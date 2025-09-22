Mlčení je souhlas. I letos.

Mikýřovo nové předvolební video je naléhavější než kdy dřív. Nepřesvědčuje, koho volit, ale že říká nám, že mlčet nesmíme. Mlčení je souhlas – a letos to platí dvojnásob.

Na Mikýřově kanále vyšlo, minimálně jeho komunitou, dlouho očekávané „předvolební“ video. Tentokráte však „neburcuje“ mladé voliče, aby volili „tu správnou“ stranu politického spektra. Snaží se nejen Zdeňka Pohlreicha přesvědčit, že odpověď na otázku z názvu videa „Půjdu letos volit?“ by měla být pro každého z nás kladná. Ani Mikýř není imunní vůči změnám, které s sebou život přináší a za ty čtyři roky se jeho pohled na politiku změnil. Není ani horší, ani lepší. Někdo může říct, že je méně idealistický nebo více realistický, pesimistický, jalový, velkolepý, ubohý, trefný nebo úplně mimo (ač to asi málokdo), ale určitě je mnohem více naléhavý. Alespoň pro mě určitě.

Video na YouTube

Já sám jsem se snažil i zde přispět svou troškou do politického mlýna. Nejen ve článcích na blogu, jako je „Kam kráčíš, český občane“, je myslím můj postoj k volbám a účasti v nich jasně čitelný. I tak mě právě Mikýřovo video vedlo k tomu, abych se ještě pokusil alespoň přimět k zamyšlení vás, kteří jste podobně jako Zdeněk Pohlreich došli k odpovědi „Nepůjdu volit“. Pokusit se pomoci přesvědčit vás, že má smysl obětovat čas pročtení předvolebních materiálů. Najít někoho, s kým alespoň z části souzní váš pohled na svět a nezůstat mlčet, když můžete dát najevo svůj názor. Zase tolik příležitostí jich volič v našem systému nemá, kdy jeho hlas může opravdu něco ovlivnit.

Faktická poznámka [1]: Podle průzkumů většina občanů nezná jména svých volených zástupců – ať už jde o poslance, senátory či europoslance.

Pan Mikyska promlouvá ve svém videu ke Zdeňku Pohlreichovi, kterého si nejen jako potomek celého rodu hospodských, kuchařů, číšníků a dalších profesí „cechu gastronomického a hotelnického“ nesmírně vážím. V názoru na letošní volby a neúčast v nich s ním však souhlasit nemohu. Kdybych mohl doufat, že si pan Polreich má slova přečte, řekl bych mu:

„Zdeňku, nezlobte se, ale to je špatný závěr. Naše Ústava nám samozřejmě umožňuje nejít k volbám, ale to nikoho, ani vás, nezbaví odpovědnosti za jejich výsledek. Nejsou žádní tajemní oni, jsme to my všichni, kdo určuje směřování země. Politika je věcí nás všech, ať chceme nebo ne. Co byste řekl kuchaři, který vám oznámí: hele, vařil jsem na všech akcích doteď, ale pro tyhle kašpary nevařím, tak už na to kašlu, dojeďte sezónu beze mě? Víte stejně dobře jako já, že „zákonných důvodů“ si náš imaginární kuchař najde více než dost…“

Ani s Mikýřem, kterého si vážím neméně, ač z jiných důvodů, nemohu souhlasit ve všem – a pochybuji, že vůbec takoví dva lidé se zcela totožným názorem vždy a na vše existují. Zde však jeho názor „podepisuji v plném rozsahu“: jít k volbám by mělo co nejvíce z nás. Je jedno, zda budete volit „Losnu nebo Mažňáka“, nikdo nejde ve vašich botách a nikdo jiný neví lépe než vy, jaké problémy se vás nejvíce dotýkají a v čem dokážete rozeznat politický slib od demagogie. Vím, že každý z nás má něco, čemu rozumí – ať už je to profese, která vám zajišťuje střechu nad hlavou, nebo třeba koníček, který vám pomáhá nést tíhu každodenních starostí. Najděte si téma, kterému rozumíte, v nabídce politiků a věřím, že najdete někoho, kdo dokáže rozumně odpovědět na otázky, které vás trápí.

Faktická poznámka [2]: Výzkumy ukazují, že země s vyšší volební účastí mají dlouhodobě i vyšší úroveň života a důvěry v instituce. Aktivní občané častěji tlačí politiky k odpovědnosti a posilují kvalitu demokracie.

Je mi jasné, že teď nejednomu z vás běží hlavou myšlenky jako „tak poraď, koho volit“, „to jsou jen idealistické řeči“, „stejně si to politici udělají, jak budou chtít“, „i když tam půjdu, nic se nezmění“. A určitě je v nich velký kus pravdy. Ale stejně tak je pravdou, že když budeme jen sedět a nadávat – ať už u piva, nebo třeba na sociálních sítích – tak ani neexistuje motivace systému něco měnit. Občanovým hlasem jsou především volby a v politice platí dvojnásob – mlčení je souhlas.

Faktická poznámka [3]: Volební účast v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 byla 65,43 %. To znamená, že o směřování země rozhodují sotva dvě třetiny oprávněných voličů – a ti, kteří mlčí, pak často nadávají nejhlasitěji.

Neřeknu vám tedy, koho máte volit, to si právě v úctě k vám jako mým spoluobčanům nedovolím. Ale prosím vás – a klečím u toho na kolenou – nepodlehněte těm, kteří vám tvrdí, že váš hlas a váš názor je k ničemu, že nikoho nezajímá. Mě zajímá určitě a vím, že pana Mikysku a mnoho dalších také. A ať už bude jakýkoliv, velmi rád si ho v říjnu poslechnu – hlavně ať je silný. Ústava nám dává práva a s právy přichází i odpovědnost a i když není někdy přímo viditelná, je možná o to větší.

Děkuji všem, kteří má slova dočetli až sem a dvojnásob těm, kteří najdou odvahu se za svůj názor na směřování země postavit a k volbám jít.

Zdroje

[1] SANEP: Většina Čechů nezná jména europoslanců ani eurokomisaře (2014). Odkaz

[1] Deník: „Respondenti prakticky neznají své poslance“ (Hradec Králové, 2013). Odkaz

[2] OECD: Civic Engagement and Governance (2023). Odkaz

[3] Český statistický úřad: Volby do Poslanecké sněmovny 2021. Odkaz

