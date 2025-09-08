Kam kráčíš, český občane?
Politické války místo volebních kampaní
Volby se blíží a Česká republika se znovu opět stala kolbištěm předvolebních bojů. Při pohledu na naši politickou scénu by se spíše hodilo mluvit o politických rvačkách. Politici se předhánějí, kdo dříve zachrání nebo zničí svět – přinejmenším republiku určitě – a občan může nabýt dojmu, že je vlastně jedno, kdo bude u moci, jelikož všechno stejně řeší tajemný Onoseto Samose nebo ještě hůře všemocný a všudypřítomný Soros s Ilumináty za zády. Katastrofa je přece nevyhnutelná, tedy pokud neodevzdáte svůj hlas „té správné“ straně.
Když se podíváme na programovou výzbroj našich politických reků, kteří chystají zápasit o naši přízeň ve volebním turnaji, tak by nejeden sledující až čekal, že největšími problémy České republiky jsou mezinárodní mafie, které ovládají nejen naši vládu, ale i celou strukturu EU, nebo že vítěz voleb určí, kam se budou ubírat kroky Putina či Trumpa a právě naše příští vláda rozhodne o tom, kam bude směřovat svět. I když se naší krásné zemi někdy říká srdce Evropy, nemyslím, že by náš vliv byl tak zásadní.
Neříkám, že geopolitická situace není důležitá – i ta má značný vliv na rozhodnutí voliče. Nezpochybňuji význam názoru politických uskupení či jednotlivců na problémy jako je klimatická změna, konflikt na Ukrajině nebo situace v USA – sám o těchto tématech také píši. Globální změny samozřejmě ovlivňují i každodenní život v ČR. Zde jsme většinu zásadních rozhodnutí však už učinili: jsme součástí Evropské unie, jsme součástí NATO. Debata o směřování EU patří do voleb evropských a řešení otázek mezinárodní bezpečnosti má vycházet z dohody v rámci NATO. Možnosti české vlády zde skutečně něco ovlivnit jsou velmi omezené. Zásadnější jsou hodnoty kandidáta než sáhodlouhé návrhy řešení nebo počet jeho telefonátů se světovými leadry. A kdo je pro společná řešení v rámci EU a NATO nebo pro falešnou neutralitu pod křídly Ruska, je vcelku jasné.
Mnohem zásadnější jsou pro současné volby problémy na domácí scéně. Zde však při bližším pohledu zjistíme, že blyštivé pláty zbroje politického rytíře jsou ve skutečnosti alobal nalepený na kartonu. Místo propracovaných plánů, paradoxně právě na rozdíl od řešení globálních potíží, vidíme jen prázdné fráze a místo skutečných reforem ideologické úvahy.
Nemám ambice někomu radit, koho má volit. Nejsem ve vaší situaci – každý máme jiný život a jiné potřeby. Byl bych rád, kdyby pro vás následující řádky byly jakýmsi „pomocným návodem“ na to, jak a na co se ptát, než učiníte rozhodnutí, komu svěříte na následující roky svou důvěru a necháte jej, aby vás zastupoval v poslanecké sněmovně.
Čísla se mění, problém zůstává
Každý rok slyšíme nové cifry o výši schodku – jednou 250 miliard, jindy 270 miliard, pak se zase pochlubíme „lepšími výsledky, než se čekalo“. Jenže tahle hra s čísly nemění podstatu věci. Český rozpočet se dlouhodobě neblíží stabilizaci. Deficity se pouze přesouvají z roku na rok, aniž by se řešilo, proč se státní kasa neustále propadá do minusu.
Namísto skutečné reformy se hledají jen položky, kde „se nikdo efektivně neozve“ – seškrtají se investice, odloží projekty, omezí se údržba infrastruktury. Naopak strukturální problémy – přebujelé mandatorní výdaje, neefektivní dotační systémy, či neexistence dlouhodobé důchodové koncepce – zůstávají nedotčené.
