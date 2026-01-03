Máme nový rok
U kulatého stolu se sešla dvojice politiků a moderátor.
„Máme nový rok, a proto jsem si do studia pozval zástupce vládní strany a opozice a rád bych věděl, co hodlají v zemi krásné, zemi české udělat dobrého a třeba i zlého,“ uvedl moderátor a nechal losovat oba zástupce.
Ruce zasvištěli ve vzduchu. Kámen, nůžky, papír. Na straně vlády padla pěst, opozice roztáhla nůžky a tím pohrála rozstřel.
„Tak především,“ začal debatu vysoký, hubený muž s modrýma očima, „především je potřeba nedržet se těch starých zatuchlých věcí a vytáhnout svěží a neotřelé nápady. To co fungovalo, nefungovalo téměř vůbec, abych to upřesnil, řekl bych, že to nefungovalo vůbec. Z toho jasně plyne, že se musíme držet toho, co funguje a nebát se to tepoucí a fungující prosadit. Ale nebude to jednoduché, protože česká loď uvízla v lepkavé bažině se zatuchlým pylem. V tomto teplém fermentu se nemůže nic zdravého zrodit. A ani silný vítr do plachet nedokáže koráb odlepit z pasti špatných zákonů a příslibů lepší budoucnosti. Očekávám blesky, které zasáhnou tvory bažin a silný liják, který vyžene zkažené výpary. Padni komu padni!“ zakončil muž a zamžikal modrýma očima.
Tlustý muž s prasečími očkama, sebou cukl jako by jej kousla blecha a řekl. „Ti tvorové z bažin jak je hanlivě nazýváte, jsou cementem státu, bez nich by se země rozpadla. Teplý ferment jsou zákony, které žijí, které dýchají a které jsou dodržovány. Chcete vymyslet lepší? Tak prosím, už se těším na nápad typu konopné lano a tisíce pracujících jak táhnou zemi z bažiny na moře. A to vaše moře je taky pěkný výmysl. Je jen bažina nebo poušť. V každé zemi se vraždí, krade a chlastá. A kde tomu tak není, tam nikdo nežije.“
Jakub Kouřil
Nesmrtelný
Kolik by vám stačilo ke štěstí? Deset, padesát, sto milionů...co miliarda, ta by vás mohla uspokojit. Někdo by mohl namítnout, že peníze už má....
Jakub Kouřil
Turecký bej a piha
Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá...
Jakub Kouřil
Zvířátka a deprese
Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“
Jakub Kouřil
V kapičce rosy tančily dvě bytosti
Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.
Jakub Kouřil
Hlinožrout
Kdesi na kraji lesa, tam kde se cestička mění v bahnitou louku, se zaradoval Hlinožrout, když si vzpomněl jak je mu dobře. „Živím se hlínou, a ta je přece všude.“
