Nesmrtelný
... nějak tak mezi řádky života zestárl, je o berlích, s nasluchátkem v uchu a peníze jsou mu k ničemu. Chce zdraví a mládí a sílu a vitalitu.
Tak tedy dobrá, je vám 25 let, jste zdraví a krásní a navíc máte spoustu peněz. Někdo by mohl namítnout, že když už se tak velkoryse rozdává, že by si přál, aby to trvalo věčně, že chce být nesmrtelný. Říkám vám, že ani s takovým přáním nemám nejmenší problém a, přidávám i nesmrtelnost.
Řeknete si, výborně, to se mi líbí! To beru a tak jdeme na to!
Jste zdraví, mladí, silní se spoustou peněz, a žijete si svůj vysněný život.
Ale všichni kolem vás budou stárnout, slábnout a nakonec umírat, a vy jim nebudete moci pomoci. Čas poběží dál a vy si najdete další kamarády, milenky nebo milence, ale i ti budou stárnout a odcházet.
Stanete se svědkem, lidského úpadku a budete se dívat, jak planetu znovu ovládnou zvířata a stromy. Ale i zvířata vyhynou a stromy shoří.
Ale vy stále existujete, jste přece nesmrtelní a nemůžete zemřít.
Slunce zmizelo, sluneční soustava zanikla a není ani mléčná dráha. Večírek skončil a vy jste zůstali sami. Plujete prostorem, pod sebou nic, nad sebou nic.
Možná že propadnete panice nebo vás napadne řešení. Třeba si postavit stroj času, ve kterém by, jste se přesunuli nazpátek k oné osudné chvíli, ve kterém jste si chtěli zajistit štěstí a vyškrtli by jste ze seznamu nesmrtelnost.
Ale ve vesmíru nezůstala žádná hmota, ze které byste si mohl stroj času vyrobit.
Jakub Kouřil
Turecký bej a piha
Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá...
Jakub Kouřil
Zvířátka a deprese
Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“
Jakub Kouřil
V kapičce rosy tančily dvě bytosti
Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.
Jakub Kouřil
Hlinožrout
Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“
Jakub Kouřil
Když rozumíte řeči rostlin
Máte doma pokojové rostliny? A taky vás štve otázka kdy zalévat, hnojit, jakou hlínu, a všechny ty titěrnosti okolo, aby se miláčkové měli dobře? Pak to bude povídka přesně pro vás.
