Konspirační teorie jako základ ruské politiky
Bez pádu putinovy agenturní diktatury není možné najít dlouhodobé řešení současného konfliktu. Současná ruská politika je postavená na konspiračních narativech, od ezoterických blábolů Heleny Blavatské až po dnešní mýty o „spiknutí Západu“. Nejde o folklór, ale o státní ideologii, která připravuje lidi o majetek, rozum i svobodu.
Západ proti Východu? Jen marketing pro diktátory
Když Vladimir Putin v roce 2014 anektoval Krym, v oficiálním projevu poprvé systematicky představil narativ, který se stal základem ruské státní propagandy: údajně věčný konflikt „Západu“ a „Východu“ [1]. Tento obraz měl vysvětlit agresi vůči Ukrajině a zároveň vytvořit nepřítele, bez něhož se autoritářský režim neobejde.
Problém je, že žádný takový konflikt ve skutečnosti neexistuje. Nejde o střet civilizací, ale o obyčejnou imperiální politiku 21. století, přestrojenou do šatů „věčného boje“. Historie přitom ukazuje, že předstíraný konflikt se vždy hodí těm, kdo chtějí omezovat svobodu doma – v carském Rusku to byli Poláci a Židé, v Sovětském svazu „zahraniční agenti“ a dnes je to opět „Západ“.
Blavatská a kořeny spikleneckého myšlení
Překvapivě mnoho současných narativů ruské propagandy má své kořeny v okultních teoriích 19. století. Helena Petrovna Blavatská (1831–1891), ruská mystička a zakladatelka teosofie, vytvořila směs okultismu, východní mystiky a pseudovědy. Její texty byly už v době svého vydání označovány za podvod [2], ale přesto ovlivnily celé generace „hledačů pravdy“.
Blavatská tvrdila, že svět řídí skryté „mistrovské rasy“ a že dějiny jsou výsledkem jejich tajného zápasu. Moderní konspirační teorie – ilumináti, světová židovská lobby, reptiliáni nebo „tajné vlády“ – jsou jen recyklované variace na tento motiv. Je ironií dějin, že právě Rusko, kolébka Blavatské, dnes tyto fantazie povýšilo na státní ideologii.
Propaganda a svět spiknutí
Putinův režim staví na psychologii strachu. Vše nové, co lidem přináší nejistotu – globalizace, migrace, klimatické změny, digitalizace – prezentuje jako dílo „tajného spiknutí“.
A tak se jednou v křesle ředitele Zeměkoule usadí George Soros, jindy zas kují pikle Ilumináti nebo se ještěrčí lidé připravují k velkolepému návratu ve spletité síti lávových tunelů. Nad tím vším bdí zlotřilý Xenu se svou intergalaktickou flotilou. Ale nebojte, vždy se najde nějaký Spasitel – ať už je to vyvolený Vůdce, neomylná strana, nebo spisovatel sci-fi s dobrým podnikatelským nápadem a bez špetky svědomí. Ten se o všechny hrůzy postará. Jen to má drobnou podmínku: zaplatíte svobodou.
Scientologie a propaganda – paralely v logice manipulace
Scientologie je ukázkovým příkladem, jak lze zneužít strach a konspirační narativy k udržení moci nad lidmi. L. Ron Hubbard už v 50. letech tvrdil, že psychiatrie, daně nebo sociální programy jsou součástí „komunistického spiknutí“ [5]. Kritiky scientologie označoval za „nepřátele“, proti nimž vyzýval k použití „černé propagandy“ a systematické diskreditace [6].
Tento mechanismus je nápadně podobný postupům současné ruské propagandy: označ nepřítele, vytvoř kolem něj obraz spiknutí a slibuj, že pouze ty dokážeš ochránit před jeho hrozbou. Zatímco scientologie se prezentuje jako „ochránce lidstva“ před psychiatrickou lobby, Kreml se stylizuje do role ochránce „tradičních hodnot“ před údajně zkaženým Západem.
Ironií je, že i samotné Rusko proti scientologii vystupuje – v roce 2021 označilo některé její organizace za „nežádoucí“ a její publikace za extremistické [7]. Ne proto, že by Kreml chtěl chránit občany před podvodníky, ale proto, že konkurence ve výrobě fanatiků není vítaná.
