duchovní hnutí usilující o mír a jednotu lidstva, ve skutečnosti sofistikovaná trollí farma. Religionista Zdeněk Vojtíšek ji označil za proruskou ideologicky, protože hlásá „sjednocení Slovanů“ pod vedením Ruska [11].
Ukrajinská kontrarozvědka SBU obvinila její lídry z podpory agrese a dokonce z vlastizrady. Igor Danilov, charismatický vůdce sekty, se měl stát „Nomo“ – mesiášskou figurou nápadně podobnou Putinovi [11]. Česká odnož je však aktivní dál. Kanál AllatRa TV Česko-Slovensko má desítky tisíc sledujících a podle bývalé koordinátorky Evy Hronové funguje jako „nejlepší trollí farma na světě“ [11].
Nebezpečné je i technologické zázemí. Šetření odhalila, že AllatRa vyvinula vlastní software Futager pro masovou výrobu videí pomocí umělé inteligence [12].
Tímto „úžasným“ společenstvím se zabývali poměrně důkladně například také Patrik Kořenář, Martin „Mikýř“ Mikyska nebo Jakub Jahl. Poslednímu jmenovanému se za tuto činnost dostává nejen od sekty AllatRa organizovaného lynče, kdy čelí metodám, které souhrnně nazýváme „sociální vražda“. Více třeba na jeho kanále na www.youtube.com/@ReligionistikaCZ . Ač dosti drsný, je jeho příběh vlastně dokonalou ukázkou toho, že nebezpečí ruské propagandy je reálné, není to jen „nějaké plácání“ ale už dnes má skutečné oběti.
Jak to celé drží pohromadě
Ekosystém proruských dezinformací u nás není centrálně řízená pyramida, ale spíš spleť navzájem propojených kanálů. Weby vyrábějí články, influenceři je převyprávějí ve videích, rádia jim dají prostor a spirituální hnutí jim dodají „vyšší smysl“. Politici jako SPD nebo Stačilo! pak ochotně přebírají narativy do Sněmovny či Evpropského parlmentu a následně pak meddií. Příkladem je „kauza lithium“ nebo neustálé zpochybňování závěrů BIS o ruské špionáži.
Financování je podobně roztříštěné. Někdo žije z darů fanoušků, jiný z reklamy, další z nejasných obchodních vztahů. Petr Hájek si na Protiproudu nechal zalít miliony z firem napojených na ruské banky [5], Ladislav Vrabel využíval účet manželky [7], Pavel Zítko vybral přes milion korun na transparentním účtu [7].
Katalog lží: co se šíří nejčastěji
Repertoár se mění jen málo. Vždy jde o mix ruských narativů a lokálních strašáků. Podle analýz EUvsDisinfo a českých projektů jako Demagog.cz se opakují zejména tyto teze: že na Ukrajině fungují „tajné americké biolaboratoře“ [13], že Rusko „denacifikuje“ Kyjev [13], že „NATO vyprovokovalo válku“ [13], že „sankce ničí jen EU a Česko“ [14], a že česká vláda chystá „mobilizaci“ nebo „tajný válečný plán“ [6]. Všechny tyto narativy byly opakovaně vyvráceny, přesto přežívají a živí se navzájem.
Reakce státu: mezi obranou a svobodou slova
Český stát se proti dezinformacím s různým úspěchem brání různými cestami. Krátkodobá blokace webů po 24. únoru 2022 ukázala, že vláda je schopná rychlého zásahu [2], pokud má dostatečnou podporu veřejnosti. BIS a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vydávají pravidelná varování a dezinformace vyvracejí [15]. Justice už několikrát zasáhla: Čermák si odsedí roky ve vězení, Tušl také, Vrabel prošel až k Ústavnímu soudu. Diskuse o „zákonu o dezinformacích“ zatím nenašla shodu – ukazuje se, že právně definovat lež je těžší než odvrátit raketový útok.
Pravda jako obrana
Rusko vede proti Česku válku příběhů. Někdy směšných, někdy děsivých, vždy ale cílených na oslabení naší společnosti. Obrana není jen o armádě a tancích, ale o schopnosti rozeznat manipulaci, o mediální gramotnosti, o transparentním financování politiky i občanských spolků. Zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet se, kolikrát jste v poslední době slyšeli slova o tom, jak vládu řídí tajemní „Oni z EU“, že nemáme žádnou armádu a zbraně, ať už jako stát nebo spojenci, že náš průmysl nestojí za nic anebo třeba že české školství je prosáklé propagandou a neumí učit. Ruská propaganda je všudypřítomná. Jak říká šéf BIS Koudelka, novináři mají povinnost říkat pravdu, jak se stávají nástroji cizí moci [1]. Ale ani „čtvrtá mocnost“ nezvládne tento boj sama. Je to především na nás, na občanech, na voličích, na lidech, kterým není lhostejné, jestli naši potomci budou vyrůstat ve svobodné a demokratické zemi nebo zda jejich práva prodáme za levnou ropu a pár let falešného pocitu bezpečí.
