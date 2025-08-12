Když rozumíte řeči rostlin
Pěstuji orchideje, palmy, fikusy, kaktusy… některé z nich milují světlo, jiné jsou šťastné ve stínu. Má pokojová zahrada začala jediným fikusem, který jsem dostal od kamaráda, když jsem se nastěhoval do nového bydlení. Postupně jsem byt „zalesňoval,“ a za tři roky jsem se staral o tucet orchidejí, o fikusy, monstery, filodendrony, o armádu kaktusů a mechy na všech parapetech.
Nedávno, mi během jediného týdne největší orchidej opadala a všechny listy zežloutly a byl s ní amen, a jako by to nebylo už tak neštěstí, dalších šest kaktusů chytlo plíseň a nadějný květ monstery zčernal. Bál jsem se, aby se nešťastná karma nepřelila na všechny ostatní, a když jsem usínal, přál jsem si, abych všem svým miláčkům rozuměl, abych věděl o každé jejich touze, o každičkém skrytém přání, které bych jim s radostí splnil.
Ráno si rostliny v mém pokoji povídaly a stěžovaly si. Zaradoval jsem se a zeptal se, co všechno mám udělat, aby se jim dařilo. Překřikovaly se jedna přes druhou a radily mi, kdy potřebují zalití, kolik hnojiva, jaká voda je nejlepší, koho dávat přes den na balkón, kdy vytahovat rolety, jak květináče natáčet během dne... práce bylo tolik, že jsem byl z toho všeho úplně vyřízený a k tomu neustále další rozkazy a stížnosti. Měl jsem z toho hrozné sny o masožravých rostlinách, které ovládly planetu a požíraly všechno živé.
Jednoho dne jsem zcela vyčerpaný usedl do křesla a usnul, a když jsem se probudil, klid. Nic jsem neslyšel, rostliny mlčely a já si uvědomil, že to byl všechno jen sen, který se mi zdál.
Jakub Kouřil
Pod kotlíkem
Jídlo nejlépe chutná když je cítit ohněm. Když jsem si připravoval na mýtině pod hvězdnou oblohou fazole, přihodilo se mi něco neobyčejného.
Jakub Kouřil
Dobré bydlo
Ropucha seděla na velkém leknínovém listu, protože malý by takovou velkou žábu neudržel. Byla oblečená do červeného brokátu a na hlavě nosila zlatou korunu. Tak to alespoň viděly žáby.
Jakub Kouřil
Únikový plán
Pan Jindřich psal román, ale jak už to tak bývá, neustále doplňoval, škrkal a opravoval a k tomu používal tužku a gumu.
Jakub Kouřil
Podle prastaré legendy
vytáhl za vlasy bůh Maho z podmořských hlubin ostrov, aby už Mahajové nemuseli žít v moři jako ryby.
Jakub Kouřil
Tóny moci
Žil byl král, chladný jako led a tvrdý jak skála. Vlastní děti dal zavřít do slonovinové věže. Co bude živ, bude vládnout on, až odejde na věčnost, odemkne se i slonovinová věž a moc převezme jeho nejstarší syn.
- Počet článků 383
- Celková karma 8,59
- Průměrná čtenost 333x