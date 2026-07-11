Liška a Zajíc
„Liško ryšavá, proč se o tobě říká, že jsi vychytralá?“ zeptal se jednou ježek.
Liška se pousmála.
„To tvrdí člověk. Přitom právě on je ze všech tvorů nejvychytralejší – a často také nejprolhanější.“
„Copak je člověk zvíře?“ podivil se ježek.
„A copak není?“ odvětila liška a obrátila se na zajíce. „Dýchá stejný vzduch jako my?“
„Ano.“
„Potřebuje k životu vodu?“
„Ano.“
„Živí se rostlinami i masem?“
„Ano.“
„A narodí se, žije a nakonec umře stejně jako my?“
„Ano.“
Liška se zadívala do lesa.
„Tak proč si myslí, že stojí nad námi?“
Ježek se na chvíli zamyslel.
„Možná kvůli svému rozumu.“
„Ach, ten jeho rozum…“ povzdechla si liška. „Jí víc, než potřebuje. Pije víc, než mu prospívá. Kácí lesy, aby postavil domy tak veliké, že se v nich nakonec cítí sám. Zabíjí, i když nemá hlad, a bere si víc, než dokáže unést.“
Ježek pomalu přikývl.
„Máš pravdu, Liško. My se u řeky napijeme jen tolik, kolik potřebujeme. Doupata máme právě tak velká, aby se do nich vešla naše rodina. Nehromadíme zásoby na celý život a nechceme vlastnit celý les.“
Liška se usmála.
„Vidíš, ježku. Člověk má rozum. Jen se někdy zdá, že mu zapomněl naslouchat.“
Pak se na ježka podívala trochu jiným pohledem.
„Ale teď tě budu muset sníst.“
Ježek zpozorněl.
„Proč?“
„Protože z těch tvých otázek mi pořádně vyhládlo.“
A lesem se rozlehlo tiché liščí zamlaskání.
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