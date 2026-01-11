Ostrava jede
Ústřední hřbitov se mi líbí, protože se tam jde od vstupní brány k obřadní síni pěkně do kopečka a člověk neklepe kosu, když je venku takový mráz.
Navíc je se na co koukat, každý hrobeček má svou personalitu, své květiny, svůj náhrobek ze žuly a těch barevných variací... Ne jako v amerických filmech kde je pole bílých křížů jeden jako druhý, jako by všichni umřeli ve stejný den.
Všiml jsem si, že někteří mlčky čekali na obřad, jiní vášnivě o čemsi debatovali. Všichni byli vyparáděni jako by se měl konat ples. Ty boty! Jak byly všechny krásně naleštěny, jakoby se v nich chodilo jen po pohřbech. A ty klobouky, krásné kabáty, šátky, saka a kravaty... Všechny ty lidi jsem znal, tedy skoro všechny.
Můj brácha s černým motýlkem kolem krku, něco zaníceně povídal. Nenápadně jsem se přiblížil, abych dobře slyšel. „Pánové prominou, ale česneková klobása je přece jen nejlepší. Však jsou připraveny na hostinu...
“já si myslím“ přerušil jej bratranec v hnědém klobouku, „že nejlepší jsou vídeňské párečky.“ Proč se jen baví na pohřbu o jídle? Říkal jsem si pro sebe. Chtěl jsem odvést trochu pozornosti k zesnulému a tak jsem nenápadně podotknul, něco v tom smyslu, že mrtví už nic jíst nemusí a mají to vyřešeno. Ale nikdo mě neposlouchal.
V dalším hloučku byly samé ženské. Připadal jsem si tam jako v parfumérii. Tolik různých vůni se točilo kolem, a já se jim musel obloukem vyhnout. Nato jsem zapadnul do tichého hloučku, kde se nemluvilo. Pomyslel jsem si, že budou asi rozjímat o mrtvém. Ale kdepak! Všichni nehnutě pozorovali ptáčka na větvi jasanu.
„Chudáček vrabeček. Letošní leden je fakt samý mráz a bez sluníčka.“ Řekl strejdea, kterému bylo už dávno něco přes sedmdesát, a který se pyšnil svým krátce střiženým bílým vousem.
„Buďme rádi za ty dary, že jsme svědky takovéhoto božího počínání, možná se letos klima změní. Ptáci panečku! Ti dovedou teprve předvídat.“ Zasyčela stařenka s černým šátkem přes hlavu. Asi jsem jim ptáčka vyplašil a oni se tak nějak divně a zle podívali, raději jsem šel dále.
Stejně už byl čas obřadu. Lidé vcházeli pomalu do obřadní síně. Vytvořil se had, který se plazil k černé nablýskané rakvi.
„Ježišikristepane! tak kde ho teda máš?“ uslyšel jsem naštvanou ségru, která okřikla svého pětiletého syna. Řeč byla o plyšovém medvídkovi, který se jaksi ztratil. Chtěl jsem svého synovce trošku pobavit a udělal jsem takové různé úšklebky, ale Patrik si mne ani nevšiml a začal naplno brečet, a tak šel dál.
Ocitnul jsem se v blízkosti rakve zemřelého. Hned bylo vidět, jak v těchto místech lidem vlhnou oči, sem tam si někdo i zabrečel.
A ejhle, v té rakvi jsem ležel já sám. Cítil jsem se dost trapně, co bych tak měl dělat. Sám sobě kondolovat nebudu. Trošku jsem si odkašlal, ale nikdo mne neslyšel, nikdo si mne nevšímal.
Od té doby se potuluji po městě, nespím. Naučil jsem se takové různé triky, co živí lidé neumí. Procházím zdmi, a vidím i v noci. Byt už nemám a tak se nejčastěji potuluji po Komenského sadech. Zima mi není, mrtví zimu necítí. Nu a to je celý můj příběh.
Jakub Kouřil
Jméno
Kdysi tekla jedna řeka, která neměla jméno, ale všichni co v ní a kolem žili, věděli, že je to ona a když se mluvilo o vodě, hovořilo se o řece.
Jakub Kouřil
Máme nový rok
Na straně vlády padla pěst, opozice roztáhla nůžky a tím pohrála rozstřel. Je zajímavé, co všechno se dá říci a vlastně se nic neřekne.
Jakub Kouřil
Nesmrtelný
Kolik by vám stačilo ke štěstí? Deset, padesát, sto milionů...co miliarda, ta by vás mohla uspokojit. Někdo by mohl namítnout, že peníze už má....
Jakub Kouřil
Turecký bej a piha
Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá...
Jakub Kouřil
Zvířátka a deprese
Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Slovenská stopa nevyšla. Ani po roce se neví, kdo je oběšená z dětského hřiště
Kriminalistům se ani po roce nepodařilo ztotožnit ženu, která se loni v lednu oběsila na dětském...
Při dopravní nehodě osobního vozidla u Chromče na Šumpersku zemřel člověk
Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku dnes zemřel člověk. ČTK to řekla...
Biatlon v Oberhofu 2026: Na skvělou štafetu mužů bude chtít navázat Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Horská služba důrazně nedoporučuje hřebenové túry v Krkonoších
Pocitová teplota na Sněžce klesající k mínus 28 stupňům, viditelnost blízká nule a nárazy větru...
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...
- Počet článků 391
- Celková karma 6,53
- Průměrná čtenost 329x