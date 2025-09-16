AllatRa, Tvořivá společnost a volby: proruská sekta v české politice
AllatRa. Na první pohled ezoterické hnutí, které se tváří jako „mezinárodní společenský projekt“ a skrývá se za líbivým názvem Tvořivá společnost. Ve skutečnosti jde o sofistikovanou sektu, která dokázala přetavit staré proruské narativy do apokalyptického příběhu. Západní kultura je prý nenapravitelně zkažená, Evropa na pokraji kolapsu a lidstvo čeká, už poněkolikáté, v roce 2036 definitivní zkáza v podobě přírodních katastrof [1]. Spasit nás má mesiáš jménem Nomo, jehož životopis, jistě jen čistě náhodou, připomíná Vladimira Putina [2]. V jeho vizi se lidstvo sjednotí pod vedením Ruska a vytvoří se „tvořivá společnost“ bez válek a hladu. AllatRa k tomu přidává i technologickou pohádku o „replikátorech“, které vyrobí vše od jídla po oblečení [3]. Pokud se vám to zdá jako epizoda ze Star Treku opsaná a obohacená o ruskou geopolitiku, máte pravdu. Jedinou podmínkou je, že musíte odevzdat hnutí svou loajalitu a často i značnou část majetku [4].
Tento blábol by se dal snadno odmávnout jako směšná sci-fi pohádka pro pár naivních důvěřivců. Jenže realita je jiná. AllatRa a její Tvořivá společnost mají tisíce příznivců i v České republice [5], disponují propracovanou mediální mašinérií a šíří obsah s milionovými dosahy [6]. Podle investigace vznikají na jejich tiktokových účtech desetitisíce videí, která zaplavují algoritmy a sbírají stovky milionů zhlédnutí [6]. Apokalyptické vizualizace, grafiky sopek a zemětřesení, přibarvené apely na „sjednocení lidstva“, se šíří rychleji než seriózní informace o klimatu. A samozřejmě předvolební čas je pro ně ideální.
Hnutí se přitom neomezuje jen na internet. V roce 2022 se jeho členové objevili na protivládních demonstracích v Praze i Ostravě [7], kde mezi protestujícími rozdávali letáky a nabízeli vstup do „nového světa“. V prezidentské kampani 2023 zase vyzývali, aby lidé volili jen ty kandidáty, kteří podepíší jejich osm osnov Tvořivé společnosti [7]. Nikdo z kandidátů se k takovému závazku naštěsí nepřihlásil. I to ale dokázala AllatRa využít a nechuť kandidátů dát prosror sektě interpretovala jako důkaz, že „spotřebitelský formát společnosti“ je zkažený a volby nemají smysl.
Bohužel ale to ani zdaleka nebyl konec jesjich cesty do politky, dokonce už došlo i na průnik do nevyšších institucí. Letos na jaře, 1. dubna 2025, se v Poslanecké sněmovně konal seminář o mediálním zobrazování masových vražd. Organizoval ho poslanec ANO Stanislav Berkovec a mezi řečníky se ocitly i čtyři ženy z AllatRy [8]. Nepřišly však pod svými jmény, ale vydávaly se za „Volné sdružení rodičů“ [8]. Neexistující organizace jim otevřela dveře do Parlamentu a poskytla prostor k tomu, aby vystoupily na úvod i závěr oficiální akce [8]. Teprve investigativní novináři upozornili, že šlo o členky proruské sekty, před kterou Ministerstvo vnitra dlouhodobě varuje. Resort jasně uvedl, že AllatRa šíří antisystémové konspirační teorie s radikalizačním potenciálem a že její kanály mohou fungovat jako nástroj ruské propagandy [9]. Přesto se ve Sněmovně rozdávaly jejich „deklarace“, v nichž žádaly regulaci médií.
AllatRa navíc dokázala získat rozhovory s některými českými politiky – v jejích videích vystupoval Jindřich Rajchl z PRO, Zuzana Majerová z Trikolory a v neposlední řadě také europoslankyně a samozvaná vůdkyně „české levice“ Kateřina Konečná z KSČM [7]. Všichni kritizovali mainstreamová média a varovali před „globálními elitami“. Ať už vědomě, nebo v dobré víře, pomohli legitimizovat sektu, která se tváří jako humanistický projekt, ale ve skutečnosti přepisuje proruské konspirace do apokalyptického kabátu.
Není divu, že hnutí AllatRA čelí ostré kritice. Investigativní novinářka Kristína Ciroková odhalila jeho fungování a sama se ocitla pod tlakem – na Slovensku ji prokurátorka napojená na Tvořivou společnost dokonce obvinila z „propagace antikultovního hnutí“ [10]. Spolu s ní čelil stíhání i český religionista a youtuber Jakub Jahl, který se stal oblíbeným terčem AllatRy a jejich ilegállní kampaň vůči jeoho osobě stále běží na plné obrátky. Hnutí o něm vytvořilo videa a další materiály plné lživých obvinění, z něhož jej musel soud očistit a nařídit jejich stažení [11]. Bohužel ale lži o panu Jahlovi i za pomoci dalších sekt šíří dál. „Do boje“ proti AllatŘe se zapojili i populární youtubeři Patrik Kořenář a Martin „Mikýř“ Mikyska. Ti na svých kanálech rozebírají absurditu sektářských tvrzení a ukazují, jak AllatRa manipuluje jazykem, obrazy i emocemi [12]. Díky nim se téma dostalo k mladým lidem – tedy přesně k těm, které AllatRa láká svými apokalyptickými videi.
Je třeba říci, že AllatRa se neomezuje jen na Českou republiku. Na Ukrajině je vedení hnutí obviněno z vlastizrady [1], na Slovensku už proniklo až do prokuratury [10]. Ministerstva vnitra obou zemí varují, že jde o hybridní hrozbu se znaky sekty, napojenou na ruské tajné služby [13]. Česká BIS aktivity AllatRy sleduje a ministerstvo vnitra doporučuje politikům se s hnutím vůbec nestýkat [9].
A přesto – v české kampani do Sněmovny v roce 2025 se jejich narativy šíří. AllatRa nekandiduje přímo, ale podsouvá, že demokracie je zkažená, že volby nemají smysl a že jediné řešení je změnit „formát společnosti“. Jejich zástupci se objevují na předvolebních akcích některých stran a hnutí, které prý jen náhodou šíří ty samé konspirační narativy. To není drobná bizarnost, ale součást širší proruské operace, která má oslabit důvěru ve stát.
Možná je snadné se tomu smát – replikátory ze Star Treku, mesiáš Putin v kostýmu „Noma“. Ale když tisíce lidí uvěří, že konec světa je za rohem a spása přichází z Východu, není to už úsměvné. Je to varování. Spasitelé z Východu totiž zpravidla nepřinášejí hojnost a mír, ale cenzuru a nesvobodu. Volby jsou za dveřmi, je jen na nás, jaká bude budoucnost.
