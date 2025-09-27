Zvířátka a deprese

Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“

„Já to vím,“ přihlásila se veverka. „Zrovna se mi to stalo včera. Deprese je ještě čerstvá. Včera jsem si zkopala do země ořech a nemůžu jej najít. Jsem děsně naštvaná,“ pravila veverka.

„Tak to nebude deprese,“ usmál se vlídně jezevec. „Depka je totiž něco trvalého, co trvá týdny, měsíce, i roky a může ve vás oxidovat do konce života a možná i po smrti.“

„Tak to budu mít já,“ ozval se medvěd. „Sedla si na mě minulou zimu a nemohu se ji zbavit. Štípě mě a pije krev a děsně mě to štve!“

„To bude blecha,“ mávl tlapkou jezevec.

„Uch,“ odkašlal si vlk a pravil. „Jde o děsně nakažlivou nemoc, kterou přenáší člověk. Kam jen šlápne, je katastrofa. Kácí stromy, dělá díry do země…Nemáme kde spát, nemáme co jíst a nemáme kam se přestěhovat. Depresi dostaneme všichni.“

Autor: Jakub Kouřil | sobota 27.9.2025 8:47 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Jakub Kouřil

V kapičce rosy tančily dvě bytosti

Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.

23.9.2025 v 4:05 | Karma: 6,00 | Přečteno: 62x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Hlinožrout

Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“

18.9.2025 v 5:30 | Karma: 6,03 | Přečteno: 86x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Když rozumíte řeči rostlin

Máte doma pokojové rostliny? A taky vás štve otázka kdy zalévat, hnojit, jakou hlínu, a všechny ty titěrnosti okolo, aby se miláčkové měli dobře? Pak to bude povídka přesně pro vás.

12.8.2025 v 13:01 | Karma: 7,44 | Přečteno: 88x | Diskuse | Společnost

Jakub Kouřil

Pod kotlíkem

Jídlo nejlépe chutná když je cítit ohněm. Když jsem si připravoval na mýtině pod hvězdnou oblohou fazole, přihodilo se mi něco neobyčejného.

9.6.2025 v 11:51 | Karma: 10,44 | Přečteno: 189x | Diskuse | Společnost

Jakub Kouřil

Dobré bydlo

Ropucha seděla na velkém leknínovém listu, protože malý by takovou velkou žábu neudržel. Byla oblečená do červeného brokátu a na hlavě nosila zlatou korunu. Tak to alespoň viděly žáby.

3.6.2025 v 6:56 | Karma: 9,82 | Přečteno: 151x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Jakub Kouřil

  • Počet článků 386
  • Celková karma 6,49
  • Průměrná čtenost 332x
BOHATSTVÍ NEMÁ STROP, TAK JAKO BÍDA NEMÁ SVÉ DNO. 

