Zvířátka a deprese
„Já to vím,“ přihlásila se veverka. „Zrovna se mi to stalo včera. Deprese je ještě čerstvá. Včera jsem si zkopala do země ořech a nemůžu jej najít. Jsem děsně naštvaná,“ pravila veverka.
„Tak to nebude deprese,“ usmál se vlídně jezevec. „Depka je totiž něco trvalého, co trvá týdny, měsíce, i roky a může ve vás oxidovat do konce života a možná i po smrti.“
„Tak to budu mít já,“ ozval se medvěd. „Sedla si na mě minulou zimu a nemohu se ji zbavit. Štípě mě a pije krev a děsně mě to štve!“
„To bude blecha,“ mávl tlapkou jezevec.
„Uch,“ odkašlal si vlk a pravil. „Jde o děsně nakažlivou nemoc, kterou přenáší člověk. Kam jen šlápne, je katastrofa. Kácí stromy, dělá díry do země…Nemáme kde spát, nemáme co jíst a nemáme kam se přestěhovat. Depresi dostaneme všichni.“
Jakub Kouřil
V kapičce rosy tančily dvě bytosti
Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.
Jakub Kouřil
Hlinožrout
Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“
Jakub Kouřil
Když rozumíte řeči rostlin
Máte doma pokojové rostliny? A taky vás štve otázka kdy zalévat, hnojit, jakou hlínu, a všechny ty titěrnosti okolo, aby se miláčkové měli dobře? Pak to bude povídka přesně pro vás.
Jakub Kouřil
Pod kotlíkem
Jídlo nejlépe chutná když je cítit ohněm. Když jsem si připravoval na mýtině pod hvězdnou oblohou fazole, přihodilo se mi něco neobyčejného.
Jakub Kouřil
Dobré bydlo
Ropucha seděla na velkém leknínovém listu, protože malý by takovou velkou žábu neudržel. Byla oblečená do červeného brokátu a na hlavě nosila zlatou korunu. Tak to alespoň viděly žáby.
