Vesmírný rybář
V červeném kbelíku se zmítali tvorové, kteří vůbec nevypadali jako ryby a v jejich očích se zračilo cosi znepokojivě lidského.
„Dají se jíst?“ zeptal jsem se vesmírného rybáře.
Usmál se, aniž by odtrhl pohled od hladiny.
„Nechytám je pro maso.“
„Tak proč je teda lovíš?“
„Protože chci vědět, jestli je dokážu ulovit. A když se mi to podaří, zase je pouštím zpátky do vody.“
Na okamžik jsem mlčel. Nad černou hladinou se vznášelo ticho, které rušil jen nepatrný pohyb splávku.
„A jak je chytáš?“
Rybář pozvedl prut.
„Každý zabírá na to, co mu chybí. Když chci ulovit chudáka, dávám na háček kousek zlata. Když chamtivce, dám toho zlata více a přidám i drahokam. Takových je v tomto rybníku nejvíc.“
Povzdechl si.
„Mnohem vzácnější jsou tvorové, které zlato neláká. Žijí ve zlatých palácích, jejich hlad už není tělesný, ale duchovní.“
Sáhl do brašny a vytáhl sošku Buddhy. S ledovým klidem zabodl háček do meditující postavy a spustil ji do temné vody.
Dlouho se nic nedělo. Pak sebou prut škubnul. Vesmírný rybář trpělivě navíjel vlasec a z hlubin vytáhl podivného tvora. Křečovitě svíral malého Buddhu, jako by v něm držel vlastní spásu.
„Vidíš, jak pevně se drží svého bůžka.“ Odpojil jej z háčku a bez dalšího zájmu ho hodil do červeného kbelíku mezi ostatní.
Díval jsem se na zmítající se tvory a po zádech mi přeběhl chlad.
„Dá se ulovit i Bůh?“ zeptal jsem se tiše.
Rybář se poprvé obrátil přímo ke mně.
„Ano, ale na boha je třeba zvláštní návnady. Zlato ho nepřitahuje. Posvátné knihy také ne. Náboženství? Těm by se jen vysmál.“
„A čím ho tedy chceš nalákat?“
Na jeho tváři se objevil zvláštní výraz.
„Vlastně... právě proto jsi tady.“
Než jsem stačil cokoliv říci, ucítil jsem ostrou bolest. Háček se mi zabodl hluboko do těla.
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