Na hřbetě tygra
„Ano,“ odvětil lovec a odpálil míček.
„Ale nebylo to tak, že bych na tygra zapískal a on ke mně přiběhl jako pes, aby mi začal olizovat nohy. Tygr je nebezpečná šelma. Tichý vládce džungle.
Vy se divočiny bojíte — pro mě je domovem. Celé dětství jsem strávil po otcově boku na lovu. Jedli jsme, co jsme ulovili, a usínali s noži v rukou. Byla to doba napětí a dobrodružství.
Když mi bylo dvanáct let, otce zašlápla rozzuřená slonice. Bála se o své mládě. Nemohl jsem nic dělat. Naštěstí jsem se už tehdy od otce naučil všemu, co člověk potřebuje, aby v džungli přežil.“
„Jak jste naložil s jeho tělem? Pohřbil jste ho?“ zeptal se novinář.
„Tělo jsem nechal ležet tam, kam dopadlo. Hlavu jsem však oddělil od trupu a uložil ji do dutiny starého stromu. Tělo si berou démoni — je to jejich podíl. Hlava však náleží duchu pralesa. Tak mě to naučil otec. Takový je zákon džungle.“
„A co vaše matka? Proč s vámi nežila v pralese?“
„Matka zemřela při porodu mého nenarozeného bratra. Bylo mi tehdy pět let. Otec byl zrovna na návštěvě u kmene Hurunů. Z matky si pamatuji především modré oči. Hleděly vzhůru k oblakům, jako by na nebi pátraly po odpovědi, proč musí člověk tolik trpět.
Když se otec po několika dnech vrátil, neřekl jediné slovo. Vzal pušku a batoh a potom zapálil chatrč i s matčiným tělem — bez hlavy. Dívali jsme se, dokud plameny nepohltily střechu. Pak jsme odešli do pralesa.
Po otcově smrti jsem zůstal docela sám. Mými jedinými společníky byli ptáci, stromy a zvířata. Ráno jsem se probouzel s nožem v ruce a v noci jsem s ním také uléhal. Nebál jsem se. Bylo to stejně přirozené, jako nazout si boty před cestou. Byl jsem více zvířetem než člověkem — a možná právě proto mi bylo dovoleno poznat Samuela, tygra.
Při našem prvním setkání jsme se důkladně očichali. Potom jsme na sebe mlčky zírali. Ani jeden z nás necítil strach.
Když se bojíte, zvíře to vycítí a zaútočí. Takový je zákon džungle. Před divokou šelmou neskryjete ani nejmenší záchvěv emoce. Vše je tam jasné, průhledné a čiré. Každá vlna nepřátelství, každý stín zlého úmyslu jsou okamžitě odhaleny.
Díval jsem se Samuelovi do očí a on se díval do mých. Nepřemýšlel jsem. Pouze jsem cítil, jak mě jeho síla magicky přitahuje. Možná, že pociťoval něco podobného. Hleděli jsme na sebe dlouho — anebo to byl jen jediný okamžik, to už nedokážu posoudit. Pro mě to byla věčnost, v níž se rozhodovalo o mém dalším osudu i o osudu Samuelově. Pušku jsem držel připravenou k výstřelu.
Tygr ke mně přistoupil a začal mě očichávat. Jeho pach mě štípal v nose, nebyl však nepříjemný. Zvířecí pižmo je pro lidský čich příliš pronikavé — alespoň dokud si na ně nezvyknete. První dojem je vždy rozhodující. Buď si voníte, nebo ne. V pralese neexistují kompromisy. Stejně jako v džungli civilizace.
Seznamovací rituál skončil tím, že Samuel olízl hlaveň pušky, kterou jsem svíral v ruce. Potom několika skoky zmizel v zelené houštině...
Jednoho rána jsem ucítil, jak do mě něco šťouchá. Otevřel jsem oči — a nade mnou stál Samuel. Díval se na mě, jako by mi chtěl něco říct. V takových chvílích je nejlepší nepřemýšlet. Prostě uděláte, co udělat musíte. Zabodl jsem nůž do země a posadil se na jeho sametový hřbet.
Svaly šelmy připomínaly tvrdé polštáře. Byly pevné, ale netlačily. Srst, které jsem se držel, byla na dotek příjemná a trochu lepkavá. Když se Samuel odrazil od země, začal jsem jeho pohyby vnímat, jako bych to byl já, kdo skáče a běží džunglí. Stal jsem se tygrem.
Překvapovalo mě, jak tiše jsem se pohyboval. Jak jemně jsem našlapoval a proplouval mezi keři a stromy, aniž bych zavadil o jedinou větévku, zbavený tíhy vlastního těla.“
„Jak dlouho jste na tom tygrovi jel?“ zeptal se novinář.
„Když už jednou sedíte na hřbetě tygra, nikdy na to nezapomenete. A je docela jedno, zda jste se na něm udržel půl minuty, nebo půl hodiny. Takový je zákon džungle.“
Jakub Kouřil
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