Podle údajů Ministerstva financí ČR tvoří v roce 2025 téměř 85 % výdajů státního rozpočtu mandatorní a kvazimandatorní výdaje, tedy položky, které vláda nemůže krátkodobě změnit (MF ČR). To znamená, že vlády se sice přou o rozpočtové „priority“, ale reálně rozhodují jen o zlomku prostředků. Pokud se nezmění samotná struktura výdajů a příjmů, je úplně jedno, jestli deficit činí 250 nebo 280 miliard – v obou případech jde o jinak zabalený problém, který se v čase neustále zvětšuje.
Čtyřicet let slibů
Dokonce už od 80. let slyšíme, že vzdělávání je „priorita“. Přesto Česko dává do školství dlouhodobě jen kolem 4,8 % HDP, tedy méně než průměr EU (5,1 % v roce 2022) (Eurostat). V mezinárodních srovnáních (OECD PISA testy) patří čeští žáci k průměru – problémem však je vysoká nerovnost výsledků: rozdíl mezi nejlepšími a nejslabšími žáky je jeden z největších v Evropě (OECD, PISA 2022).
Chronický nedostatek učitelů, nízké platy ve srovnání s ostatními profesemi a žádná dlouhodobá koncepce jsou důsledkem. Národní program rozvoje vzdělávání z roku 2001 (tzv. Bílá kniha) už dávno neplatí, a nový rámec nikdo nevytvořil. V roce 2023 OECD doporučila Česku zvýšit investice do vzdělávání, zejména do předškolního a základního, kde má země největší rezervy. Slova o „prioritě“ tak zatím zůstávají jen frází.
Sociální systém: drahý a děravý
Český sociální systém patří k finančně nejnáročnějším položkám rozpočtu – v roce 2023 šlo na důchody a sociální dávky více než 40 % všech výdajů státu (Seznam Zprávy). Důchodová reforma se slibuje minimálně od roku 2005. Výsledek? Systém je čím dál dražší, zároveň ale nedokáže efektivně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.
Podle demografických projekcí ČSÚ se do roku 2050 sníží poměr pracujících na důchodce z dnešních zhruba 2:1 na méně než 1,5:1 (ČSÚ). To znamená, že bez zásadních změn bude důchodový účet v příštích dekádách neudržitelný. Odborníci varují, že čím déle se reforma odkládá, tím bolestnější budou budoucí zásahy.
Jak se orientovat: praktické otázky pro voliče
Aby se voliči nenechali opít rohlíkem, je dobré si při kampani položit několik jednoduchých otázek:
· Kde vezme strana peníze na své sliby? Jsou kryté v rozpočtu, nebo je to jen rétorika?
· Co nabízí pro školství, zdravotnictví a důchody? Jsou to konkrétní opatření, nebo jen slogany?
· Jaké má strana priority? Řeší reálné problémy, nebo jen ideologická témata?
Objektivní informace lze hledat například:
· v přehledech a statistikách Českého statistického úřadu
· ve zprávách a kontrolních závěrech NKÚ
· v mezinárodních srovnáních OECD
Místo řešení – plyšáci a garderoba
Namísto diskuse o rozpočtu, školství či sociálních reformách plní veřejný prostor témata, která jsou sice vděčná pro média, ale pro budoucnost státu bezcenná. Diskutujeme o tom, jak se bude říkat sezdanému páru, sledujeme garderobu političky mezi lidem nebo politiky rozbalující nové plyšáky na sociálních sítích.
Politika jako zrcadlo společnosti
Politika je zrcadlem společnosti. Témata nevybírají pouze politici – volí je veřejnost. A křičící menšina si je vybrala, protože většina mlčí. Mlčení ale znamená souhlas. Tak se ptejme znovu: tohle je ta cesta, po které chceme kráčet, občane?
Zdroje
· Ministerstvo financí ČR – státní rozpočet
· Eurostat: Education expenditure
· ČSÚ – Projekce obyvatelstva 2023–2100
· NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad
· Seznam Zprávy – Růst státního dluhu je hrozbou pro stabilitu veřejných financí
Jakub Staněk