Fanatik místo občana
Konspirační teorie mají jednu společnou vlastnost: nahrazují vlastní myšlení slepou vírou. Věřící přestává být občanem a stává se fanatikem. Pro režim je to ideální – loajální, manipulovatelný a připravený obětovat vše.
Sociologické výzkumy ukazují, že víra v konspirační teorie není marginální jev. Podle průzkumu Pew Research Center (2022) více než 50 % Rusů věří, že válka na Ukrajině je důsledkem „spiknutí Západu“ [3]. V Česku podle výzkumu Medianu (2023) souhlasí třetina respondentů s tvrzením, že „za válkou stojí USA a NATO“ [4]. To není názor – to je výsledek systematické dezinformace.
Realita: změny pokračují
Pravda je mnohem prostší. Změny, které kdysi trvaly celé epochy, se dnes odehrávají v řádu generací. Klimatické posuny, technologický vývoj, nástup umělé inteligence nebo globální ekonomická provázanost – to všechno jsou procesy, které nelze zastavit ani Putinovým tankem, ani Trumpovým tweetem. A nic na tom nezmění ani kázání scientologických „auditorů“. Není žádné tajné spiknutí, které by hlídalo kroky lidské civilizace, nepřiletí „battlestar“, jejíž posláním je „napravit lidstvo“. Budoucnost je jen v našich vlastních rukách – a jen na nás, zda bude svobodná, nebo se raději podřídíme vůli „Spasitelů“.
Konspirační teorie jsou v jádru vždy podvod. Okrádají lidi o peníze, čas, rozum i svobodu. Kreml tento mechanismus povýšil na státní doktrínu a vytvořil z něj ideologii „Nového Ruska“. Výsledek je tragický: místo kriticky uvažujících občanů vyrábí fanatiky, kteří se vzdávají vlastního myšlení.
Proto není možné se s dnešním Ruskem „dohodnout“. S režimem, jehož základní kámen je lež, kompromis neexistuje.
Zdroje
[1] Carnegie Endowment for International Peace – Russia’s War on the West (2023): Odkaz
[2] The Skeptic’s Dictionary – Helena Blavatsky: Odkaz
[3] Pew Research Center – Russians’ Views on the War in Ukraine (2022): Odkaz
[4] Median – Dezinformační scéna v ČR (2023): Odkaz
[5] Hubbard, L. Ron – Brain-Washing: A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics (1955): Odkaz
[6] Kent, S. A. – Scientology’s Relationship with Totalitarianism and Black Propaganda (1999): Odkaz
[7] Reuters – Russia moves to ban ‚undesirable‘ Church of Scientology groups (2021): Odkaz
Jakub Staněk
Když se šetření prodraží: proč jsou rozpočtové škrty v oblasti prevence nebezpečné
Rozpočtové škrty v oblasti prevence závislostí a rizikového chování se mohou na první pohled jevit jako úspora. Ve skutečnosti ale přinášejí mnohem vyšší náklady – na zdraví, bezpečnost i veřejné rozpočty.
Jakub Staněk
Trumpova cesta k centralizaci moci - státní správa, bezpečnostní složky - 2. díl
Trump po ovládnutí justice a Kongresu zasahuje do státní správy, médií, centrální banky i bezpečnostních složek. Výsledkem je systematická totalizace moci, která ohrožuje samotné základy americké demokracie.
Jakub Staněk
Trumpova cesta k centralizaci moci – od varovných signálů k otevřené autokracii - 1. díl
Donald Trump po návratu do Bílého domu bourá pojistky demokracie. Ignoruje soudy, čistí aparát, podřizuje si Kongres i média a zasahuje i do centrální banky. Výsledek: koncentrace moci v jeho rukou
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...
Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku
Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...
Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a Severní Koreou proti USA
Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu, Rusko a Severní Koreu ze spiknutí proti Spojeným...
Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA
Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti...
Vojenská přehlídka v Číně. Si, Putin a Kim se společně prošli na červeném koberci
Aktualizujeme V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Vláda projedná nákup tanků Leopard 2A8 i regulovaný prodej kratomu
Nákup tanků Leopard 2A8 projedná vláda. Její souhlas je nutný pro podpis smlouvy. Česko chce v...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 3
- Celková karma 6,32
- Průměrná čtenost 98x