Nesmrtelný

Deset milionů, padesát, sto... kolik by vám stačilo ke štěstí? Tak tedy miliardu, ta by vás mohla uspokojit. Někdo by mohl namítnout, že peníze už má, a mnohem více, ale že honbou za všemi těmi miliardami...

... nějak tak mezi řádky života zestárl, je o berlích, s nasluchátkem v uchu a peníze jsou mu k ničemu. Chce zdraví a mládí a sílu a vitalitu.

Tak tedy dobrá, je vám 25 let, jste zdraví a krásní a navíc máte spoustu peněz. Někdo by mohl namítnout, že když už se tak velkoryse rozdává, že by si přál, aby to trvalo věčně, že chce být nesmrtelný. Říkám vám, že ani s takovým přáním nemám nejmenší problém a, přidávám i nesmrtelnost.

Řeknete si, výborně, to se mi líbí! To beru a tak jdeme na to!

Jste zdraví, mladí, silní se spoustou peněz, a žijete si svůj vysněný život.

Ale všichni kolem vás budou stárnout, slábnout a nakonec umírat, a vy jim nebudete moci pomoci. Čas poběží dál a vy si najdete další kamarády, milenky nebo milence, ale i ti budou stárnout a odcházet.

Stanete se svědkem, lidského úpadku a budete se dívat, jak planetu znovu ovládnou zvířata a stromy. Ale i zvířata vyhynou a stromy shoří.

Ale vy stále existujete, jste přece nesmrtelní a nemůžete zemřít.

Slunce zmizelo, sluneční soustava zanikla a není ani mléčná dráha. Večírek skončil a vy jste zůstali sami. Plujete prostorem, pod sebou nic, nad sebou nic.

Možná že propadnete panice nebo vás napadne řešení. Třeba si postavit stroj času, ve kterém by, jste se přesunuli nazpátek k oné osudné chvíli, ve kterém jste si chtěli zajistit štěstí a vyškrtli by jste ze seznamu nesmrtelnost.

Ale ve vesmíru nezůstala žádná hmota, ze které byste si mohl stroj času vyrobit.

Autor: Jakub Kouřil | pátek 26.12.2025 8:11 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Jakub Kouřil

Turecký bej a piha

Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá...

14.12.2025 v 10:51 | Karma: 7,85 | Přečteno: 153x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Zvířátka a deprese

Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“

27.9.2025 v 8:47 | Karma: 5,82 | Přečteno: 53x | Diskuse | Miniblogy

Jakub Kouřil

V kapičce rosy tančily dvě bytosti

Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.

23.9.2025 v 4:05 | Karma: 6,06 | Přečteno: 67x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Hlinožrout

Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“

18.9.2025 v 5:30 | Karma: 6,03 | Přečteno: 87x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Když rozumíte řeči rostlin

Máte doma pokojové rostliny? A taky vás štve otázka kdy zalévat, hnojit, jakou hlínu, a všechny ty titěrnosti okolo, aby se miláčkové měli dobře? Pak to bude povídka přesně pro vás.

12.8.2025 v 13:01 | Karma: 7,89 | Přečteno: 90x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?
18. prosince 2025  11:12

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...

Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna
vydáno 18. prosince 2025

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se...

Nezničitelný Zátopek si opět běží pro zlato. Tentokrát jako betlémská figurka

Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka.
26. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Legendární vytrvalec si znovu běží pro olympijské zlato. Nyní však jako dřevěná figurka z rukou...

Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...
26. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň....

Výlet do časů, kdy ilustrace byla králem. Kniha holduje kreslíři Junkovi

Monografie ukazuje všestranného malíře Václava Junka. Ilustroval slabikář i...
26. prosince 2025  7:52,  aktualizováno  7:52

Hradecký publicista Jiří Polák se rád vrací, řečeno s klasikem trampské písně, „do poválečných let,...

Vánoční zoo s tisíci světly

Z Liberce se po dvou letech vrátila dvorská samice žirafy Rothschildovy Obioma,...
26. prosince 2025  7:41

Až do 4. ledna potrvá Vánoční zoo v královédvorském safari parku, který rozzářily statisíce světel.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jakub Kouřil

  • Počet článků 388
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 331x
BOHATSTVÍ NEMÁ STROP, TAK JAKO BÍDA NEMÁ SVÉ DNO. 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.