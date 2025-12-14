Turecký bej a piha
... a že všichni co se mu dívají do ksichtu, v ní vidí, že ukradl mlynáři dva pytle mouky i s uzlem, čtyři salámy i s hákem, dokonce i malého psíka. To bylo vůbec nehezké, protože to štěně potřebovalo mateřské mléko a pohlazení a bej mu strkal čumák do kořalky s římským kmínem, že se prý po tom sílí a roste.
A to všechno ta piha vyprávěla každému, kdo se mu podíval do tváře. To ošklivé znamínko musí zmizet, rozčílil se bej a máchl šavlí a pak si sednul na koberec, zapálil dýmku a přemýšlel jak se toho zatraceného znamínka nadosmrti zbavit. A když jej nic nenapadlo, a jen tak seděl a když i kouř se vytratil, nastalo posvátné ticho, takové jaké se vyskytne v mysli dvakráte za život. Pak piha na tváři beje promluvila: „Vrať vše, co jsi nakradl a přidej jednou tolik.“
Uběhl měsíc a turecký bej už nemá mouku ani psíka, dokonce ani kozu, kterou taky ukradl a všechno co měl, prodal, aby mohl dát všem okradeným dvakráte tolik. A přece si radostně poposedl a plácl se do stehna, protože je lepší žít v prázdné chatrči, než s věcmi a zvířaty, které vám nepatří, a bej se dokonce usmál, což byl opravdový zázrak.
Jakub Kouřil
Zvířátka a deprese
Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“
Jakub Kouřil
V kapičce rosy tančily dvě bytosti
Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.
Jakub Kouřil
Hlinožrout
Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“
Jakub Kouřil
Když rozumíte řeči rostlin
Máte doma pokojové rostliny? A taky vás štve otázka kdy zalévat, hnojit, jakou hlínu, a všechny ty titěrnosti okolo, aby se miláčkové měli dobře? Pak to bude povídka přesně pro vás.
Jakub Kouřil
Pod kotlíkem
Jídlo nejlépe chutná když je cítit ohněm. Když jsem si připravoval na mýtině pod hvězdnou oblohou fazole, přihodilo se mi něco neobyčejného.
- Počet článků 387
- Celková karma 5,35
- Průměrná čtenost 331x