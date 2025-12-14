Turecký bej

Dělají nás věci šťastnými a kdy nás začnou tížit? Jsme schopni i věci ukrást, abychom je měli? Kde je naše pomyslná hranice?

Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá a že všichni co se mu dívají do ksichtu, v ní vidí, že ukradl mlynáři dva pytle mouky i s uzlem, čtyři salámy i s hákem, dokonce i malého psíka. To bylo vůbec nehezké, protože to štěně potřebovalo mateřské mléko a pohlazení a bej mu strkal čumák do kořalky s římským kmínem, že se prý po tom sílí a roste.

A to všechno ta piha vyprávěla každému, kdo se mu podíval do tváře. To ošklivé znamínko musí zmizet, rozčílil se bej a máchl šavlí a pak si sednul na koberec, zapálil dýmku a přemýšlel jak se toho zatraceného znamínka nadosmrti zbavit. A když jej nic nenapadlo, a jen tak seděl a když i kouř se vytratil, nastalo posvátné ticho, takové jaké se vyskytne v mysli dvakráte za život. Pak piha na tváři beje promluvila: „Vrať vše, co jsi nakradl a přidej jednou tolik.“

Uběhl měsíc a turecký bej už nemá mouku ani psíka, dokonce ani kozu, kterou taky ukradl a všechno co měl, prodal, aby mohl dát všem okradeným dvakráte tolik. A přece si radostně poposedl a plácl se do stehna, protože je lepší žít v prázdné chatrči, než s věcmi a zvířaty, které vám nepatří.

Znamení ve tváři zmizelo, a bej se dokonce usmál, což byl opravdový zázrak.

Autor: Jakub Kouřil | neděle 14.12.2025 10:51 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Další články autora

Jakub Kouřil

Zvířátka a deprese

Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“

27.9.2025 v 8:47 | Karma: 0 | Přečteno: 50x | Diskuse | Miniblogy

Jakub Kouřil

V kapičce rosy tančily dvě bytosti

Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.

23.9.2025 v 4:05 | Karma: 6,06 | Přečteno: 66x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Hlinožrout

Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“

18.9.2025 v 5:30 | Karma: 6,03 | Přečteno: 87x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Když rozumíte řeči rostlin

Máte doma pokojové rostliny? A taky vás štve otázka kdy zalévat, hnojit, jakou hlínu, a všechny ty titěrnosti okolo, aby se miláčkové měli dobře? Pak to bude povídka přesně pro vás.

12.8.2025 v 13:01 | Karma: 7,89 | Přečteno: 90x | Diskuse | Společnost

Jakub Kouřil

Pod kotlíkem

Jídlo nejlépe chutná když je cítit ohněm. Když jsem si připravoval na mýtině pod hvězdnou oblohou fazole, přihodilo se mi něco neobyčejného.

9.6.2025 v 11:51 | Karma: 10,44 | Přečteno: 191x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...
8. prosince 2025  13:54

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský
10. prosince 2025  13:25

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID
10. prosince 2025  10:01

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.
11. prosince 2025  11:40

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén....

Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
14. prosince 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu,...

Obyvatelé Lukova odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek
14. prosince 2025,  aktualizováno 

Obyvatelé Lukova na Znojemsku odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren. Hlasování se...

Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek
14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí...

Jakub Kouřil

  • Počet článků 387
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 331x
BOHATSTVÍ NEMÁ STROP, TAK JAKO BÍDA NEMÁ SVÉ DNO. 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.