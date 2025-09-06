AI dítě nepohlídá. A už vůbec ho nevychová
Žaloba rodičů proti OpenAI za sebevraždu šestnáctiletého syna je tragická, ale i varovná. Není to jen otázka technologií, ale především zrcadlo společnosti. Odpovědnost za děti nelze outsourcovat na algoritmy. Jak by řekl kdokoliv zdravě uvažující: „Vysavač vám doma pořádek udělá, ale děti k němu nevychová.“ Stejně tak nemůžeme čekat, že umělá inteligence nahradí zájem a péči rodičů.
Umělá inteligence je nástroj, nikoli rodič. Dokáže poskytnout informace, ale neumí nahradit vztah, rozhovor ani včasné rozpoznání trápení. Rodiče už dnes mají k dispozici celé spektrum služeb – od Google Family Link přes Apple Čas u obrazovky až po Microsoft Family Safety – které umožňují nastavit limity, filtrování i dohled nad používáním zařízení. Problém není v jejich neexistenci, ale v tom, že často zůstávají vypnuté.
Skutečná ochrana dětí online začíná doma. Rodič, který říká „Zajímá mě, co děláš na telefonu,“ udělá pro bezpečí víc než jakýkoli filtr. Škola by měla v rámci prevence a digitální gramotnosti podpořit a firmy mohou nabídnout technické doplňky, ale bez aktivní účasti rodiny to nikdy nebude fungovat. Je to podobné jako s bezpečím venku: zákony chrání děti před nebezpečím, ale je to rodič, kdo zajistí, že jeho dítě nebude ve dve ráno bloudit ulicí. Sebelepší zákon to za něj neudělá.
Technologie mohou být užitečné a bezpečnostní funkce smysluplné. Ale ve chvíli, kdy se stanou náhradou rodičovské odpovědnosti, míříme špatným směrem. Odpovědnost za dítě zůstává tam, kde byla vždycky – v rodině.
Inspiraci a informace lze hledat např: dvojklik.cz Odkaz, nebo e-bezpeci.cz Odkaz.
Zdroje:
iDNES.cz: Žaloba rodičů proti OpenAI: ChatGPT měl přispět k sebevraždě syna
The Guardian: Family sues OpenAI after ChatGPT allegedly encouraged 16-year-old’s suicide
Financial Times: Families sue over chatbot role in teen suicides
Jakub Staněk
