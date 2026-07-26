Svíčka a svícen
„Pověz mi,“ řekl tiše. „Dáváš učencům světlo, bez kterého by nedokázali přečíst jediné slovo. Co v těch starých knihách tak úporně hledají? Nerozumím jedinému slovu, na něž svítíš.“
Plamínek znehybněl, jako by naslouchal tichu, ukrytému mezi stránkami.
„Hledají pravdu,“ odpověděla svíčka. „Jenže k pravdě nestačí oči. Potřebují knot.“
Svícen se podivil.
„Knot? Copak jej nemá každý člověk, stejně jako každá svíčka?“
Svíčka se jemně pousmála.
„Kéž by. Většina lidí pečuje jen o svůj vosk – o tělo, pohodlí, majetek i vlastní jméno. Knot v nich ještě nevyrostl. Ten se nerodí z vědění. Knot vzniká touhou po Bohu, z neutišitelné žízně po tom, co člověka přesahuje.
Kdo touží po bohatství, moci nebo slávě, tomu knot nenaroste i kdyby přečetl všechny knihy a vlastnil celý svět.
Svitky jsou krásné, jsou plné myšlenek, obrazů a definic. Ale slova jsou jen mapou. Nikdo se nenapije z kresby studny.“
Plamen se ztišil.
„A když člověk knot získá,“ zeptal se po chvíli svícen, „nalezne tím pravdu?“
Plamínek svíčky poskočil.
„Knot je teprve začátek. Je mostem, nikoliv cílem. Člověk musí nalézt ještě něco vzácnějšího - oheň. Pravdu pozná teprve tehdy, až začne hořet.“
Svícen mlčel. Cítil, že v těch slovech je ukryto něco, co zatím nedokáže obsáhnout. Co přesahuje jeho chápání. Jako když někdo otevře okno do krajiny, kterou sice spatříš, ale ještě do ní neumíš vstoupit.
Svíčka pokračovala téměř šeptem.
„Lidé touží po ohni, jako poutníci po domově, ale když se přiblíží k plameni, pocítí rozpor.
Rozum, ten chladný strážce jistot začne našeptávat: Oheň pálí. Ztratíš sám sebe. sebe. Zůstaň v bezpečí. Zůstaň tím, kým jsi.
Jen se podívej, jak se vosk taví a po kapkách stéká po mém těle. Každá svíce prožívá to stejné. Má pocit, že přichází o všechno, čím byla. A právě tehdy mnohé z nás raději zhasnou.
S lidmi je to stejné.
Obdivují oheň z dálky. Hřejí si u něj ruce. Rozmlouvají o jeho světle, píší o něm knihy, stavějí kolem něj chrámy a vedou o něm učené spory.
Ale svůj knot do něj nevloží a zůstanou stát na jeho okraji.
A když plamen uhasne, příležitost pomine a oni zůstanou stejní jako na začátku – netknutí a studení.“
Dlouho nikdo nepromluvil. Pak se bronzový svícen téměř neslyšně zeptal:
„Jaké je to... hořet?“
Plamen se rozzářil, jako by odpověď nebyla určena jen svícnu, ale všemu, co kdy hledalo světlo.
„Hořet znamená naplnit svůj smysl.
Teprve když svíčka hoří, stává se tím, čím od počátku byla. Neztrácí se v plameni, ale teprve v něm nachází sama sebe. Dává světlo druhým a přitom se spojuje se zdrojem světla.
Mohu ti o tom vyprávět tisíci slovy. Mohu vytvořit nejkrásnější podobenství a nejpřesnější přirovnání. Ale žádné slovo nedokáže nahradit jediný okamžik skutečného plamene.
To, co poznáš v jediném okamžiku hoření, nenajdeš v žádné knize.
Svícen se zamyslel.
„Jak je možné, že máš tak velké znalosti, vždyť hoříš sotva půl hodiny.
Svíčka se usmála.
„Když hořím, nejsem už jen touto jedinou svící. Jsem spojena se všemi svícemi, které kdy hořely, i s těmi, které teprve vzplanou. Sdílím jejich zkušenost, jejich světlo i jejich ticho.
Plamen nezná čas.
Když hořím, jsem jedním dechem s Bohem.“
Když svíčka domluvila, bylo vidět, jak bronzový svícen jemně zazářil, jako by se v něm probudila dávno zapomenutá vzpomínka na oheň, - žár výhně, z něhož byl kdysi zrozen.
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